В Казани стартовали Единые игры Спецолимпиады
Сегодня в Казани состоялась церемония открытия Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России. Впервые в мире соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта проходят в рамках одного турнира. На соревнования в столицу Республики Татарстан съехалось более 2000 специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь.
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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