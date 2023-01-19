Давос против России, Европа в войне, мусорный коллапс и международный форум в Казани / Реальное Время Live
Международный экономический форум в швейцарском Давосе второй раз проходит без участия России и посвящен не только экономике, но и военному противостоянию Запада и России. Тем временем Казань выбрана площадкой для проведения своего ежегодного международного форума Россия — Исламский мир. Кроме того, в Госдуме активизировалась дискуссия о запрете устройств для парения, которые чрезвычайно популярны среди детей, в Казани после Нового года наступил мусорный коллапс, а участникам СВО после возвращения на гражданку предложат преподавать ОБЖ школьникам. Эти и другие важные новости недели обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 19 января с 17.00 по мск.
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