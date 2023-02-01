«Народный контроль» в Татарстане: опасная колея, нехватка автобусов, школы без тепла и воды

Какие проблемы волновали жителей республики в первый месяц 2023 года

Порядка 4,4 тысячи жалоб подали в систему «Народный контроль» жители Татарстана в январе. Судя по тематике обращений, больше всего возмущение вызывали неочищенные от снега улицы, дворы и тротуары. В целом на состояние дорог пожаловались более 2 238 раз. Тем временем жители поселков Лаишевского района снова негодуют по поводу дурных запахов со стороны местной птицефабрики, казанцы недовольны нехваткой городских автобусов на линиях, а жители Болгара — отсутствием питьевой воды в одной из школ. Об этих и других проблемах — в традиционном обзоре «Реального времени».

Чтобы не доводить до беды

Жители ЖК «Лесной городок» Приволжского района Казани уже несколько месяцев просят ликвидировать опасный провал асфальта вокруг канализационного люка на пересечении улиц Безоблачной и Восточной. О проблеме жители ЖК сообщают уже с ноября прошлого года. Но, как говорится в заявке, «до сих пор, несмотря на обращения, не сделано НИЧЕГО! Сейчас на этом месте вокруг люка отсутствуют даже ограждения!»

Обращение поддержали полсотни казанцев, которые в комментариях призывают власти оперативно решить проблему:

— Уже больше месяца такое состояние колодца! Провал только расширяется!

— Нам обещали, что после праздников проблему устранят, но идет уже вторая рабочая неделя, а воз и ныне там! Надо, видимо, кому-нибудь провалиться в канализацию, чтобы зашевелились чиновничьи структуры?

— Ситуацию запустили, сейчас уже точно нужно принимать меры. В городке бегает много детей, лучше не доводить до беды.

Заявка, изначально адресованная исполкому Казани, многократно меняла исполнителей. В итоге решать проблему поручено столичному «Водоканалу». Поданная в середине января, она пока в статусе «запланировано».

Жители ЖК «Лесной городок» уже несколько месяцев просят ликвидировать провал асфальта вокруг канализационного люка. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

С просьбой расчистить парковку



Челнинцы из ЖК «Притяжение» обратились на портал «Народный контроль» с жалобой на образовавшуюся колею на территории парковки. В заявке говорится, что от снежных заносов эту территорию не чистили ни разу за зиму, в итоге на парковке образовалась колея, не позволяющая разъехаться встречным автомобилям.

Свои голоса поддержки под обращением оставили более 30 человек из этого жилищного комплекса.

Власти автограда довольно оперативно отреагировали на просьбу населения — через два дня после того, как заявка появилась на сайте госуслуг, Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома отрапортовало, что «ведется очистка автомобильной дороги от снега».

На парковке образовалась колея, не позволяющая разъехаться встречным автомобилям. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Почти час в ожидании автобуса

Жительница Казани пожаловалась на организацию работы городских автобусов. В заявке она написала, что ждать транспорта на остановке «Эдельвейс» на Мамадышском тракте ей с ребенком пришлось 50 минут.

Солидарность с ней высказали еще 30 казанцев, которые оставили под сообщением аналогичные жалобы и просьбу добавить автобусы на этот маршрут:

— Очень долго ждали 71-й маршрут с ребенком. Понимаю, было бы тепло, но холодно, иногда дождь, а у нас на остановке «Интернациональная» нет остановки, нет пешеходного перехода. Ужасное место для остановки, и автобуса нет долго.

— В рабочие дни огромная толпа народу, некоторые не умещаются! Необходимо добавить несколько автобусов. И вообще, нужно внедрять новые маршруты автобусов по Мамадышскому тракту. Народу очень много.

— Как 20 лет назад ездил один автобус из Константиновки в центр, так и ездит до сих пор! ЖК «Весна», ЖК «Светлая Долина», Клыки пешком должны ходить?! Почему о людях не думаете?! Эти проблемы решать нужно! 40 минут ждем автобус с двумя маленькими детьми!

— С дочерью простояла на конечной остановке в Константиновке 40 минут. Там же находилось 2 автобуса 71-го маршрута. Оба сказали, что обедают. Нельзя ли как-то распределить обеденное время, чтобы люди не замерзали на остановках 40 минут, или это так положено?

В одном из комментариев житель Казани предложил перевозчикам решение проблемы: «Считаю выходом из ситуации сменить маршруты между перевозчиками: 71-й отдать КПОГАТ-9, 53-й или 63-й отдать ПАТП-2, на 71-м уменьшатся холостые пробеги (их вообще не будет), интервалы сократятся, большее количество рейсов выполнит каждый автобус».

Изначально направленную республиканскому Минтрансу заявку ведомство переадресовало казанскому исполкому, а тот, в свою очередь, — ПАТП №2. С 13 января заявка находится «в работе».

Жители окрестных сел опубликовали в «Народном контроле» сразу несколько заявок, что по ночам с птицефабрики вывозят куриный помет на поля. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

В антисанитарии, с мухами, бактериями и жутким запахом

Проблема «номер один» для жителей Лаишевского района, живущих по соседству с птицефабрикой «Яратель», — удушающий запах отходов. Поток жалоб на нее не сокращается уже несколько лет. В этот раз жители окрестных сел опубликовали в «Народном контроле» сразу несколько заявок, что по ночам с птицефабрики вывозят куриный помет на поля. Под жалобами — десятки гневных комментариев:

— Это просто ужас, на улицу нельзя выйти. Все овраги залиты навозом.

— Почему проблему не решают? Иногда невозможно дышать. Помет в почву должен вносится не свежим, а почва — сразу обрабатываться. Бездействие соответствующих служб и безнаказанность предпринимателей.

