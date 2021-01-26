В центре «Эрмитаж-Казань» обновили экспонаты выставки о Екатерине Великой

Фото: Максим Платонов

В Центре «Эрмитаж-Казань» на выставке «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» состоялось обновление экспозиции. Сотрудники музея заменили более 30 произведений искусства.

Теперь посетители выставки смогут увидеть мундирный костюм по форме армейской пехоты Екатерины II, офицерский мундир лейб-гвардии Конного полка Петра III, детский парадный жилет великого князя Александра Павловича, аксессуары костюма гербового герольда, веера Екатерины Великой и графические произведения XVIII столетия. Ротация выставки проходила при участии сотрудников Государственного Эрмитажа, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Выставка о Екатерине Великой открылась 7 ноября. Экспонаты рассказывают об основных событиях в период царствования Екатерины II, о развитии ремесел и художеств. Один из разделов будет посвящен Пугачевскому бунту. Выставка будет работать до 11 апреля 2021 года.



Подробнее об экспозиции — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина