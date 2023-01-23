Дмитрий Петров: «УК «ПЖКХ» шаг за шагом выполняет свою инвестиционную программу по модернизации инфраструктуры ТКО»

Фото: УК «ПЖКХ»

«Остановили «Восточный», заморозили миллиарды инвестиций, хотят все забросить и «утопить» Казань в мусоре…». Подобные опасения все чаще стали звучать в республике на фоне новых федеральных ограничений, поставивших под угрозу строительство второй карты полигона «Восточный». Никто не спорит, вынужденная пауза слишком затянулась, но снимать с повестки этот вопрос не собираются. «Нет, мы не оставляем этот проект. Мы взяли на себя ответственность — значит выполним. Альтернативы строительству «Восточного» нет и не будет, пока не введут завод по энергетической утилизации отходов», — заявил гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров. Ожидается, что долгожданный полигон будет запущен в этом году.

Не «давить» на потребителя: мусорный тариф проиндексирован на 4%

Обновление системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в мегаполисах — не просто дань моде, а действенный инструмент улучшения качества окружающей среды. С утверждением нацпроекта «Экология» в стране были приняты планы по созданию устойчивой системы обращения с ТКО. Цель — к 2030 году вдвое сократить количество отходов, отправляемых на полигон, а объем переработки довести до 60%. Этого можно достичь, если расширять контейнерный парк для сбора отходов, строить мусоросортировочные комплексы, а максимальный объем вторичных ресурсов направлять на переработку, обеспечивая экологическую безопасность по всему циклу управления отходами.

На протяжении нескольких лет региональный оператор УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») поэтапно выполняет инвестиционную программу по модернизации инфраструктуры, рассчитанной до 2025 года. При этом компания старается сохранить экономический баланс интересов, пытаясь не допускать заметного роста тарифа на услуги по обращению с ТКО для потребителей. Если в этом году общий рост стоимости услуг ЖКХ заложен в пределах 9% в котловом исчислении, то тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТКО проиндексированы на минимальные 4%. Иначе говоря, платить за «мусор» придется меньше, чем за остальные услуги ЖКХ.

«Пусть в чем-то придется экономить, обойтись без дорогой техники. Сейчас важнее не вызвать настроения в том, что реформа идет ради денег, а не для обеспечения чистоты в городах, — объяснили причину скромной индексации тарифа в УК «ПЖКХ». — Все-таки за 4 года реформы региональные операторы успели создать базовые условия для стабильного сбора, вывоза и утилизации ТКО, чтобы обойтись без дополнительного повышения».

Тарифы на сбор и вывоз и утилизацию ТКО проиндексированы на минимальные 4%. Фото: realnoevremya.ru

В зоне обслуживания УК «ПЖКХ» 2 млн жителей республики, 45 тысяч контейнеров

Внутри компании ведется постоянная оптимизация внутренних расходов, чтобы не допустить превышения предельного индекса платы за услуги ЖКХ в республике на перспективу, отмечают в руководстве УК «ПЖКХ». Ведь главная задача реформы по обращению с ТКО заключается в улучшении экологической обстановки для комфортного проживания граждан, но без ущерба для их кошелька.

В настоящее время в зоне обслуживания регионального оператора УК «ПЖКХ» находится 2 миллиона жителей, проживающих в Западной зоне. Ежегодно здесь образуется более 900 тыс. тонн ТКО. Две трети из них приходится на Казань (580 тыс. тонн), и еще треть (320 тыс. тонн) — на 21 муниципальный район РТ. В зоне обслуживания находится 45 тысяч контейнеров, где собирается весь мусор. Для раздельного сбора ТКО оборудовано 750 контейнерных площадок в Казани. В прошлом году оттуда было вывезено 43 тысячи кубометров вторсырья. При этом Казань притягивает к себе все больше бизнес-компаний и людей, а вместе с этим увеличивается количество потребителей услуг. Транспортировкой отходов занимается генподрядчик ООО «Чистый город», имеющий в парке более 200 единиц спецтехники. В настоящее время охват населения услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории западной зоны Татарстана составляет почти 100%.

Для раздельного сбора ТКО оборудовано 750 контейнерных площадок в Казани. Фото: Олег Тихонов

«Мусорные дни», или чем заканчиваются праздники

В новогодние праздники традиционно накапливается много мусора, так как большая часть населения проводит их в кругу семьи. За первые дни января количество вывозимых отходов с контейнерных площадок увеличилось во всех точках, входящих в зону ответственности оператора. При этом в баки складируется даже больше мусора, чем обычно. По данным, предоставленным УК «ПЖКХ», компания вывезла на 13% тонн мусора больше, чем за этот же период в прошлом году. При этом мусоровозы не всегда могут подъехать к контейнерам из-за узких проездов или припаркованных машин. Таких фактов немало.

