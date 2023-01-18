Владимир Путин: «В блокаде Ленинграда участвовали представители очень многих европейских стран»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы из-за нежелания портить международные отношения. Такое признание он сделал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

— Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили, — цитирует президента страны ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Отметим, что сегодня Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

О том, что Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург, «Реальное время» писало еще на прошлых выходных. Также ожидается, что в начале этой недели президент России проведет совещание с членами Совбеза.

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Айрат Назипов