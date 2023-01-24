«За спиной крымско-турецких аскеров — «Царство Булгарское», «Царство Казанское» и «Царство Астраханское»

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становления нации

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Война Севера и Юга. Вехой в картографировании Речи Посполитой и всего Северного Причерноморья стала карта Гийома Боплана, посвященная «Пустынным Полям, именуемым в просторечье «Украиной» (Camporum Desertorum vulgo Ukraina). В 1645 г. Боплан получил от короля Польши Владислава IV привилей (разрешение) на публикацию карты Украины, которая и была гравирована в Данциге Виллемом Хондиусом. Более подробный вариант табулы появился в 1648 г. уже после отъезда Боплана из Речи Посполитой.

Гийом Левассер де Боплан (1600—1675) — французский инженер и гидрограф. С 1630-го по 1647 гг. находился на службе у польского короля Сигизмунда III в качестве старшего капитана артиллерии и военного инженера. Задачей французского специалиста было создание на территории Украины сильной укрепленной линии для защиты от набегов запорожских казаков и крымских татар; наподобие засечной черты у московитов. Работы проводились в так называемом «Диком Поле», на нейтральной полосе между казачьими и колонизуемыми польской шляхтой землями — в Новом Конецполе (1634 г.), Кодаке (1634 г.), Кременчуге (1634—1635 гг.) и т. д.

Карта (ориентация на юг) снабжена подробнейшей легендой, состоящей из 18 наименований. Территорию Крымского ханства в Северном Причерноморье Боплан маркирует как «Loсa Deserta» или «Dzike Polie», подобное название южнорусских степей «Пустынь» на карте упоминается трижды.

Фрагмент Генеральной карты Украины. Гийом Левассер де Боплан. Гравер Виллем Хондиус. Данциг, 1648 г.

На этой замечательной карте отмечены реки и урочища, дороги и переправы через водные преграды и проч. На перешейке мы видим город «Or» (с лат. дословно «Вход»), а южнее проникновение на полуостров перекрывает вторая линия обороны — гигантский «Ров» («Fossa») с узким проходом. Города в самом северном «Crimea» не обозначены, а татарские поселения отмечены миниатюрой двухколесной повозки (8 единиц), которые в комментариях «Знаках» отмечены как «Селения Кочевников Тартар».

Художник показал на карте, как с территории полуострова идет в поход огромная армия, состоящая из 10 корпусов, под развевающимися знаменами. Половина армии уже переправилась через «Реку Борисфен, которая ныне именуется Днепр». Движется конница к реке Ингул, Черному лесу и к «Черному шляху» («Сzarny Slaс») на «Брацлавский палатинат». Впереди и по сторонам войска на карте отмечены конные патрули. Так европейский читатель мог воочию увидеть поход «Пржекопских Тартар» и поразиться масштабу вторжения. Здесь трудно говорить о каком-то конкретном походе крымцев и их союзников, но когда Боплан работал на Украине, там были памятны походы 20-х годов XVII в. и поход калги-султана Ислам Герая на Правобережную Украину по Черному шляху в январе 1640 г. Вполне возможно, на нашей карте он и запечатлен.

На страже наследия Золотой Орды. В художественном картуше табулы 1680 г. «Новейшей и наиболее верной карты Всей России» Юста, представителя известного амстердамского семейства граверов и издателей Данкертсов, нашло отражение противостояние Европы и России, с одной стороны, и Крымского ханства и османов — с другой. Слева в картуше на заднем плане татарские воины, вперед выступил один из янычар, вооруженный кинжалом, ятаганом и мушкетом, облаченный в традиционные одежды янычарского оджака. Противостоит им фигура одного из представителей антитурецкой коалиции — европейский наемник, который воинственно потрясает шпагой, выглядывая из-за спины российского воеводы, указывающего янычару, который находится уже у истоков реки Яик, картушный таш с надписью «Russia vulgo Musсovia». Символично, что за спиной крымско-турецких аскеров находятся «Царство Булгарское», «Царство Казанское» и «Царство Астраханское».

Фрагмент «Новейшей и наиболее верной карты Всей России, называемой также всюду Московией». Юст Данкертс. Амстердам. 1680 г.