Отходы в «цифре»

В настоящее время УК «ПЖКХ» совместно с исполкомами муниципалитетов, входящих в Западную зону Татарстана, ведет работу по составлению реестра контейнерных площадок. Основная цель оцифровки данных — получить полное представление обо всех контейнерных площадках в зоне работы регионального оператора, владеть актуальной информацией об объемах заполняемости и видах выбрасываемых отходов.

Реестр позволит решить проблемы, связанные с отсутствием актуальных реестров контейнерных площадок (КП) по всем районам Западной зоны; привязки юридических и физических лиц к КП; нормативных объемов распределенных по КП; статуса, кому принадлежит КП (ОМСУ, УК, коммерция).

Резюмируя, можно сказать, что благодаря реестру будут решены следующие задачи:

определение фактических объемов образования отходов;

определение всех образователей отходов, складирующих отходы на контейнерных площадках;

контрактация всех образователей отходов, не заключивших договоры и незаконно складирующих отходы на контейнерных площадках.

Работа по составлению реестра завершится в 2023 году. Данные по контейнерным площадкам Западной зоны Республики Татарстан (город Казань и 21 район) будут размещены в официальных интернет-источниках исполнительных комитетов муниципальных образований и на сайте регионального оператора — УК «ПЖКХ». Граждане смогут быть в курсе информации о наличии действующих площадок и графике вывоза с них коммунальных отходов.

Граждане смогут быть в курсе информации о наличии действующих площадок и графике вывоза с них коммунальных отходов. Фото: Владимир Васильев

Контроль в режиме онлайн

На полигонах «Химическая» и «Восточный», МПС-1, МПС-2 внедрена система автоматизированного контроля «АИС-Отходы». В настоящее время 100% контейнерно-бункерного парка, транспортных средств и экипажей работают в АИС «Отходы».

Всего на внедрение и эксплуатацию АИС «Отходы» в Западной зоне Республики Татарстан ООО «УК «ПЖКХ» вложило 182 миллиона рублей (не из тарифных источников, а собственных средств). В планах на 2023 год — подключить к АИС «Отходы» муниципальные районы Республики Татарстан. В настоящее время отправлены письма, началась работа по заключению соглашений на подключение. Данная работа проводится при поддержке Правительства Республики Татарстан, Госкомитета Татарстана по тарифам.

УК «ПЖКХ» добавит пять новых объектов в инфраструктуру ТКО

В этом году УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») предстоит осуществить рывок в обновлении инфраструктуры обращения ТКО. Опорной ее точкой является вторая карта полигона «Восточный». Его мощность — 1,3 млн кубометров.

Предварительную сортировку поступающих на него отходов призван обеспечить мусоросортировочный комплекс — он будет построен в Зеленодольском районе. Его проектная мощность — 745 тысяч тонн. Технология сортировки предусматривает достижение уровня отбора вторичных материальных ресурсов до 20%, а органических ресурсов — до 30%. Это наивысший показатель. Зеленодольский МСК построят в 2025 году.

Чтобы не свозить все отходы в одно место, запланировано строительство сети межмуниципальных полигонов ММП. Они будут размещены в Верхнеуслонском (мощность 150 тысяч тонн), Арском (150 тысяч тонн), Алексеевском (75 тысяч тонн) районах. Срок их сдачи — 2025 год.

Но первостепенной задачей, конечно, является расширение мощностей полигона «Восточный». Без этого Казань не сможет обойтись. Единственный на сегодня действующий полигон ТКО на улице Химической в Московском районе Казани близок к заполнению. Его остаточная емкость оценивается в 542,8 тысячи кубометров. После его закрытия захоронение отходов должно осуществляться на полигоне «Восточный» (находится за территорией городского округа Казань). Именно он примет эстафету по захоронению казанских отходов до тех пор, пока не будет введен в строй завод по энергетической утилизации в Зеленодольском районе. Нет сомнений в том, что этот комплекс обязательно будет построен в Татарстане. Но пока не исчерпаны оставшиеся лимиты на «старом» полигоне, нужно срочно форсировать строительство новой карты полигона.

Что остановило запуск «Восточного»

Однако возведение второй карты пришлось приостановить по независящим от регионального оператора обстоятельствам. Дело в том, что сооружение оказалось в границах приаэродромной зоны военного аэродрома Борисоглебский. В частности, в пределах шестой подзоны, где на данный момент запрещается возводить полигоны и другие объекты, способствующие массовому скоплению птиц (полигоны привлекают птиц, а те могут попасть в двигатели и спровоцировать аварию).

Правда, эти ограничения были введены в конце 2021 года, а отведение земельного участка и проектирование полигона велось гораздо раньше — с 2014 по 2016 год, когда этих норм не существовало. Выход из затруднительного положения был найден. В настоящее время в правительстве РФ рассматривается проект постановления, предусматривающий двукратное сокращение радиуса действия шестой подлетной зоны до 7,5 км (сейчас размер шестой подзоны составляет 15 км от контрольной точки аэродрома). Безопасность эксплуатации «Восточного» вблизи аэродрома подтверждена независимой орнитологической экспертизой, проведенной КФУ. По итогам изучения маршрутов перелетов, мест гнездования птиц они пришли к выводу, полигон не создает угрозу безопасности воздушного движения.

