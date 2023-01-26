День в истории: самый крупный в мире алмаз и самая главная республика

Чем примечательна дата 26 января?

Сегодня, 26 января, Международный день таможенника. 26 января был основан город Сидней, в Южной Африке добыли крупнейший в мире алмаз, Петроград переименовали в Ленинград, закончилось строительство первого Казанского аэропорта, глава Башкортостана Радий Хабиров стал отцом, в центре «Эрмитаж-Казань» обновили экспонаты выставки о Екатерине Великой. Родились художник Александр Витберг, джазовый скрипач Стефан Граппели, президент Румынии Николае Чаушеску, основатель японской корпорации Sony Акио Морита, правозащитница Анджела Дэвис, поэтесса Амина Бикчантаева. Умерли поэт Антон Дельвиг, генетик Николай Вавилов, актриса Любовь Орлова, политик и банкир Нельсон Рокфеллер, композитор Мишель Легран, певец и журналист Камиль Мутыги. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Давайте создадим ТАССР



26 января 1920 года на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение о создании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Иосиф Сталин возглавил рабочую комиссию по оргвопросам и определению границ новой республики. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин контролировал весь подготовительный процесс и встречался с представителями татарского коммунистического движения.

26 января 1954 года в Казани закончили строительство первого аэропорта. Он находился на территории Советского района и до 1979 года был единственной воздушной гаванью Казани для регулярных пассажирских авиалиний. Затем аэровокзал и взлетная полоса были построены на новом месте, в Лаишевском районе, куда и было перебазировано большинство рейсов. Старый аэропорт обслуживал местные авиалинии до конца 1990-х годов и был закрыт примерно в 2003—2004 годах. На его территории расположен сейчас Казанский ипподром.

Аэропорт Казань на снимке с американского спутника (7 июня 1966). Фото NASA

26 января 1998 года в Казань приехал президент Международной Академии информатизации Канады Азат Вартанян. Он вручил мэру Казани Камилю Исхакову диплом, подтверждающий, что Казань — член-наблюдатель международной Организации городов Всемирного наследия. На тот момент в России таких городов было всего три: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Сама Организация городов Всемирного наследия была открыта в 1993 году. На сегодняшний день в нее входят 242 города, находящиеся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее штаб-квартира расположена в городе Квебеке в Канаде.

26 января 2021 года у главы Башкирии Радия Хабирова родился сын. Это уже четвертый ребенок главы республики. У Хабирова также есть две взрослые дочки от первого брака. И с нынешней женой Каринэ они воспитывают общего сына Фарита.

26 января 2021 года в центре «Эрмитаж-Казань» обновили экспонаты выставки о Екатерине Великой. Сотрудники музея заменили более 30 произведений искусства. Появился мундирный костюм по форме армейской пехоты Екатерины II, офицерский мундир лейб-гвардии Конного полка Петра III, детский парадный жилет великого князя Александра Павловича, аксессуары костюма гербового герольда, веера Екатерины Великой и графические произведения XVIII столетия.

Фото: Максим Платонов

Ленинград и указ «о вольных типографиях»

26 января 1924 года Петроград был переименован в Ленинград в честь Ленина. После вступления России в Первую мировую войну в 1914 году и в ходе масштабной антинемецкой кампании император Николай II подписал указ о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. А когда 21 января 1924 года умер Ленин, Петроградский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов решил переименовать Петроград в Ленинград, чтобы увековечить память вождя мирового пролетариата. Историческое название городу вернули лишь в 1991 году.



26 января 1783 года императрица Екатерина II издала указ «О вольных типографиях», разрешавший жителям России заниматься издательской деятельностью. Теперь частные типографии разрешено было открывать не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других городах России. Печатать книги стало возможным на русском и европейских языках. Типографии контролировала полиция, при обнаружении нарушений она запрещала уже напечатанные книги. Основной продукцией частных типографий были сказки, авантюрные романы, сонники, книги по домоводству, гадальные книги и учебная литература. Спустя 13 лет, Екатерина II подписала указ «Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг и об упразднении частных типографий».

Фото wikipedia.org

Самый крупный в мире алмаз и день основания Сиднея

26 января 1905 года в Южной Африке был добыт самый крупный в мире алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). Его нашел случайным образом Фредерик Уэлс во время своего вечернего обхода. На стенке карьера он заметил яркий блеск. Точка сверкания находилась в 9 метрах под верхней кромкой карьера. Он имел размеры 10x6,5x5 см. Позже было выяснено, что он являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Куллинан» он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Куллинана. Камень поражал всех не только своим размером, но и удивительной чистотой, полным отсутствием минеральных включений, пузырей и трещин.

26 января 1788 года день основания Сиднея. Это самый крупный город австралийского континента. Столица самого густонаселенного штата Австралии названа в честь английского министра внутренних дел лорда Сиднея. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в Австралию. Первый конвой с заключенными погрузили на борт в Плимуте в марте 1787 года.