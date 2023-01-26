Музей уездной медицины в Елабуге: от знахарей до хирургов

Цветаева? Шишкин? Разумеется, Бехтерев!

Фото: Карл Булла/wikipedia.org

Задумывая проект о значимых объектах, мы изначально планировали не ограничиваться Казанью: в столице много знакомых знаменитых зданий, а за ее пределами любопытным домам достается меньше внимания. Отправимся в Елабугу изучать Музей уездной медицины имени В.М. Бехтерева, расположенный в здании больницы со 140-летней историей.

«Знают прекрасно анатомию мозга только двое — это Бог и Бехтерев»

Назван он в честь основоположника рефлексологии и патопсихологии Владимира Бехтерева, который родился в 1857 году в Елабужском уезде в селе Сарали (с 1929 года это Бехтерево), в 8 километрах от города. Отец Бехтерева был становым приставом, то есть отвечал как полицейский за часть уезда. С четырех лет мальчик жил в Вятке, потом отправился учиться в Петербургскую медико-хирургическую академию. После работы в городе на Неве и за рубежом, он становится сначала приват-доцентом Петербургской медико-хирургической академии, а в 1885 году — профессором Казанского университета, где создает психофизиологическую лабораторию, и заведующим психиатрической клиникой окружной лечебницы. В 1892-м Бехтерев создает Казанское общество невропатологов и психиатров, через год возглавляет кафедру нервных и душевных болезней Медико-хирургической академии и запускает журнал «Неврологический вестник».

Далее он вновь — в Петербурге, среди его должностей — член медицинского совета МВД и преподаватель Женского медицинского института (будущий Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова). Здесь он инициирует создание Общества психоневрологов и Общества нормальной и экспериментальной психологии и научной организации труда, редактирует множество журналов, пишет семитомник «Основы учения о функциях мозга», открывает Психоневрологический институт и Институт по изучению мозга и психической деятельности. Процитируем

анатома Фридриха Копша: «Знают прекрасно анатомию мозга только двое — это Бог и Бехтерев». Деятельный ученый умер совершенно внезапно 24 декабря 1927 года в Москве, по одной из версий был убит, поскольку среди его пациентов были Сталин и Ленин.



Фото: Радиф Кашапов

Плетки и склянки

В Елабуге Бехтерева стали увековечивать в 2007-м, к его 150-летию, в январе представив памятник, а в июне открыв музей. Он находится в хирургическом корпусе земской больницы, которая представляла из себя комплекс из шести зданий. Построил его в 1881 году купец Баранов. Это была третья больница в городе. Первая больница на три палаты в Елабуге появилась в 1827-м, в 1863 году построили вторую.

Музей начинается с зала, посвященного знахарству (русскому и татарскому), с целебными травами и плеткой (тоже инструмент народного врача). Здесь же можно увидеть, как работал уездный врач, занимавшийся и врачеванием, и обучением, и выездами — до 200 поездок в год!

В другом зале можно сфотографироваться за аптечной стойкой и изучить разнообразные склянки и рецептуры. Тут же демонстрируется интерьер палаты для душевнобольных, которых, оказывается, лечили при помощи трудотерапии, на это указывает стоящая в зале швейная машинка.

Фото: Радиф Кашапов

Причем тут Ушков

Еще один зал полностью посвящен Бехтереву: воссоздан его казанский кабинет. В 2020-м году его родственники, которые несколько раз приезжали в Елабуги и передавали фотографии, документы, а также скатерть его супруги, отправили в музей мебель из дома Бехтеревых на Каменном острове, которая долгое хранилась в подвале — и потому выжила в разграбленном здании, куда попал неразорвавшийся снаряд.

Посмотрев на органы человека, начиная с мозга, легких и желудка, можно изучить историю медицины XX века на экспозиции, где объединены хирургическое и родильное отделения. Разумеется, все предметы подлинные, взятые из местной районной больницы.

В этом же здании лечили до 1995 года — в последнем зале находилась операционная, сейчас это интерактивный зал, украшенный плиткой Петра Ушкова, владельца химических, кирпичных, меловых и гончарных заводов, а также барж и пароходов. Химический завод имени Карпова в Менделеевске — его бывшее предприятие. Алексей, владелец дома Ушковых, Национальной библиотеки в Казани, — его племянник.

Таким образом в экспозициях соединяются истории личностей и летопись интереснейшей и знакомой всем профессии. Музейное комбо!