Границы «Малой Тартарии», отмеченные точечной линией, на карте Данкертса наконец-то во второй половине XVII в. переместились через Дон и достигли земель «Кабардинцев». Сам Крым, тонированный желтым цветом, обозначен как «Таврика Херсонесская». Крупнейшими городами на полуострове являются Бахчисарай и Каффа. Для большей наглядности значки окрашены в красный цвет. Рубежи обороны от вторжения с севера — «Ров» и крепость «Ор» тоже присутствуют на графических полях.

XVIII век

Картирование европейцами Крымского юрта в XVIII в. опирается на традиции предшествующего столетия. Но появляется и много особенностей. В частности, значительно сократилось время от политических перемен в регионе до отражения новых реалий на карте. Для этого раздела из огромного массива графических материалов были отобраны именно те, по которым можно проследить определенные этапы развития Крымского ханства из «европейского окна». А terminus ante quem данного раздела будет карта конца 80-х гг. XVIII в., на которой отразились события 1783 г.

Новый европейский дизайн герба Крымского ханства. На этой карте значительное место занимает тартарский ономастикон — от «Царства Казанского» и «Булгарского Царства, чья Восточная Часть была захвачена Тартарами Калмыками» до «Малой Тартарии» («PETITE TARTARIE»). Границы последнего осколка Золотой Орды простираются от Днепра, где близ города Poltawa стоит дата «1709» и для большей убедительности помещена миниатюра восточной сабли, до впадения Северского Донца в «Дон, или Танаис Р(еку)».

Название Крымского полуострова омывается водами «Черного моря, (очертание которого) было скопировано с Турецкого Манускрипта в Каффе». Оно звучит следующим образом:

«Остров Перекопский Малой Тартарии, именуемый по-турецки «CRIMSKI». Самый крупный город на полуострове — это «Kafa»; и только Каффа отмечена миниатюрой, остальные крымские города получили от Николя де Фера по безликому пуансону. Каффа даже удостоилась попасть в роскошный титульный картуш (в правом верхнем углу) наряду с другими 13 важнейшими городами на карте с обозначением их широты и долготы; и расположилась «Kafa» между Москвой и Гамбургом.

«Карта, изготовленная на научной основе, демонстрирует страны, населенные такими народами, как Турки, Тартары, Венгры, Поляки, Шведы и Московиты… Николя де Фер, в Париже в 1711 г.».

Красочный картуш подобно ожерелью декорирует гирлянда из гербов, где помещена новая геральдическая эмблема «Tartarie»: на золотом поле силуэт черной совы. Обратим внимание на то, что цветовая гамма данного зерцала имеет царскую палитру. Выше помещен герб османов (демонстрация художником вассальных отношений?). На полях европейских карт в XVIII веке Тартария будет маркироваться силуэтом темной совы, и французская карта 1711 г. здесь первопроходец. Отметим, что один из первых подобных дизайнов эмблемы Тартарии — «Hibou de Sable» на золотом фоне встречается на страницах «Geographie Universelle» («Всемирной географии») Пьера Дюваля Д'Аббевилля, увидевшей свет в Париже в 1676 г.

Геральдическая ночная птица Малой Тартарии на первой «археологической» карте Южной России.

На карте «Russia Magna» на юге насчитывается 10 древних городищ, на которые взирает символ «Малой Тартарии» — сова. Рядом с ночной птицей и предвестницей несчастий (согласно Овидию и Вергилию) изображена фигура дикого тартарина в леопардовой шкуре, размахивающего огромной стрелой. Левая пятка тартарина готова погрузиться в Ахтубу-реку, естественно, ближе к «Руинам Сарая, или Царского града».

Следует перечислить северо-причерноморские «ruinae», отмеченные нюрнбергским мастером Хоманном, который работал на первого императора всероссийского Петра I и создавал карты как для Европы, так и для России, отмечая очаги культурного наследия нашего отечества.

