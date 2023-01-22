Цитаты недели: Путин — о блокаде Ленинграда, Лавров — о «русском вопросе», Медведев — о ядерной войне

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На уходящей неделе в России отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда, к которой, по словам Владимира Путина, причастны многие европейские государства. Кроме того, оценили перспективы ядерной войны — по мнению Дмитрия Медведа, к ней может привести недостижение целей спецоперации. Украинского президента Владимира Зеленского призвали смириться с тем, что «Россия и Путин есть и будут». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

Об участниках блокады Ленинграда

На Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте и во время блокады, это было везде.

18 января в России отметили 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда — события «исторического масштаба». В этот день президент страны Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, в том числе и жителями блокадного города. Глава государства сделал заявление, которое, вероятно, не прозвучало бы не будь спецоперации и западных санкций — он сказал, что к блокаде Ленинграда причастна не только фашистская Германия, но и многие другие страны Европы. Перечислять их Владимир Путин не стал, но обратил внимание, что такое коллективное участие европейский стран не в новинку — так было, например, и в Отечественную войну 1812 года, так как «Наполеон Бонапарт фактически поставил под контроль всю континентальную Европу».

О существовании России и Путина

Понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, что Россия и Путин есть и будут, и проявит готовность к выполнению требований России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится.

Так признание президента Украины Владимира Зеленского в том, что он сомневается, что глава российского государства Владимир Путин жив и самостоятельно принимает решение, прокомментировал представитель Московского Кремля Дмитрий Песков. Он посоветовал неуверенному в существовании российского лидера Зеленскому осознать реальность, в которой есть и будут Россия и ее президент, а также не затягивать с урегулированием ситуации и согласиться на условия, предлагаемые Москвой.



О тайне в голове депутата

Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков, недовольный тем, что у него в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, призвал признать телеведущего иностранным агентом. И этим он предложил не ограничиваться и завести в отношении шоумена уголовное дело. Иван Ургант отреагировал на такое «внимание» к его персоне заявив, что непредсказуемость и необъяснимость идей некоторых народных избранников за последний год стала, по сути, нормой.



О «русском вопросе»

Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения «русского вопроса». Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос».

Сравнил антироссийскую политику США и их сателлитов с Холокостом министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем вызвал недовольство Европейского еврейского конгресса и Израиля. Как доказательство своей теории он привел слова западных политиков, которые «однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение».

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музикант назвал высказывание главы российского МИД «постыдным сравнением» и «искажением памяти о Холокосте на самом базовом уровне». Шокированный словами Сергея Лаврова, он призвал его «недвусмысленно извиниться». Однако в Министерстве иностранных дел РФ не планируют делать этого — в ведомстве расценили заявление Ариэля Музиканта как «неинтересное мнение», указав на то, что ЕЕК «много лет игнорировал катастрофический уровень антисемитизма на Украине», чем и дискредитировал себя.

О ядерной войне

И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта.

Новыми мыслями о возможности ядерной войны и очередными намеком-предупреждением Западу поделился зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, американские и европейские чиновники должны понимать, насколько серьезно настроена Москва, начавшая 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, и как важно для нее достижение целей СВО, а также к чему могут привести сорвавшиеся планы. Впрочем, ядерная доктрина России остается прежней, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — ядерное оружие страна готова применить лишь в исключительных мерах, как ответный удар или в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

О конце мира

Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать большую часть мира. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира.

Попытки стереть с лица Земли Россию закончатся концом света, предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он надеется, что бог сможет вразумить возомнивших, что нашу страну можно подчинить. По его словам он молится, чтобы Господь «примирил, успокоил и помог всем вместе работать для того, чтобы мир становился лучше».

О провалившихся попытках задушить Россию и Белоруссию

Мы год закончили. Очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим.

В непоколебимости и стойкости Москвы и Минска под напором западной агрессии уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, несмотря на все попытки США и Европы перекрыть кислород, 2022 год удалось закончить с положительными результатами, в том числе и в сфере экономике, по которой и пришлась большая часть удара. На будущее белорусский лидер настроен оптимистично — он уверен, что его страну и братскую Россию сломить не удастся.