Феноменально. «Зеленые дерби» затыкают за пояс любые другие противостояния КХЛ

В заключительном казанско-уфимском противостоянии «Ак Барс» и «Салават» выдали лучшее шоу сезона

Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему, даже несмотря на некрупный счет, «зеленое дерби» оставляет далеко позади «армейское» и любые другие противостояния в Континентальной хоккейной лиге.

«Зеленое дерби» — лучшее в КХЛ. Болельщики и телевидение подтверждают

У последнего Зеленого дерби сезона сегодня было сразу несколько конкурентов. В Омске играли два топа «Авангард» и «Трактор», а в Западной конференции две «армейские» команды ЦСКА и СКА пытались всем доказать, что именно их дерби является главным в Континентальной хоккейной лиге. Подключили, как обычно, всех: и подконтрольные телеграм-каналы («АренаБреда», привет), и более традиционные медиа.

Вот только даже федеральный спортивный канал «Матч ТВ» (который имеет общие спонсорские истоки с питерским СКА) выбрал в этот день для показа именно противостояние казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева».

Не подвели на этот раз уже по традиции фанаты «Салавата Юлаева», которые подготовили ситуативный ответный баннер на тот, который казанский фан-сектор показывал на пятом дерби неделю назад. Тогда, напомним, казанские фанаты растянули стяг, на котором Зинэтула Билялетдинов был изображен в образе Терминатора — на мотоцикле, в черной «косухе» и солнцезащитных очках. А сверху была подпись с «I’m Bill Back».

В ответ на это уфимцы показали репродукцию изображения главной героини фильма известного режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла». Ума Турман изображена с замаханной катаной, а на переднем фоне пролетают те самые солнцезащитные очки Терминатора. Очевидно, что «Убить Билла» здесь — не только название фильма, но и шутливая (хоть и правокационная) угроза в сторону наставника казанского клуба. Ну а на лезвии оружия выгравирована известная фраза бывшего главы Башкортостана Муртазы Рахимова «можно всем проиграть, но только не "«Ак Барсу»», изменив одно слово.

фото: ak-bars.ru

В общем, градус противостояния на трибунах в «Зеленом дерби» по-прежнему держит высокий уровень, чего не скажешь ни одном другом противостоянии в КХЛ. Вопрос (что есть — лучшее дерби) на этом, конечно, снят не был — нужно было доказывать и командам на льду.

Как показала сегодняшняя игра, ни один хоккей в этой лиге не способен конкурировать с тем, какие эмоции и какой сюжет показали Казань и Уфа начиная со второго периода, когда в игру вступили такие маэстро делать шоу, как Александр Радулов, Григорий Панин и Дмитрий Воронков.

Да, финальный счет снова не впечатляет результативностью — все те же 2:1 по итогу. Но сюжет игры, накал и принципиальность, с которой хоккеисты лезли друг другу под кожу показывают, насколько это особенная игра. Тот случай, когда счет — не главный показатель.

Голы-близнецы и обоюдные удаления

Разгонялись команды недолго — снова много движения и свободного льда позволяли наслаждаться картинкой игры. Но по-настоящему команды разыгрались после того, как сначала хоккеисты «Салавата», а потом и «Ак Барса» стали допускать ошибки и удаляться.

Под самый конец периода Александр Кадейкин отправился отдыхать за задержку соперника клюшкой и уже через 20 секунд все тот же Василий Токранов (он же был главным героем недавнего казанского противостояния команд) решил эпизод после построения по периметру в зоне Уфы. Мягким набросом, но с непредсказуемой траекторией защитнику удалось прошить Илью Ежова.

Однако уже в начале второго периода команды словно сговорились и отыграли ровно те же события, только в обратную сторону. В совершенно в ненужном эпизоде толкнул в спину соперника Хенкель и отправился отдыхать. А «Салават Юлаев» уже в первой позиционной атаке голом-близнецом в те же ворота прошил уже Тимура Билялова. Это Сергей Шмелев завершал атаку.

Не закончились ненужные удаления и дальше, что лучше всего показывает, насколько эмоции в этом поединке преобладали над тренерскими установками и холодном расчете. Ну а лучшим показателем этого стала победная шайба «Салавата Юлаева» в овертайме. Очевидно, что Виктор Козлов поймал общий вайб, уловил настрой публики, которая буквально вопила «Show must go on» и просто снял вратаря в решающий момент при игре 3 на 3. И это сработало! В красивой комбинации шайбу под перекладину положил Александр Хмелевский.

Риск оправдан, шоу для домашней публики сделано, счет по победам в очных противостояниях с «Ак Барсом» в сезоне сравнялся — 3:3!

Александр Радулов бесил делал шоу и провоцировал Уфу. Теперь это официально не любимец местной публики

Пожалуй, самым ярким, разнообразным и смелым на нестандартные действия в составе «Ак Барса» во втором периоде был Александр Радулов. Капитан команды сделал все, чтобы сбить спесь и в то же время стратегическое и эмоциональное преимущество «Салавата Юлаева» на льду.

Почувствовав, что его команде нужна встряска после пропущенной шайбы, Александр сначала полез в заведомо проигранную драку с Кадейкиным. Самое интересное, что после того, как он скинул с соперника шлем и пару раз махнул кулаками, зачем то нагнулся, и дал себя «завалить». Хороший был план, но не сработал. Форвард получил 2+2, а соперник всего 2 минуты штрафа.

После того как Радулов отбыл свое наказание, принялся с удвоенной силой бесить уфимских хоккеистов и публику. Дошло до того, что даже молодой Шакир Мухамадуллин проезжая мимо, едва заметно цеплял нападающего, пытаясь вывести того на эмоции.

фото: ak-bars.ru

Но главным украшением стало противостояние Радулова с Григорием Паниным, который и сам не прочь поговорить на льду, сыграть жестко и при возможности скинуть краги. Под конец периода дошло до того, что сначала капитан «Ак Барса» вывел Панина на эмоции, залез тому под кожу, а когда капитан «Салавата» звал того на бой, просто скорчил выражение лица и провокационную качал головой, передразнивая соперника.

Ну а закончился период ожидаемой массовой стычкой «всех на всех», когда накал и напряжение уже были настолько плотными, что можно было ножом резать. Какое еще противостояние в этой лиге может сравниться с казанско-уфимским по принципиальности и накалу?

Судя по всему, наш призыв в казанском тренерском штабе услышали и игроки «Ак Барса», наконец, поняли, насколько важно для болельщиков это дерби. 8-16 — такие будут цифры по штрафным минутам по итогам встречи, и это говорит о настроении хоккеистов лучше всяких слов.

Эрик Добролюбов