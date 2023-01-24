Сергей Коляда, «Россия — страна возможностей»: «Сейчас даже сельские газеты становятся медиахолдингами»

Ставка на социальные сети и уникальный контент — эксперт рассказал о том, как должен работать современный медийщик

Фото: скриншот трансляции

Кризисные ситуации последних лет увеличили запрос на информацию от государственных СМИ: средний новостной охват в день всеми редакциями Татарстана составляет около 340 тысяч уникальных пользователей из региона. Об этом сегодня заявил руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии ведомства. В свою очередь генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета Ильшат Аминов отметил, что главными проблемами в отрасли по-прежнему остаются низкая зарплата, нехватка громких имен и подготовка профессиональных кадров. Перед зрителями в зале по Zoom’у из Москвы выступил руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда. Однако аудитории прямую видеотрансляцию коллегии, из-за отсутствия звука «с экрана», послушать не удалось, услышать гостя могли лишь те, кто присутствовал в зале. Поэтому «Реальное время» публикует основные тезисы его выступления.

«Сегодня стирается граница между PR, рекламой, маркетингом и SMM»

В самом начале своего выступления Коляда отметил, что в последние годы фокус отечественной журналистики стал все больше смещаться с классических способов коммуникации на digital (сфера, в которой для продвижения товаров и услуг компании используют интернет и цифровые устройства, — прим. ред.). По его словам, традиционные сайты и медиа все меньше работают, но при этом очень сильно развиваются их медиаплощадки.



— Сейчас даже сельские газеты становятся медиахолдингами. Фактически они теперь помимо самой газеты имеют свой собственный сайт, социальные сети — и «ВК», и «Одноклассники». Также они имеют Telegram-канал. Многие используют даже подкасты. Приходит глава района и рассказывает о событиях, которые произошли за прошедший месяц или полугодие, — сказал он.

Вместе с этим, по его словам, сегодня стирается граница между PR, рекламой, маркетингом и SMM. Сейчас, как отметил Коляда, это воспринимается как один фронт коммуникации, и выигрывает тот, у кого все объединено в единую службу.

— Раньше было принято разделять, что связь с общественностью — это про журналистов. А маркетологи — это про клиентов. Потому что раньше все время нужно было действовать через какой-то медиатор. Например, если мы хотели сообщение какое-то, то через классические СМИ человеку нужно было что-то сделать: купить газету, включить телевизор и так далее. Сейчас все новости сыплются человеку напрямую в смартфон. Даже делать ничего не нужно. С появлением социальных сетей, на которые вы все подписаны — эти границы стираются. И выигрывает тот коммуникатор, который работает на все направления, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аудитория потребляет новости в двух видах

Коляда подчеркнул, что сейчас digital — это все то, что может позволить человеку еще уже таргетировать тот контент, который ему интересен. В качестве примера он привел исследование, датируемое концом 2021 года, о разрыве медиапотребления среди разных слоев аудитории. Так, по его словам, молодежь от 14 до 17 лет всего в 28% случаев смотрят телевизор, а их родители (от 45 до 54 лет) в 66% случаев.

— Раньше если показали по телевизору, то значит увидели все. Сейчас же если показали по телевизору, то не факт, что это кто-то увидел вообще, — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вторым важным фактором он назвал разницу в официальных сайтах и блогах в соцсетях. Так, официальными источниками молодое поколение пользуется лишь в 41% случаев, а информация в блогах забирает 65%. По словам Коляды, родители как раз наоборот, потребляют 68% из сайтов и 34% из соцсетей.

— У современной молодежи телефон настроен таким образом, что они ищут СМИ, салон красоты или шиномонтаж в социальных сетях. То есть телефон так настроен, что поисковик уже не в интернете, а в сетях. Поэтому любой современный медиаспециалист должен понимать, что под разную целевую аудиторию ему нужно настраивать разные каналы коммуникации, для того чтобы давать тот контент, который им подойдет, — заключил он.

Фото: скриншот прямой трансляции

«Сейчас главная валюта — это внимание аудитории»

Также в качестве своих доводов представитель АНО рассказал о времени, проводимом в интернете среди различных слоев населения. Он уточнил, что 90% коммуникации с ним подсчитано в варианте с использованием смартфона. Так, по его словам, среднестатистический россиян проводит во всемирной паутине 3 часа 48 минут, но в тоже время молодые люди от 12 до 17 лет и от 18 до 24 лет находятся в телефоне более 5 часов 50 минут. Как отметил эксперт, 19% этого времени уходит на соцсети, 18% на видеоконтент, 16% на мессенджеры, 10% на игры и 3% на покупки.

— Сейчас главная валюта — это внимании аудитории. Время, которое люди готовы посвятить на прочтение того или иного контента. Вообще все мы очень занятые, а тут на нас обрушивается информационное пламя. И вот уже некоторые онлайн-кинотеатры конкурируют со сном. Человек выбирает — ему поспать или посмотреть фильм? — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов. Глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев и руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров

Сергей Коляда отдельно подчеркнул, что 2022 год показал, как неважно быть богатым или иметь огромную медиаслужбу, а достаточно иметь мощный контент. Вместе с этим уход зарубежных платформ открыл возможность для создания отечественных аналогов, свободных от привычных крупных блогеров.

Так, по его словам, для современных медийщиков открываются двери к еще не заполненным нишам, которые позволят завоевать внимание большего числа пользователей. Однако, несмотря на их успешный взлет, лидирующие позиции по-прежнему остаются за такими гигантами, как «ВКонтакте» и Telegram.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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