В нижнем течении реки Буг присутствуют два городища — Chryсzkieszemi и Wizaradna Kriсza; одно городище расположено при впадении «р. Малый Ингул» в «Реку Борисфен, которая нынче именуется Днепром» — Бишовичи (Bitshowisсey); один памятник отмечен между Белгород-Днестровским и Очаковым — это Позубье (Pozube); еще одна «руина» маркирована в эстуарии Дуная (северное гирло) под именем Sinila; выше Белгорода у истоков «р. Донец» стоит городище Zursinowo; городище Новая соль (Nowaiasol) находится южнее поселения Маяцкое на правобережье «р. Донец»; а еще три объекта расположены в Северном Крыму: Манкарта (Manqarta), Гунгураст (Gungurast), Дсеги (Dsegi)!

«Географическая карта части Великой России, Понта Эвксинского, или Моря Черного, с демонстрацией Малой Тартарии с близлежащими к ней провинциями Болгарией, Романией и Анатолией». Иоганн Баптист Хоманн. Нюрнберг, около 1724 г.

Карта изготовлена по русским материалам и имеет достаточно реалистические черты, что касается как гидрографии, так и хорографии.

В левом верхнем углу помещен картуш, имеющий императивное обращение к читателю «Siс Notantur», с обозначением градаций населенных пунктов. Из восьми комментариев два относятся к «tartarorum»: «Тартарские города» (знак города, отмеченный полумесяцем) и «Селения Тартар Кочевников», маркированные пуансоном с полумесяцем. По наличию последних на карте можно достаточно четко проследить северные границы Крымского юрта.Что касается самого «Cremia», там присутствует пять из восьми условных обозначений; самые крупные города, которые в условных обозначениях под грифом «Это следует запомнить» комментируются как «Знаменитые города», — это «Kafa» и «Bakzisarai».

Остров Крым и его обитатели. В основе этой замечательной Paskaart, несомненно, лежат турецкие графические материалы, что нашло свое отражение в топонимах и гидронимах. Данная карта представляет собой прекрасный навигационный инструментарий, и, значит, вся графическая нагрузка подчинена этой задаче. Для пользователей карты интересна и важна береговая линия, а terra ferma (владениям на материке) достались лишь румбовые линии, которые исходят из вспомогательных роз и из главной компасной розы, помещенной в центре Черного моря, название которого резец гравера отметил на трех языках — турецком, греческом и голландском.

На территории самого «Острова Крым» («Kirim Adasi») отмечено миниатюрами пять основных портов: Ак Мечеть (Ak Medgid); Кале-и Кюсле (Kale-ij Kiusle); Балаклава (Baliklage); Каффа (Kieffe); Кале-и Керчь (Kale-ij Kieresс). Примечательно, что первых три города-порта венчает полумесяц, а Каффу и Керчь — нет. Что хотел этим продемонстрировать автор-составитель карты? Незначительность мусульманского населения Kieffe и Kale-ij Kieresс или то, что когда-то они были итальянскими колониями?

Морская карта Понта Эвксинского. Отпечатана у Ренье и Йошуа Оттенсов в Амстердаме в 1745 г. Основой данной карты послужила морская карта Ван Кейлена. В картуше также присутствует посвятительная надпись мэру Амстердама Николаусу Витсену, который, как известно, был большим другом Петра I

На Кубани авторы «Paskaart van de Zwarte Zee» установили мощный титульный картуш, на котором жителям Республики Соединенных провинций авторы демонстрируют обитателей «Tartaria Minor». Это один из первых случаев в европейской картографии, где картуш полностью посвящен обитателям Крымского юрта. На нем изображены двое тартарских бородатых мужчин, вооруженных композитными луками, женщина в богатой одежде (в ушах у нее серьги, на шее ожерелье) и ребенок. Два молодых барана в картуше свидетельствуют, что тартары занимаются разведением овец. У ног более молодого тартарина изливается из огромной раковины символическая река. Как правило, на картах так маркировали одну из самых больших рек региона. Пусть это будет «Озю, он же Борисфен».

Русские идут. На карте амстердамских мастеров показан театр военных действий в Северном Причерноморье во время Русско-турецкой войны 1735—1739 гг. В правом нижнем углу карты расположено осененное российской имперской символикой «Expliсation», где комментируются важнейшие этапы войны.

