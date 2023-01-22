«Наследием Универсиады мы пользуемся, и это событие «требует» празднования»

Владимир Леонов отчитался о спортивных итогах 2022 года и задачах на 2023-й

Министерство спорта Татарстана провело итоговую коллегию с участием министра спорта России Олега Матыцина, приехавшего в Казань на открытие Единых игр Специальной Олимпиады. В своем репортаже корреспондент спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин поискал скрытые смыслы в сказанном топ-менеджерами республиканского и российского спорта.

«Рекордное количество наград было завоевано по итогам Олимпиады»

Временная разница между предновогодним мероприятием и итоговой коллегией Минспорта Татарстана в этом году очень короткая, чуть меньше месяца, а потому руководителю ведомства Владимиру Леонову не пришлось даже готовить новый текст. Тезисно это было то же самое выступление, подводящее итоги 2022-го, при всей его неоднозначности, получившегося очень удачным.

— Рекордное количество наград было завоевано по итогам Олимпиады, — напомнил Владимир Леонов о пяти медалях (четыре серебра и одна бронза) пяти спортсменов Татарстана, который делегировал в Пекин участников по восьми олимпийским дисциплинам.

По количеству спортсменов этот результат стал повторением Олимпиады в Сочи-2014, но тогда Татарстан остался без наград. Завоевав их только по итогам Паралимпиады, два медалиста Сочи-2014, Марта Зайнуллина и Рушан Миннегулов, и сейчас в строю. Но Леонов напомнил, что в Пекине они смогли только заселиться в отеле, откуда пришлось возвращаться, поскольку Россию отстранили от участия в Паралимпиаде. Также он отметил, что они затем завоевали большое количество наград на альтернативных соревнованиях, которые оперативно сумело организовать Министерство спорта России, хотя, понятно, что это компенсировало только отсутствие соревновательной практики и позволило премировать спортсменов.

Фото: tatarstan.ru

Российским паралимпийцам, пропускающим второй главный старт зимнего четырехлетия, не надо объяснять историю наших взаимоотношений с Западом. Татарстан тоже ярче начал воспринимать эту историю, поскольку в 2022 году в республике было отменено проведение 20 международных стартов.

Практически как личную победу Владимир Леонов мог воспринимать признание спортшколы по водному поло лучшей в России, поскольку сам заканчивал ее в начале 1990-х, отметив выпуск бронзовой медалью первенства страны. Рассказал он и об огромном количестве бассейнов, действующих в республике — 281, и открытие 50-го, юбилейного по счету, ледового дворца в Алексеевском. На следующий год капитальное строительство в области спорта не прекратится, ожидается сдача четырех манежей и такого же количества универсально-спортивных площадок.

В хоккей тоже надо играть не только ради зрелища, но и ради государственных интересов

В числе слушателей речи министра спорта Татарстана среди прочих участников в первых рядах находились ветераны спорта Наиля Гилязова и Анатолий Бозин. И их в итоге отметили государственными наградами, напомнив о временах Лэйк-Плэсида-1980, зимней Олимпиады в США, проходившей на фоне волны антисоветизма. Вот и сейчас Лэйк-Плэсид принимает спортсменов, только это уже зимняя Универсиада, а впереди маячат судьбоносные переговоры со странами Персидского залива, в том числе по ценовой политике на нефтепродукты.

Фото: tatarstan.ru

Только 40 лет назад политическое руководство СССР заигралось в хоккейные суперсерии с Канадой, которая едва ли не первой объявила нам эмбарго по продаже зерна. А сейчас политическое руководство России заблаговременно выстроило отношения и с саудитами, и с Эмиратами, и в хоккей мы играем не с Канадой, что было бы логичнее и интереснее, или шведами, сжигающими Коран, а с представителями исламского мира, что представляется более продуктивным в будущем. Кто-то запомнит вертолет с Игорем Левитиным, высадившийся на поле футбольного стадиона в Иране, а кто-то зафиксирует договоренности о строительстве железнодорожной линии, связывающей два государства... Кто-то посмеется над хоккеистками в хиджабах, а кто-то отметит ряд подписанных между президентами Рустамом Миннихановым и Гурбангулы Бердымухамедовым документов, касающихся нефтяной, химической и других отраслей.

