Цитаты недели: Путин — о блокаде Ленинграда, Лавров — о «русском вопросе», Медведев — о ядерной войне
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
На уходящей неделе в России отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда, к которой, по словам Владимира Путина, причастны многие европейские государства. Кроме того, оценили перспективы ядерной войны — по мнению Дмитрия Медведа, к ней может привести недостижение целей спецоперации. Украинского президента Владимира Зеленского призвали смириться с тем, что «Россия и Путин есть и будут». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
Об участниках блокады Ленинграда
18 января в России отметили 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда — события «исторического масштаба». В этот день президент страны Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, в том числе и жителями блокадного города. Глава государства сделал заявление, которое, вероятно, не прозвучало бы не будь спецоперации и западных санкций — он сказал, что к блокаде Ленинграда причастна не только фашистская Германия, но и многие другие страны Европы. Перечислять их Владимир Путин не стал, но обратил внимание, что такое коллективное участие европейский стран не в новинку — так было, например, и в Отечественную войну 1812 года, так как «Наполеон Бонапарт фактически поставил под контроль всю континентальную Европу».
О существовании России и Путина
Так признание президента Украины Владимира Зеленского в том, что он сомневается, что глава российского государства Владимир Путин жив и самостоятельно принимает решение, прокомментировал представитель Московского Кремля Дмитрий Песков. Он посоветовал неуверенному в существовании российского лидера Зеленскому осознать реальность, в которой есть и будут Россия и ее президент, а также не затягивать с урегулированием ситуации и согласиться на условия, предлагаемые Москвой.
О тайне в голове депутата
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков, недовольный тем, что у него в «Яндексе» появляется контекстная реклама с Ургантом, призвал признать телеведущего иностранным агентом. И этим он предложил не ограничиваться и завести в отношении шоумена уголовное дело. Иван Ургант отреагировал на такое «внимание» к его персоне заявив, что непредсказуемость и необъяснимость идей некоторых народных избранников за последний год стала, по сути, нормой.
О «русском вопросе»
Сравнил антироссийскую политику США и их сателлитов с Холокостом министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем вызвал недовольство Европейского еврейского конгресса и Израиля. Как доказательство своей теории он привел слова западных политиков, которые «однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение».
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музикант назвал высказывание главы российского МИД «постыдным сравнением» и «искажением памяти о Холокосте на самом базовом уровне». Шокированный словами Сергея Лаврова, он призвал его «недвусмысленно извиниться». Однако в Министерстве иностранных дел РФ не планируют делать этого — в ведомстве расценили заявление Ариэля Музиканта как «неинтересное мнение», указав на то, что ЕЕК «много лет игнорировал катастрофический уровень антисемитизма на Украине», чем и дискредитировал себя.
О ядерной войне
Новыми мыслями о возможности ядерной войны и очередными намеком-предупреждением Западу поделился зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, американские и европейские чиновники должны понимать, насколько серьезно настроена Москва, начавшая 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, и как важно для нее достижение целей СВО, а также к чему могут привести сорвавшиеся планы. Впрочем, ядерная доктрина России остается прежней, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — ядерное оружие страна готова применить лишь в исключительных мерах, как ответный удар или в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
О конце мира
Попытки стереть с лица Земли Россию закончатся концом света, предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он надеется, что бог сможет вразумить возомнивших, что нашу страну можно подчинить. По его словам он молится, чтобы Господь «примирил, успокоил и помог всем вместе работать для того, чтобы мир становился лучше».
О провалившихся попытках задушить Россию и Белоруссию
В непоколебимости и стойкости Москвы и Минска под напором западной агрессии уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, несмотря на все попытки США и Европы перекрыть кислород, 2022 год удалось закончить с положительными результатами, в том числе и в сфере экономике, по которой и пришлась большая часть удара. На будущее белорусский лидер настроен оптимистично — он уверен, что его страну и братскую Россию сломить не удастся.
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