«В блокаде Ленинграда участвовали солдаты многих европейских стран»: встреча Путина с ветеранами. Главное

Россия никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, из-за нежелания портить международные отношения. Такое признание сделал сегодня глава государства Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в честь годовщины прорыва блокады, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Вместе с этим президент напомнил о важности исторической памяти, а также отметил, что сегодняшние действия России направлены на прекращения боевых действий на Украине.

России не впервой сталкиваться с многонациональной оккупацией

— Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили, — сказал российский лидер.

Президент отметил, что Россия не в первый раз встречается с тем, что оккупационные силы могут быть многонациональными:

— Да, это так. Это всегда было так. Достаточно открыть Льва Толстого и почитать «Войну и мир». Когда он говорит, что пришла вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. Потому что к этому времени Наполеон Бонапарт фактически поставил под контроль всю континентальную Европу. И Толстой там это все уже описывает. Это было во времена Отечественной войны 1812 года. То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, после того как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу, — рассказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Историческая амнезия, или Как Европа героизирует нацизм

Вместе с этим российский лидер заявил, что вопрос признания геноцида в отношении советских граждан по-прежнему очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса были рассмотрены не все доказательства. По его словам, оценки правосудия были даны «в общем и целом». Путин поблагодарил ветеранов за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну». Далее в ходе осмотра музея обороны и блокады глава государства рассказал одну из семейных историй тех лет:

— У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал, — поделился президент.

Говоря о современных реалиях, российский лидер подчеркнул, что страны, проголосовавшие в ООН против резолюции об осуждении героизации нацизма, держат фронт давления на Россию.

— Совсем недавно в Организации Объединенных Наций предложили на голосование документ, осуждающий героизацию нацизма, и 50 стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто амнезия какая-то историческая и политическая, — сказал он.



Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в сопровождении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана осмотрел залы музея.

По словам президента, многое сейчас попросту забывается.

— Может быть, скажу необычную вещь, хотя ничего необычного здесь нет. Это какой-то защитный механизм природы у нас существует. Человек очень быстро все забывает плохое. Новое поколение уже воспринимает все, что было до рождения человека, какие-то исторические события, которые к нему не имеют уже никакого отношения. А чтобы человек понял, что это не так, мы, безусловно, должны этим заниматься, — отметил он.

Фото: kremlin.ru

Путин подчеркнул, что в России всегда предавали анафеме тех, кто пытается возродить нацизм.

— Что касается попыток возрождения нацизма на этих территориях [бывшего СССР], вы знаете, ведь это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую освободительную, и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать, — отметил он.



Россия не могла не отреагировать на преступления Киева

Говоря об исторической памяти, президент заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года и все действия страны, в том числе специальная военная операция, направлены на их прекращение. По его словам, Россия сделала все для урегулирования этой ситуации мирными средствами, но это было невозможно. Государство не могло не отреагировать на эти события, в том числе и на истребление русскоязычного населения.

— Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно, — сказал он.



Вместе с этим Владимир Путин отметил, что Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима, направленные в том числе и против православной церкви.

— Что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, — все, что потом происходило, имеет значение. Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине — это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать, — подчеркнул президент.

Фото: kremlin.ru

Труд педагогов — основа культуры

Глава государства заявил, что еще многое предстоит сделать для повышения уровня признания общественной значимости труда педагога. Однако, по его словам, в последние годы власти России стараются «делать все, чтобы поддержать учителей».



Вместе с этим, выслушав выступление Надежды Строгоновой, которая работала учителем в блокадном Ленинграде, предложившей расширить практику общения ветеранов с молодым поколением, Владимир Путин пообещал дать соответствующие поручения Министерству просвещения.

— В этом году — учителя, педагога, тем более актуально реализовать ваши идеи, предложения. Мы обязательно это сделаем, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Также Владимир Путин сообщил, что считает необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева и Константина Симонова.

— Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать уже, советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать, — подчеркнул он.



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Максим Кокунин