— Наша позиция в этом вопросе непоколебима. Мы убеждены, что полигон безопасен и может быть разрешен к эксплуатации, — считает глава УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров. — Сейчас мы ждем выхода изменения федеральных нормативных актов, и как только регуляторные ограничения будут сняты, сможем запустить полигон, — заверил он.

Сейчас эту тему пытаются политизировать, представив вынужденную остановку как экологическую катастрофу. Никто не спорит, вынужденная пауза слишком затянулась, но снимать с повестки вопрос не собираются. «Нет, мы не оставляем этот проект. Альтернативы строительству «Восточного» нет, и не будет пока не введут завод по энергетической утилизации отходов. Мы взяли на себя ответственность — значит выполним», — заверил гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров.

Завершить работы по запуску полигона «Восточный» планируется в 2023 году.

Фото: Олег Тихонов

«Восточный» — это высокотехнологичный цифровой полигон, а не мусорная яма

Большинство обывателей представляют полигон ТКО как стихийную свалку с холмами мусора, над которыми кружат вороны, а вокруг роятся голодные собаки.

«Восточный» — абсолютно другая реальность. Он запроектирован как «умная» цифровая платформа, не имеющая аналогов в российской практике. В ее оснащение современным высокотехнологичным оборудованием направлено 400 млн рублей. По традиционной технологии строительства полигонов УК «ПЖКХ» изолирует мусор при помощи укладки специального нижнего слоя и регулярного земляного покрытия. А дальше — ноу-хау. Во-первых, «Восточный» будет оснащен новейшей системой дегазации, которая исключит вредные выбросы в атмосферу. Для этого закуплено оборудование для сбора биогаза (2496-ТХ.1). При устройстве газовых коллекторов в устье труб будут смонтированы фильтры (очиститель воздуха, газов «ОПВС-0,095»), необходимые для улавливания и нейтрализации вредных веществ и неприятных запахов. Сейчас эта «опция» встроена не на всех полигонах, так как считается дорогим удовольствием.

Во-вторых, полигон будет оснащен мощными очистными сооружениями производительностью 150 куб. м/сутки. Уже закуплено блочно-модульное сооружение «АэрКом-Пром-150К» массой 112 тонн. Его устройство обойдется почти в 200 млн рублей.

На рекультивацию (укрытие земляного тела и биологическую защиту) заложено 717 млн рублей.

«Восточный» — не «резиновый мешок» для сбора всех отходов

Вместе с тем УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») приступила к созданию сети ММП в Западной зоне.

«У нас нет цели превращения «Восточного» в «резиновый мешок» для сбора всего мусора, — говорит Дмитрий Петров. — Завод по энергетической утилизации отходов все равно будет построен, и это разгрузит полигон. А пока мы будем строить еще три межмуниципальных полигона в Верхнем Услоне, Арске, Алексеевске.

Но тут региональный оператор сталкивается с «местными особенностями». Под разными предлогами муниципальные власти не торопятся выделять земельный участки под их размещение. А без этого нельзя подготовить проектно-сметную документацию.

Чтобы уйти в скором будущем от практики тотального захоронения мусора, региональный оператор собирается построить мусоросортировочный комплекс в Осиново. Он будет находиться рядом с заводом по энергетической утилизации отходов. Соответственно, после сортировки вторичные отходы будут поступать на переработку, а некондиционные — на энергетическую утилизацию. Это даст возможность кратно уменьшить объем захоронений. В настоящее время идет процесс выкупа участка площадью 18 га у ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». Приступить к строительству планируется в 2024 году.

«Прощай, пени!»

С начала работы региональный оператор сталкивается с хроническими неплатежами населения за вывоз мусора в республике. Чтобы укрепить финансовую дисциплину и повысить к себе лояльность среди татарстанцев УК «ПЖКХ» объявила о проведении акции «Прощай, пени!». Должникам спишут пени за неоплату, если они погасят свои долги до 31 марта и оплатят начисление по обращению с ТКО за январь 2023 года. Добросовестное и своевременное исполнение своих обязательств жителями республики является залогом ритмичной работы регионального оператора.

В настоящее время общая задолженность населения Западной зоны составляет несколько сотен миллионов рублей. Ожидается, что такой дружественный шаг навстречу повысит ответственность потребителей. Ведь своевременность поступления платежей обеспечивает регулярную закупку мусоровывозящей техники и обновление контейнерно-бункерного парка. В этом году регоператор планирует закупить более 3 тысяч контейнеров и специальную мойку для них.

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