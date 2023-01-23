День в истории: женщина впервые получила диплом врача
Чем примечательна дата 23 января?
Сегодня, 23 января, Всемирный день пирога и День почерка (ручного письма), в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников органов дознания МЧС. 23 января впервые в истории женщина получила диплом врача, в Большом театре Москвы состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», норвежская экспедиция ступила на берег Антарктиды, Центробанк России выпустил юбилейные монеты в честь Универсиады в Казани. Родились поэт Ркаиль Зайдулла, актриса Алсу Шакирова, писатель Стендаль, художник Эдуард Мане. Умерли князь-философ Евгений Трубецкой, одна из величайших балерин XX века Анна Павлова, художник Аполлинарий Васнецов, основатель австрийской хрустальной империи Даниэль Сваровски, живописец Сальвадор Дали, ученый-математик Хамид Муштари. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Поэт и депутат
23 января 1962 года в селе Чичканы Комсомольского района Чувашской АССР родился поэт Ркаил Зайдулла. Стихи он начал писать в 8 лет. Поступив на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета КГУ, переехал в Казань. Работал учителем начальной военной подготовки, преподавал татарский язык и литературу в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района, писал статьи в газеты «Яшь ленинчы» и «Татарстан яшьләре», был бригадиром строительной бригады совхоза «Бишна» Зеленодольского района, разнорабочим, плотником, кровельщиком, каменщиком. Возглавлял журналы «Идель» и «Гаилә һәм мәктәп», был литературным консультантом Союза писателей РТ и заведующим литературной частью Нижнекамского драматического театра. Автор 13 книг. В театрах ставились его пьесы «Любовь бессмертная», «Бүре җиләге», инсценировались его рассказы. В 2019-м стал депутатом Госсовета РТ, в 2021 — председателем Союза писателей республики.
23 января 1981 года не стало первого среди татар доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки и техники ТАССР и РСФСР, профессора Хамида Муштари: он умер в Казани в возрасте 80 лет. Ученый вошел в историю как создатель казанского научного направления по теории оболочек и как автор учебников по физике и математике для школ и вузов на татарском языке. Муштари родился в Оренбурге, но вся его жизнь и научная деятельность тесно связаны с Казанью. Здесь он в разные годы возглавлял кафедру теоретической механики Казанского авиационного института и кафедру теоретической механики Казанского химико-технологического института. Похоронен ученый на Татарском кладбище в Казани. В городе память о нем увековечили, назвав его именем улицу, на которой он жил.
23 января 1986 года в Казани родилась актриса Алсу Шакирова. После окончания в 2007 году института культуры начала работать в театр имени Габдуллы Кариева, впервые сыграла в пьесе Амануллы «Светофорда кунакта» («В гостях у светофора»). Среди последних спектаклей — «Мио, мой Мио!», «Суннатчи бабай», «Камыр батыр» и «Алтынч[ае]ч».
23 января 2013 года Центробанк России выпустил юбилейные монеты в честь XXVII Всемирной летней Универсиады, которая проходила в тот год в столице Татарстана. В честь памятного события появились монеты номиналом 3, 10, 20, 25 и 50 рублей. Так, например, на оборотной стороне десятирублевой монеты были изображены логотип и эмблема Универсиады, а в другом ее варианте на реверсе, помимо этих элементов, можно увидеть «бегущего с факелом котенка крылатого снежного барса — национального символа РТ».
23 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что бывший начальник угрозыска печально известного отдела полиции «Дальний» получил хорошую должность в недавно открытом ТЦ KazanMall. Отсидевшему за превышения полномочий с применением насилия Айнуру Рахматуллину доверили важный и, наверное, хорошо оплачиваемый пост начальника службы безопасности торгового центра.
Началось патриаршество
23 января 1589 года началась история патриаршества в России — после того как высшее духовенство греческой церкви согласилось его узаконить. До этого момента во главе Русской церкви стояли митрополиты: вплоть до середины XV века она относилась к Константинопольскому патриархату и не имела самостоятельного управления. 23 января 1589 года первым патриархом Московским и всея Руси стал Иов, которого спустя три столетия причислили к лику святых. При Петре I патриаршество в России упразднили, а взамен ему учредили Духовную коллегию, впоследствии ставшую Святейшим правительствующим синодом. Восстановили патриаршество в 1917 году.
23 января 1881 года на сцене Большого театра Москвы впервые представили оперу Чайковского «Евгений Онегин». Произведение, написанное по одноименной поэме Пушкина, до этого звучало лишь в Малом театре. На сцене Большого лирико-психологическую оперу Чайковского слушала даже императорская семья. «После свадебного обеда я поехал прямо в Большой театр, где происходило пятнадцатое представление «Онегина» в присутствии государя, императрицы и других членов царской фамилии», — рассказывал в одном из писем композитор. В наши дни «Евгений Онегин» есть не только в репертуаре Большого театра, он украшает сцены большинства оперных театров мира, хотя автор оперы полагал, что «она никогда не будет пользоваться успехом».
Антарктиду заселяют
23 января 1849 года диплом врача впервые получила женщина. Его обладательницей стала жительница штата Нью-Йорк Элизабет Блэквелл, окончившая колледж Женевы. На тот момент девушек на учебу не принимали, все медколледжи ее заявление на обучение отклонили. И только в Женеве решили дать шанс Блэквелл и вынесли вопрос о ее поступлении на голосование. Студенты колледжа, воспринявшие девушку-абитуриентку как шутку, проголосовали за ее принятие, а она впоследствии оказалась лучшей на курсе. Получить диплом стоило больших трудов, но она преодолела все трудности и спустя 8 лет, в 1857-м, основала в Нью-Йорке больницу для женщин. Следом при ней появились медицинские курсы. В 1869 году Блэквелл вернулась в родную Англию и основала там Лондонскую медицинскую школу для женщин.
23 января 1895 года на берег Антарктиды впервые в истории шагнула нога человека: на него высадились члены норвежской экспедиции. В историю тем самым свои имена вписали капитан промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и его пассажир, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. К слову, без любопытства последнего этого бы не случилось: именно ученый предложил Кристенсену спустить на воду шлюпку и добраться до берега. Двигал им, вероятно, научный интерес, так как с Антарктиды он отплыл с образцами минералов и описанием антарктического лишайника. Но свое любопытство Борхгревинк одним мини-путешествием на берега Антарктиды не удовлетворил, спустя некоторое время, ученый снарядил экспедицию к континенту.
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