Культурные мероприятия февраля: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на последний зимний месяц

Фото: коллаж Никиты Коновальцева (снимки предоставлены "Яндекс Афишей")

Впереди последний месяц зимы, а значит, пора выбираться из спячки в предвкушении весеннего тепла. К счастью, в феврале будет достаточно поводов выйти из дома. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Театр — жизнь работников радио, любовный треугольник в декорациях старого Лондона

«Примадонны»

5, 11, 16 и 26 февраля. Театр на Булаке. 16+

Остроумная комедия Рустама Фаткуллина про двух авантюристов, оказавшихся на мели. В газетах пишут, что пожилая миллионерша отчаянно ищет своих племянниц для передачи наследства. Джек и Лео, с треском провалившие свое последнее выступление на сцене, решили разыграть следующий спектакль в реальной жизни и притвориться наследниками богатой женщины.

«Мэхэббэт FM»

9 февраля. Театр имени Камала. 12+

Современный спектакль о жизни работников радио на татарском языке. Действия молодежной комедии развернутся вокруг радиостанции, где между парнем-диджеем и девушкой-звукорежиссером зарождается любовь. События в пьесе развиваются стремительно благодаря динамичным сценам и диалогам, а также большому количеству музыки, юмора, танцев и пародий.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро»

17 февраля. Театр им. Качалова. 16+

Пьеса, вдохновившая Моцарта на создание одноименной оперы, уже более 200 лет с успехом ставится в театрах всего мира. Фигаро предстоит прожить самый безумный день в своей жизни и распутать клубок интриг. Одна из самых знаменитых пьес мировой драматургии напомнит о главных жизненных ценностях.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

«Пигмалион, или История одного пари»

21 февраля. Театр юного зрителя. 12+

Остроумная пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 года остается актуальной и в наше время. Зрителей ждет любовный треугольник в декорациях старого Лондона, где профессор фонетики Генри Хиггинс подбирает с улицы необразованную цветочницу Элизу Дулиттл. Заключив пари с полковником Пикерингом, профессор должен за шесть месяцев сделать из оборванки настоящую леди, способную выйти в высший свет.

Балет — «Жизель» и «Лебединое озеро»

Возрастное ограничение: 12+

На сцене Театра юного зрителя имени Кариева 10 февраля состоится музыкально-пластический спектакль «Йосыф» о жизни легендарного Иосифа Прекрасного. Своей задачей творческая команда театра ставит популяризацию классической татарской литературы и национальных поэтических памятников.

«Йосыф». Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

В Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая пройдут выступления Санкт-Петербургского театра классического балета. 23 февраля труппа покажет балет «Жизель», а 24 и 25 февраля — «Лебединое озеро» в классической хореографии Мариуса Петипа.

Стендап — резиденты Comedy Club и Stand Up

Stand up: Иван Пышненко, Роман Филин, Константин Маласаев

9 февраля. «Максимилианс». 18+

Стендап программа «3 в 1» с двухчасовой порцией взрослого юмора от опытных комиков. На сцену выйдут артисты с высоким уровнем доверия аудитории — резидент Comedy Club Константин Маласаев, участник шоу «Игра» на ТНТ Иван Пышненко и участник «Открытого микрофона» Роман Филин.

Виктория Складчикова

20 февраля. КРК «Пирамида». 16+

Сольное шоу одной из самых ярких резиденток Stand Up на ТНТ — Виктории Складчиковой. В своих выступлениях девушка из маленького провинциального Сорочинска всегда честна перед аудиторией и шутит о простых вещах без пафоса и прикрас. Виктория полюбилась зрителям благодаря искренним и смешным историям из жизни, в которые хочется верить, потому что они происходят с каждым из нас.

Концерты — «Кино» и «Слот»

10 февраля в «Татнефть Арене» пройдет масштабный концерт группы «Кино», посвященный шестидесятилетию Виктора Цоя, а 27-го числа на той же сцене выступит один из самых гастролирующих артистов российской эстрады Сергей Лазарев с новой программой «Я не боюсь!» (12+).

Группа «Кино». Фото: скриншот youtube.com

На площадке Korston Club Hotel в феврале пройдут концерты хип-хоп артистов: 11-го числа выступит рэп-коллектив 25/17, 24 февраля на сцену выйдет хитмейкер Markul, а 25 февраля свой альбом представит уфимский рэпер Boulevard Depo (16+).

