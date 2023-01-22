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В Казани стартовали Единые игры Спецолимпиады

22:19, 22.01.2023
В Казани стартовали Единые игры Спецолимпиады
Фото: vk.com/minsport_rt

Сегодня в Казани состоялась церемония открытия Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России. Впервые в мире соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта проходят в рамках одного турнира. На соревнования в столицу Республики Татарстан съехалось более 2000 специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь.

Видео: Камиль Исмаилов
Спорт Татарстан

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