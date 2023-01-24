День в истории: общественный транспорт и золотая лихорадка

Чем примечательна дата 24 января?

Сегодня, 24 января, международные праздники — День образования и День эскимо. 24 января столицу Испании перенесли из Вальядолида в Мадрид, в США началась калифорнийская золотая лихорадка, в Москве основали цыганский театр «Ромэн», в Москве создали Национальный филармонический оркестр в России, в Казани начали ходить омнибусы и открылась публичная библиотека. Родились глава ЛИТО при музее Горького Марк Зарецкий, прусский король Фридрих II Великий, драматург Пьер Бомарше, художник Василий Суриков, режиссер Михаил Ромм, певец Валерий Ободзинский, спортсменка Гюзель Манюрова. Умерли поэт и драматург Равиль Бухараев, император Гай Юлий Цезарь, скульптор Этьен Фальконе, премьер-министр Уинстон Черчилль, скульптор Амедео Модильяни. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Транспорт и книги

24 января 1854 года в Казани был открыт общественный городской транспорт — омнибусное сообщение. Маршрут проходил от Толчка (между Гостиным двором, современными улицами Профсоюзная, Чернышевского и Ивановским монастырем, что рядом c Национальным музеем) и шел до волжских пристаней в районе Адмиралтейской слободы. Всего курсировало четыре омнибуса-дилижанса.

24 января 1865 года была основана Казанская городская публичная библиотека, она находилась в здании нынешней мэрии города и считается родоначальницей современной Национальной библиотеки РТ.

Фото gorkiy.tatmuseum.ru

24 января 1937 года в Киеве родился поэт и переводчик Марк Зарецкий. В Казань семья отца переехала в 1960-м. Зарецкий учился в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта и на истфилфаке КГУ, работал учителем в школе для незрячих детей и редактором в Таткнигоиздата, а с 1967 года и до смерти в 2003-м руководил литературным объединением при музее Горького.



24 января 2012 года в Лондоне скончался поэт, писатель и драматург Равиль Бухараев. Выпускник мехмата КГУ и аспирантуры ВМК МГУ по теоретической кибернетике, начал публиковаться с 1969 года. Первый стихотворный сборник, «Яблоко, привязанное к ветке», вышло в 1977-м. С 1990 года жил в Великобритании, работал на BBC, издал, в частности, две книги — «Азан. Исламская поэзия поволжских татар» и «Историческая антология татарской поэзии». Активный публицист, среди его книг — «Президент Минтимер Шаймиев и модель Татарстана». В 2006-м получил премию Тукая за книги «Бесконечный поезд» и «Казанские снега».



24 января 2021 года «Реальное время» опубликовало колонку Карима Гайнуллина, который исследовал тему взаимоотношений женщин и религии в контексте того, что феминистическая повестка все чаще интересует молодых мусульман и мусульманок.

Фото wikipedia.org

Цыгане и дирижеры



24 января 1931 года в Москве был основан старейший в мире цыганский театр «Ромэн». Пропагандировал он оседлость и ведение трудовой жизни. В труппу принимали людей, которые исполняли номера без «налета эстрадности, штампов и мелодраматического надрыва». К концу года театр стал профессиональным.

24 января 2003 года с целью поддержания оркестрового исполнительства и развития его лучших традиций в мировых масштабах по поручению президента России Владимира Путина Министерством культуры РФ был издан приказ о создании Национального филармонического оркестра России. Художественным руководителем оркестра был назначен Владимир Спиваков. НФОР дебютировал на концерте, посвященном памяти Евгения Светланова, 26 сентября 2003 года в Московском доме музыки.

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В Калифорнии нашли золото

24 января 1606 года Мадрид второй раз стал столицей Испании, когда король Филипп III Благочестивый перенес двор из Вальядолида в центр страны. Якобы потому что туманы местной реки Писуэрги плохо сказывались на состоянии здоровья его величества, а на самом деле — из-за банальных дворцовых интриг. Переезд завершился к апрелю. До этого в Мадрид королевские особы перебрались в 1561 году из Толедо при Филиппе II, а Вальядолид побыл столицей всего пять лет.

24 января 1848 года началась калифорнийская золотая лихорадка: батрак Джеймс Маршалл, работавший на лесопилке бизнесмена Джона Саттера, обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ-Ривер. Он отнес находку хозяину, хотя новость они держали в тайне, вскоре в Калифорнию приехало около 300 тысяч человек. Сан-Франциско стал крупным поселением, в Калифорнии появились дороги, школы и церкви, а в 1850-м он стал штатом США, а индейцев выселили с их традиционных земель.