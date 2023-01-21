«Мы даже не знаем, где будем обучаться и куда приезжать на очередную сессию»

Встреча с администрацией КНИТУ не успокоила студентов ликвидируемой Высшей школы экономики

Разразившийся на этой неделе в КНИТУ-КХТИ скандал с ликвидацией Высшей школы экономики грозит перерасти в затяжной конфликт. Срочно организованная администрацией вуза встреча с учащимися ВШЭ, где их попытались успокоить обещаниями сохранить условия обучения, не вселила надежду в студентов. На свои главные вопросы они так и не получили ответов, рассказали активисты школы «Реальному времени». Подробнее — в нашем материале.



«Сотни человек с потраченным временем и финансами»

В редакцию «Реального времени» обратились третьекурсники КНИТУ-КХТИ факультета ВШЭ заочной ускоренной формы обучения, где выпускники получают диплом через 4 года. После новогодних каникул у заочников началась сессия, а 11 января их пригласили на собрание, где неожиданно сообщили о ликвидации Высшей школы экономики с 1 февраля. По словам студентов, им объяснили, что придется поменять направление обучения с экономистов на социологов или перевестись на очное обучение.

Недовольные этим решением учащиеся ВШЭ открыто выразили свое несогласие, потребовав сохранить за ними условия обучения, которое у части из них было оплачено на полгода вперед.

— Нас никто не предупреждал заранее, просто поставили перед фактом. Представители института предложили нам альтернативу: перевестись на очную форму обучения, которая по цене вдвое дороже того, что мы платим сейчас (обучение стоит 46 тысяч рублей в год), — рассказала изданию одна из студенток Ольга. — Также нам предложили перевестись на другое направление, «социология», или обучаться на экономистов очно 5 лет, а до сегодняшнего дня мы обучались по этой специальности заочно 4 года. Нас не устраивает ни один из предложенных вариантов. Учиться очно мы не имеем возможности, так как все работаем. Другое направление, кроме экономики, нам не нужно. Более 500 человек остаются на улице с потраченным временем и финансами.

«Более 500 человек остаются на улице с потраченным временем и финансами». Фото: vk.com/hsekstu

КНИТУ: «Условия не меняются»

На волне поднявшегося шума дело получило широкий резонанс. В КНИТУ поспешили провести еще одно собрание, чтобы успокоить учащихся. 17 января представители вуза заверили студентов, что, несмотря на закрытие школы, все ранее заключенные договоренности останутся в силе. На запрос «Реального времени» в вузе сообщили, что все разъяснения по ситуации были озвучены на этой встрече.

От администрации университета присутствовали начальник учебно-методического управления Гульназ Лутфуллина и начальник правового управления Максим Паршенко. По словам главного корпоративного юриста, изменения в структуре учебных подразделений КНИТУ на судьбе его студентов, включая тех, кто учится сейчас в ВШЭ, никак не скажутся.

— Вы остаетесь студентами КНИТУ, условия заключенных вами договоров не меняются ни в части оплаты, ни в части направления и профиля обучения, — заверил Паршенко, чем не убедил студентов — раньше им предлагали перевод. — Возможность перевестись на другое направление, на другую форму обучения или даже в другой вуз — это именно возможность. Вы можете, как и любые другие студенты КНИТУ, воспользоваться ею. Но это — не обязанность. Никто заставлять вас переводиться на другое направление не может и не будет.

Студентов интересовали и другие вопросы, в первую очередь финансового характера. На вопрос, что делать, если уже заплатил за учебу в школе на месяцы вперед, юрист ответил, что беспокоиться не о чем — деньги в любом случае будут учтены. При успешном завершении обучения все студенты получат дипломы КНИТУ на основании лицензии университета и в соответствии с аккредитацией образовательных программ, заключил Максим Паршенко.



На встрече со студентами ВШЭ присутствовали начальник учебно-методического управления КНИТУ Гульназ Лутфуллина и начальник правового управления вуза Максим Паршенко. Фото: kstu.ru

В ВШЭ «обнаружили большое число грубейших нарушений»

Итогами этой встречи студенты ВШЭ остались не слишком довольны, их не успокоили обещания сохранить условия обучения. Как рассказала студентка 3 курса заочного отделения ВШЭ Аделя, пока полной уверенности в том, что вопрос разрешится в их пользу, ни у кого нет:



— Мы очень сомневаемся, что нам оставят те же условия обучения, так как на встречу с нами не пришел никто из высшего руководства. Только юрист и начальник управления. На собрание пригласили самых активных студентов, которые открыто высказывали свое недовольство. Нас было около 15 человек. Юрист на наши вопросы: что с нами будет, сможем ли мы доучиться по своему направлению по ускоренной форме за 4 года, как было прописано в договоре, и не повысится ли стоимость, — ответил, что направление и цена не изменятся. А вот об ускоренной форме обучения речи не шло. Нам показали электронный вариант распоряжения врио ректора университета, но и в этом документе ничего об ускоренной форме обучения мы не увидели. Попросили, чтобы этот пункт также добавили в официальный документ, но сделать это нам никто не обещал. Нас заверили, что до конца этой недели решат все организационные вопросы. Пока мы даже не знаем, где мы будем обучаться и куда приезжать на очередную сессию, — посетовала студентка.

Фото: vk.com/hsekstu

Высшая школа экономики была ликвидирована по решению ученого совета КНИТУ. Как пояснила начальник учебно-методического управления Гульназ Лутфуллина, именно обеспокоенность возможными итогами предстоящей вскоре государственной аккредитации и стала одним из основных аргументов при решении вопроса о закрытии школы. Был проведен аудит подразделения, по итогам которого «обнаружили большое число грубейших нарушений в организации учебного процесса». А это могло сказаться на судьбе всего направления 38.03.01 «Экономика», где сейчас обучаются не только студенты ВШЭ, но и многие студенты Института управления инновациями КНИТУ, пояснили в университете.



В результате школу решили закрыть, в понедельник вышло соответствующее распоряжение врио ректора КНИТУ Юрия Казакова. В документе сообщается, что студенты ВШЭ всех направлений продолжат обучение на условиях уже заключенных договоров, если только сами не захотят сменить направление или вуз. Сформированные группы студентов обещают сохранить: их состав может уменьшиться (если кто-то решит сменить вуз или направление), но даже если группа присоединится к другой, то только по тому же профилю, уверяют в КНИТУ.



На этой неделе на сайте вуза опубликовали адрес электронной почты для обращений студентов ВШЭ: info_relocation@corp.knrtu.ru. Сюда можно обращаться по всем вопросам, связанным с переводом из школы.

В конце января состоится еще одно собрание администрации вуза и студентов ВШЭ. «Реальное время» будет следить за развитием событий.