Приведем текст «Объяснения» полностью:

«А. Устье Борисфена. В. Украинская Фортификационная линия». Укрепленная линия на карте протянулась от Днепра (начинается она близ днепровского Китайгорода) до крепости Изюм на Дону, на карте она называется «Русская Фортификационная линия по защите от набегов Тартар на Украину». Мощь укрепрайона, в котором имеется 16 крепостей, говорит о нешуточной угрозе, исходящей со стороны Крыма. «С. Бахмут, где есть солеварни. D. Тор, где есть солеварни. Е. Путь Армии к Крыму». Маршрут следования армии к Перекопу от крепости Борико отмечен пунктирной линией, а также условными значками, отмечающими места, где устраивали лагерь. Поход 28-тысячного русского корпуса во главе с Михаилом Леонтьевым проходил поздней осенью 1735 г. в тяжелейших условиях. Вследствие бездорожья, холодов, недостатка фуража и больших потерь русский корпус был вынужден вернуться обратно на Украину. F. Основной торговый путь, ведущий на Украину, по которому двигались передовые отряды основного корпуса Ген(ерала) Пейтца. G. Четыре Гавани в Крыму, где стоят Турецкие суда (Спатак, Керчь, Каффа, Козлов). Н. Путь от Перекопа на Азов, по которому происходила быстрая доставка провианта Армии. I. Маршрут по Азовскому Морю от Перекопа. К. Гавани, где русские суда могут приставать, перед тем как они достигнут Крыма».

Карта Малой Тартарии, изготовленная по распоряжению Русской Императрицы (Анны Иоанновны). Карта создана на основе русских материалов. Питер Шенк Младший и Хендрик де Лет. Амстердам, 40-е гг. XVIII века. Фрагмент.

На этой карте обращает на себя внимание изображение осады Азова, который был взят летом 1736 г. На южной стороне «Границы, проложенной между Русскими и Турками, а также Тартарами» в земле «Ногайских Тартар» размещено шесть кочевий ногайских орд, близ которых читаем комментарий: «Les Tartares Nogais обитают в этих Степях уже более 25 лет». В нижнем течении Днепра в регионе, именуемом «Место обитания Козаков», при впадении «речки Сизина в Борисфен, или Реку Днепр» изображены 16 куреней, где находится «Запорожская Сечь, или место, где живут Cosaks de Zaporog».

Художественный картуш, помещенный в правом верхнем углу, в какой-то мере отражает успехи русского оружия. Титул в барочном картуше венчает большая императорская корона, по бокам трофейное оружие и знамена различного дизайна — от флагов с конскими бунчуками до vexillorum, подобных знакам римских легионов.

Для полноты картины среди разбросанных разнокалиберных ядер на коленях стоит пленный турок.

Надо сказать, что эта война очень сильно была «пропиарена» в Европе. Больше всех рекламировал свои военные успехи неимоверно честолюбивый фельдмаршал Бурхард Миних, а европейским картографическим фирмам были предоставлены русские материалы.

Последний поход. На карте Яна-Генриха Кинсбергена, посвященной событиям 1772 г., миниатюра показывает сцену возвращения крымских татар из похода. Возможно, это отражение последнего набега крымских татар в русской истории — в 1769 г. Татары ведут полон, захваченный в южной России, внешний вид и одежда пленников тому свидетельство. Направляется процессия в сторону моря, где видны корабли, на которые можно и продать ясырь.

Но, несмотря на скорбные лица пленников, художник изобразил на карте, как на востоке восходит огромное яркое светило, солнце свободы. Уже в 1771 г. русская армия под командованием князя Василия Долгорукова при поддержке Азовской флотилии займет Крым. При вторжении на полуостров 4 июля будет разбито войско Селим Герая и взят Перекоп, а 29 июля будет одержана победа при Каффе. Селим Герай покинет Крым и будет искать убежища в Константинополе, а Василий Долгоруков получит к своему когномену приставку «Крымский».

«Карта Крыма, изготовленная во время войны 1772 г. Посвящена карта его Королевскому Высочеству принцу Генриху Прусскому, брату Короля. Ян-Генрих Кинсберген, кавалер ордена Святого Георгия de Russie. Гравер Даниэль Бергер. Берлин. 18 января 1776».

Данная табула — это уже продукт Нового времени во всех смыслах. Это в полной мере стратегический инструментарий, оснащенный всеми элементами картографического документа, которым можно пользоваться и в настоящее время: дороги и береговая линия, гидрография и хорография и проч.