Можно было бы оставить незамеченным высказывание Леонова о том, что несколько спортивных мероприятий вошло в программу форума «Россия — Исламский мир», если бы не масштаб «KazanForum 2023: экономическое партнерство в современных реалиях». Обо всем перечисленном нам может быть и не скажут с высоких трибун, но следить самостоятельно и делать собственные выводы никто не помешает.



«Этот год должен дать возможность продемонстрировать нашу силу в части реализации задуманных нами проектов»

В новостных комментариях можно было заметить, что Владимир Леонов опять говорит о топ-клубах, отмечая, что «идет перезагрузка в наших клубах. Задачи стоят амбициозные. Для «Ак Барса» это, конечно же, войти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина, касаемо «Рубина», надеемся, что он сможет вернуться в элиту российского футбола по окончании сезона». Но, справедливости ради, даже сам монолог об игровых видах спорта, профильный министр начал с сообщения, что воссоздан гандбольный «Зилант», ставший 19-й командой республики в чемпионате страны. При этом ощутимые успехи не у топ-клубов, а у летних хоккеистов, выигравших титул чемпионов в 20-й раз, у «КОС-Синтеза», выигравшего вообще все старты по ходу прошлого сезона, у волейбольного «Зенита-Казани», победившего в Кубке России в 11-й раз легендарный «КАМАЗ-Мастер».

Фото: tatarstan.ru

Так получается, что топ-клубы побеждали в моменте, когда на них было сконцентрировано абсолютное внимание, породив прекрасный слоган: «Казань — столица чемпионов!». Только признаемся честно, для достижения этой цели нужно было тратить очень большие средства, что нерентабельно для республики, которая в определенный момент всерьез взялась за развитие летних олимпийских дисциплин, а затем и зимних. И нецелесообразно в моменте нынешней международной политической обстановки. И тут надо прислушаться к другому заявлению Владимира Леонова, который, не акцентируя внимания, немного «впроброс», отметил, что в Татарстане действует филиал Российского союза боевых искусств, включающий в себя порядка 25 разных стилей единоборств. А это не только боевой дух занимающихся, но и воспитание патриотизма.

Достижению той же цели — воспитанию патриотизма, надеемся, станут мероприятия, посвященные 10-летней давности, связанные с проведением летней Универсиады в Казани.

— Уникальные, большие, самые лучшие за всю историю, — рассыпался в комплиментах Владимир Леонов и подкреплял эмоции перечислением «наследия Универсиады»: 32 спортивных объекта, спортивно-образовательный кластер, куда входят Деревня Универсиады и Поволжский университет спорта, новые аэропорт и железнодорожный вокзал, 11 транспортных развязок... — Всем этим мы сейчас пользуемся, и я считаю, что это событие «требует» празднования.

Трудно оспорить слова Владимира Леонова, тем более что можно «отрепетировать» и 10-летие со дня проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи, со всем ее наследием. 2022 год порадовал нас серебряной олимпийской медалью прыгунов с трамплина, где вместе с лениногорцем Данилом Садреевым в российской смешанной команде была еще и Ирма Махиня, уроженка Краснодарского края, пришедшая в прыжки с трамплина, собственно, благодаря тому, что был построен сам трамплин. Вот и Казань, готовясь поднять бокалы, могла бы заинтересоваться вопросом: а сколько чемпионов нам дали 32 универсиадских объекта и сколько специалистов выпустил университет спорта. И праздник, и польза, и, глядишь, экспонаты в коллекцию анонсированного «Музея спорта», который планируется разместить на территории «Ак Барс Арены».

Фото: tatarstan.ru

Министр спорта России Олег Матыцин до начала коллегии почтил память чемпиона России по плаванию Дмитрия Усова, возложив цветы к памятной мемориальной доске, которая была открыта в спортивном вузе, после героической гибели выпускника Поволжского университета спорта и туризма в СВО на Украине. В своей краткой речи Олег Васильевич, по сути, резюмировал сказанное местными коллегами, но тут обращает свое внимание концовка: «Я уверен, что этот год должен дать возможность продемонстрировать нашу силу в части реализации задуманных нами проектов».

Джаудат Абдуллин