18 февраля в зале Big Twin Arena свое 25-летие отметит питерская рок-группа «ПилОт». В праздничную программу войдут 25 треков, охватывающих все творческие этапы коллектива. А 24 февраля на эту сцену выйдут легендарные альтернативщики «Слот» с масштабным юбилейным шоу «ХХ лет», которое обещает фанатам множество сюрпризов (16+).

Выставки

В мастерской художника — творческие закулисы

Ежедневно. Галерея Славы Зайцева. 6+

Персональная выставочная галерея самого креативного Казанского художника — Славы Зайцева. Отличительной особенностью его картин и арт-объектов являются необычные исходные материалы, ведь художник не использует краски в творческом процессе. Вместо этого в ход идут гвозди и нитки, специи и песок, обрывки глянца и газет, а работы не уступают в реалистичности классической живописи.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Терминал B

До 12 февраля. Центр современной культуры «Смена». 12+

Проект центра современной культуры окунет зрителей в атмосферу аэропортов, вокзалов и торговых центров, где время ощущается совершенно иначе. Эти места связаны одной общей идеей — в них посетитель находится в ожидании. Экспозиция выставки состоит из уникальных объектов, которые имитируют привычные вещи (стулья, плакаты, одежду и т. д.). Авторами работ выступили 23 художника из коллективов Plague (Краснодар) и Kotz (Лейпциг).

Фотомонтаж. Исправленная правда

До 26 февраля. Галерея современного искусства ГМИИ РТ. 12+

Центр визуальной культуры Béton представляет уникальное видение искусства фотомонтажа. Экспозиция выставки включает более 30 произведений и исследует эволюцию монтажа в фотографии, начиная со времен, предшествующих цифровой эпохе, и заканчивая современными методами и технологиями. На выставке представлены художники Андрей Чежин, Валера и Наташа Черкашины, Ольга Тобрелутс и арт-группы «ГрОМ» и «AES + F».

Жилище будущего

До 26 февраля. Галерея современного искусства ГМИИ РТ. 12+

Первый концептуальный проект творческого коллектива «ГрОМ», призванный продемонстрировать, как будут выглядеть интерьеры будущих цивилизаций. Экспозиция выставки включает 20 крупноразмерных работ, сочетающих в себе визуальное искусство, сюжетное повествование и глубокое исследование разных культур, традиций и философских феноменов.

Две выставки из Петергофа

До 1 марта. Национальный музей Республики Татарстан. 6+

Уникальная возможность увидеть в Казани экспозицию сразу двух выставок из Петергофа. На выставке «Каким Европа видела Петра: петровская иконография в западноевропейских изданиях XVIII–XIX вв.» представлены различные изображения Петра I из старинных европейских изданий. А на выставке «Не для только забавы, но и для дела» посетители узнают правила увеселительных собраний Петра, а также смогут увидеть и вдохнуть аромат яств XVIII века.

Фото: предоставлено «Яндекс Афишей»

Лекции — о воинах древности и Ибн Фадлане

3, 10, 17 февраля. Национальный музей Республики Татарстан. 12+

В рамках цикла «Историческая Хабариада», посвященного знаковым событиям из истории края и страны, в стенах Национального музея состоятся три лекции:

3 февраля — «Как люди в древности вещи делали»;

10 февраля — «Воины древности Татарстана»;

17 февраля — «Путешествие Ибн Фадлана в страну Булгар, на Волгу».

Фото: кадр из фильма «Ибн Фадлан»

Занятия проведет самый харизматичный лектор музея и заведующий отделом научной реконструкции Владислав Хабаров. Историк увлекательно и подробно расскажет о важных событиях, как не написано ни в одном учебнике истории.

Детям — «Красная шапочка» и песочный «Робин Гуд»

Для приятного отдыха с детьми рекомендуем обратить внимание на «СоюзМультПарк». В его концепцию входит множество мультимедийных зон, современных VR-технологий, а также обучающих и развлекательных мероприятий с мастер-классами. В центре развлечений «Top Park» открыты несколько уникальных выставок-аттракционов с фотозонами — «Дом вверх дном», «Музей иллюзий», «Ленточный лабиринт» и «Дом великана». А огромный семейный парк «Тики Вики» предлагает более 30 развлекательных игровых зон на любой вкус.

Также в театрах города состоятся многочисленные представления для детей: «Маша и три медведя» и «Маленький принц» в Театре юного зрителя, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и «Доктор Айболит» в театре им. Качалова, «Приключения Чебурашки» и «Красная шапочка» в кукольном театре «Экият», а также песочные шоу «Робин Гуд» в ГБКЗ им. Сайдашева и «Мифы и легенды Древней Греции» в Татарской филармонии им. Габдуллы Тукая.