О многонациональном составе «Сrimee» во второй половине XVIII века может свидетельствовать пояснительная таблица, омываемая в верхнем углу волнами «Mer Noire». Значком креста отмечены «Селения Греков и Армян», условным обозначением креста и стилизованного полумесяца маркированы «Селения, в которых Христиане и Магометане проживают совместно».

1783 год. Перечислим, на какие «Territori», границы коих отмечены пунктирной линией и для большей наглядности тонированы различными пастельными цветами, подразделяется Малая Тартария: «Krimea», «Tartari di Ozaсow», «Territorio di Azof», «Tartari Nogajesi»; здесь автор-составитель карты разместил 37 миниатюр кочевий в виде шатров (вход с юга), увенчанных знаком полумесяца, чтобы европейцы знали, что ногаи суть «магометане».

Название табулы в картуше вырезано на ветхом пергамене, который придавлен восточного вида курильницей, дыма из которой еще хватает, чтобы окурить крепость «Ak Kerman». Знамена безвольно наклонены в разные стороны (художественный прием в европейской живописи, демонстрирующий слабость государственной власти и ее вооруженных сил), ханский тюрбан лежит на земле. Таким образом европейский художник в символической манере продемонстрировал своим зрителям закат государственности Крымского ханства.

«Новая карта Малой Тартарии, разделенная на свои земли. Изготовлено в печатне Антонио Дзатта. Венеция, 1783 г. Гравер Г. Питтери. Полиграфические работы (выполнил) Г. Джулиани»

Вслед за жителями Венецианской лагуны обратим взор на изображение эстуария реки «Wolga». Река Волга впадает в Азовское море четырьмя рукавами у городов «Азов», «Лютик» и «Tangarog», близ 47° северной широты, ну а Астрахань, естественно, отдыхает.

Восточный вопрос. На карте Северного Причерноморья в обширном художественном картуше на просторах «Das Sсhwarze Meer» показана сцена символической передачи Турцией территории Крыма во владение России. Официальной датой вхождения Крыма в состав Российской империи считается 8 апреля 1783 г. Порта официально признала потерю Крыма 8 января 1784 г.

Турецкую сторону в картуше представляет 27-й султан дома Османов Абдул-Хамид I (правил с 1774-го по 1789 г.). Турецкий султан держит в руках карту, на которой изображен полуостров «Crim». Перстом своим он указывает на север, в сторону крепости Очаков. В январе 1789 г. до Константинополя дошли известия о взятии Очакова русскими и гибели 25 тысяч защитников крепости. Эта весть была воспринята в столице Османов как зловещий знак того, что война опять будет неминуемо проиграна. Абдул-Хамид I, узнав о случившемся, тяжело заболел и 7 мая 1789 года скончался.

Сразу же за султаном в богатой шубе стоит или драгоман, дипломат и переводчик при правительстве Высокой Порты (как правило, они были греками), или Кызлар Агасы (глава черных евнухов в серале). В пользу последнего предположения говорит отсутствие растительности на лице, форма чалмы и темный цвет кожи. Вслед за этой фигурой толпятся вооруженные сипахи, которые спешились в присутствии повелителя правоверных; командиры чавушей (с перьями на чалме); на заднем плане подразделения воинов-дели.

Фрагмент карты Северного Причерноморья, включающей в себя владения России и Турции. Составил географ Королевской Академии Д.Ф. Сотцманн. Гравер Д. Бергер. Берлин. До 1788 года (Очаков, взятый русскими войсками в 1788 г., на карте показан еще во владении Турции)

Исполненная величия Екатерина II с хорошо узнаваемыми чертами лица облачена в парадные одежды, длинную царскую мантию поддерживает арапчонок. Голову государыни венчает малая императорская корона, в правой руке — скипетр с державной российской атрибутикой. Костюм Екатерины II дополняет лента с орденом св. Андрея Первозванного.

Позади императрицы изображена царская свита, состоящая из русских офицеров и представителей различных родов войск русской армии. Вся символическая сцена передачи «Taurisсhe Chersones» Российской империи осеняется растительным пологом из ветвей хмеля, которые переплетают новые подданные Российской империи — крымские татары.