— Запах помета и мертвечины, этот запах проникает в дома. Сейчас зима, а что будет летом?!

— В Никольске тоже запах стоит ужасный, все лето этим дышала, теперь и зимой дышать нечем. С ребенком погулять невозможно! Вещи детские сушить на балконе невозможно, от них потом куриным пометом воняет!

— Хотел оставить еще одно обращение по этому вопросу, его отклонили. Между тем отходы так и сваливают. Вопрос этот до сих пор никак не решается. Людям так и придется жить в антисанитарии с мухами, бактериями и жутким запахом. Примите хоть какие-нибудь меры.

Решать проблему поручено республиканскому Управлению Россельхознадзора по РТ. Оно уведомило заявителей, что специалисты запланировали выезд на место.

— Здесь три недели с одним выходным в неделю non-stop рядом с тремя населенными пунктами птичий помет возят, а вы за десять дней придумали спланировать выезд! — бурно отреагировали жители села Никольское.

Минэкологии Татарстана также сообщило авторам заявок, что их «обращение находится на рассмотрении».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

На урок — в верхней одежде

Родители, чьи дети учатся в Красноключинской школе Нижнекамского района, обратились в «Народный контроль» с жалобой на низкую температуру в учебных классах, из-за чего детям приходится сидеть на уроках в верхней одежде. На фотографии, прикрепленной к сообщению, температура на термометре едва превышает +10 градусов. «В 2022 году в школе сделали капитальный ремонт, после чего в школе совершенно не греют батареи. Директор сказала, что бьет во все колокола, дабы решить проблему. Прошло 2 месяца. Результата нет», — пишет автор заявки. В комментариях на холодные классы жалуются и другие родители:

— Действительно очень холодно, дети думают не об учебе, а о том, как бы не замерзнуть.

— В школе очень холодно, дети ходят целый день в сапогах, в теплых кофтах, некоторые даже в куртках сидят. Это же детское учреждение, у детей мерзнут руки. Отопительные батареи в школе чуть теплые.

— Батареи в некоторых классах вообще не греют, в остальных частично. Дети и до каникул замерзали, а после каникул в школе вообще невозможно находиться.

Через неделю после подачи заявки исполком НМР сообщил, что заявка решена и «средняя температура в школе 20—23 градуса».

На фотографии, прикрепленной к сообщению, температура на термометре едва превышает +10 градусов. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Школа с нарушением питьевого режима

А вот родители средней школы №1 в Болгаре обратились с просьбой организовать нормальный питьевой режим для учеников. По сообщению автора заявки, возле школьной столовой находится 10 умывальников для мытья рук и при открытии столовой к умывальникам выставляют две кружки на 441 обучающегося, а после кружки убирают.

«Так организован питьевой режим в настоящее время. Роспотребнадзор, просим вас принять меры, установить кулеры на каждом этаже с наличием одноразовой посуды и контролем качества воды», — написал в своем обращении родитель, пожелавший остаться неизвестным.

В ответ на требование исполком Спасского района сообщил, что факт того, что на всю школу имеются лишь две кружки у умывальников, во время проверки специалистами отдела образования при посещении школы не подтвердился, добавив, что в январе администрация школы приняла меры по установке кулеров в рекреациях на каждом этаже школы — их поставка ожидается в феврале. Также исполком отметил, что «в МБОУ «Болгарская СОШ №1» питьевой режим организован в каждом классе, с соблюдением требований», предоставив подтверждающие сей факт фотографии.

Однако такой ответ не устроил анонимного заявителя. В ответ на сообщение властей он попросил опубликовать документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность бутилированной воды «Красная цена».

«Где эти документы, что в школе можно использовать эту воду? Опубликуйте госконтракт, по которому поставляется питьевая вода. Опубликованная бутилированная вода вся разная. Полагаем, что приобретена за счет родителей либо за счет преподавателей, как и офисная бумага. Почему учителя приобретают бумагу за свой счет?" — задает он властям новые вопросы.

Ответа на них от руководства школы или района пока не последовало. Заявка все еще «в работе».

Исполком отметил, что «в МБОУ «Болгарская СОШ №1» питьевой режим организован в каждом классе, с соблюдением требований», предоставив подтверждающие сей факт фотографии. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Про грубое отношение к младенцам

Жительница Мамадыша пожаловалась на портале госуслуг на грубое обращение с новорожденным ребенком сотрудников лаборатории поликлиники. «Зашли по талону, врач грубая, ребенку чуть руку не повредила, палец весь посинел от ее сжимания. Почему такое отношение к детям?» — задает вопрос молодая мама.

В ответе на него Министерство здравоохранения сообщило, что «запрошены объяснительные с персонала лаборатории. В объяснительной фельдшера-лаборанта указано, что грубость по отношению к ребенку отсутствовала, анализ крови у данного пациента взят с задержкой в связи с вызовом лаборанта в приемное отделение, где находился тяжелый пациент, которого госпитализировали в дальнейшем в реанимационное отделение. Проведены повторные беседы с педиатрами о необходимости выдачи талонов на забор анализа крови ежедневно».

Однако автор заявки парировала, что медсестра по забору крови была на месте и никуда не отлучалась, а вот грубость с ее стороны к ребенку присутствовала. «Сначала приняла «своих» пожилых вместо детей, потом с грубостью приняла нас. В следующий раз пойду в прокуратуру сразу», — отметила заявительница.

Минздрав на это прислал новое сообщение: «Со всеми сотрудниками лаборатории проведена беседа на тему соблюдения норм этики и деонтологии, вынесено замечание старшей лаборантке».

Заявка теперь имеет статус решенной.

Жительница Мамадыша пожаловалась на портале госуслуг на грубое обращение с новорожденным ребенком сотрудников лаборатории поликлиники. Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov