День в истории: женщина впервые получила диплом врача

Чем примечательна дата 23 января?

Сегодня, 23 января, Всемирный день пирога и День почерка (ручного письма), в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников органов дознания МЧС. 23 января впервые в истории женщина получила диплом врача, в Большом театре Москвы состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», норвежская экспедиция ступила на берег Антарктиды, Центробанк России выпустил юбилейные монеты в честь Универсиады в Казани. Родились поэт Ркаиль Зайдулла, актриса Алсу Шакирова, писатель Стендаль, художник Эдуард Мане. Умерли князь-философ Евгений Трубецкой, одна из величайших балерин XX века Анна Павлова, художник Аполлинарий Васнецов, основатель австрийской хрустальной империи Даниэль Сваровски, живописец Сальвадор Дали, ученый-математик Хамид Муштари. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Поэт и депутат

23 января 1962 года в селе Чичканы Комсомольского района Чувашской АССР родился поэт Ркаил Зайдулла. Стихи он начал писать в 8 лет. Поступив на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета КГУ, переехал в Казань. Работал учителем начальной военной подготовки, преподавал татарский язык и литературу в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района, писал статьи в газеты «Яшь ленинчы» и «Татарстан яшьләре», был бригадиром строительной бригады совхоза «Бишна» Зеленодольского района, разнорабочим, плотником, кровельщиком, каменщиком. Возглавлял журналы «Идель» и «Гаилә һәм мәктәп», был литературным консультантом Союза писателей РТ и заведующим литературной частью Нижнекамского драматического театра. Автор 13 книг. В театрах ставились его пьесы «Любовь бессмертная», «Бүре җиләге», инсценировались его рассказы. В 2019-м стал депутатом Госсовета РТ, в 2021 — председателем Союза писателей республики.

23 января 1981 года не стало первого среди татар доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки и техники ТАССР и РСФСР, профессора Хамида Муштари: он умер в Казани в возрасте 80 лет. Ученый вошел в историю как создатель казанского научного направления по теории оболочек и как автор учебников по физике и математике для школ и вузов на татарском языке. Муштари родился в Оренбурге, но вся его жизнь и научная деятельность тесно связаны с Казанью. Здесь он в разные годы возглавлял кафедру теоретической механики Казанского авиационного института и кафедру теоретической механики Казанского химико-технологического института. Похоронен ученый на Татарском кладбище в Казани. В городе память о нем увековечили, назвав его именем улицу, на которой он жил.

Фото: knc.ru

23 января 1986 года в Казани родилась актриса Алсу Шакирова. После окончания в 2007 году института культуры начала работать в театр имени Габдуллы Кариева, впервые сыграла в пьесе Амануллы «Светофорда кунакта» («В гостях у светофора»). Среди последних спектаклей — «Мио, мой Мио!», «Суннатчи бабай», «Камыр батыр» и «Алтынч[ае]ч».

23 января 2013 года Центробанк России выпустил юбилейные монеты в честь XXVII Всемирной летней Универсиады, которая проходила в тот год в столице Татарстана. В честь памятного события появились монеты номиналом 3, 10, 20, 25 и 50 рублей. Так, например, на оборотной стороне десятирублевой монеты были изображены логотип и эмблема Универсиады, а в другом ее варианте на реверсе, помимо этих элементов, можно увидеть «бегущего с факелом котенка крылатого снежного барса — национального символа РТ».

23 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что бывший начальник угрозыска печально известного отдела полиции «Дальний» получил хорошую должность в недавно открытом ТЦ KazanMall. Отсидевшему за превышения полномочий с применением насилия Айнуру Рахматуллину доверили важный и, наверное, хорошо оплачиваемый пост начальника службы безопасности торгового центра.

Фото: nlr.ru/CC BY-SA 4.0

Началось патриаршество

23 января 1589 года началась история патриаршества в России — после того как высшее духовенство греческой церкви согласилось его узаконить. До этого момента во главе Русской церкви стояли митрополиты: вплоть до середины XV века она относилась к Константинопольскому патриархату и не имела самостоятельного управления. 23 января 1589 года первым патриархом Московским и всея Руси стал Иов, которого спустя три столетия причислили к лику святых. При Петре I патриаршество в России упразднили, а взамен ему учредили Духовную коллегию, впоследствии ставшую Святейшим правительствующим синодом. Восстановили патриаршество в 1917 году.

23 января 1881 года на сцене Большого театра Москвы впервые представили оперу Чайковского «Евгений Онегин». Произведение, написанное по одноименной поэме Пушкина, до этого звучало лишь в Малом театре. На сцене Большого лирико-психологическую оперу Чайковского слушала даже императорская семья. «После свадебного обеда я поехал прямо в Большой театр, где происходило пятнадцатое представление «Онегина» в присутствии государя, императрицы и других членов царской фамилии», — рассказывал в одном из писем композитор. В наши дни «Евгений Онегин» есть не только в репертуаре Большого театра, он украшает сцены большинства оперных театров мира, хотя автор оперы полагал, что «она никогда не будет пользоваться успехом».

Источник: wikipedia.org

Антарктиду заселяют

23 января 1849 года диплом врача впервые получила женщина. Его обладательницей стала жительница штата Нью-Йорк Элизабет Блэквелл, окончившая колледж Женевы. На тот момент девушек на учебу не принимали, все медколледжи ее заявление на обучение отклонили. И только в Женеве решили дать шанс Блэквелл и вынесли вопрос о ее поступлении на голосование. Студенты колледжа, воспринявшие девушку-абитуриентку как шутку, проголосовали за ее принятие, а она впоследствии оказалась лучшей на курсе. Получить диплом стоило больших трудов, но она преодолела все трудности и спустя 8 лет, в 1857-м, основала в Нью-Йорке больницу для женщин. Следом при ней появились медицинские курсы. В 1869 году Блэквелл вернулась в родную Англию и основала там Лондонскую медицинскую школу для женщин.

23 января 1895 года на берег Антарктиды впервые в истории шагнула нога человека: на него высадились члены норвежской экспедиции. В историю тем самым свои имена вписали капитан промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и его пассажир, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. К слову, без любопытства последнего этого бы не случилось: именно ученый предложил Кристенсену спустить на воду шлюпку и добраться до берега. Двигал им, вероятно, научный интерес, так как с Антарктиды он отплыл с образцами минералов и описанием антарктического лишайника. Но свое любопытство Борхгревинк одним мини-путешествием на берега Антарктиды не удовлетворил, спустя некоторое время, ученый снарядил экспедицию к континенту.