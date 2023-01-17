«Рустаму Нургалиевичу удалось убедить соседей»: «Медная гора» остается в Татарстане

Кировская область согласилась отдать горнолыжный комплекс в Кукморе в аренду на 49 лет

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

Территориальный спор вокруг установления границ между Татарстаном и Кировской областью из-за горнолыжного комплекса «Медная гора» практически урегулирован. Кировская область готова передать спорный участок площадью 60 га в аренду на 49 лет татарстанскому предпринимателю. О миролюбивом завершении локального конфликта сообщил пару часов назад председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании коллегии Министерства земельных и имущественных отношений. Другой сенсацией этого ведомства стал 10-кратный рост доходов от аренды земельных участков, находящихся в собственности Татарстана, — до 10,7 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».

На границе с Татарстаном

В этом году Татарстан завершит согласование приграничных территорий со всеми субъектами РФ, сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин. В январе этого года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о прохождении границы между Марий Эл и Татарстаном, на финишную прямую вышли переговоры об установлении границ с Ульяновской, Самарской областями и Удмуртской Республикой. Проекты прохождения границ с Ульяновской и Самарской областями практически согласованы, перечислил он. Общая протяженность приграничных территорий Татарстана составляет 3 400 км.

Единственный, с кем согласование приграничных территорий застопорилось, оказалась Кировская область. Как уже рассказывало «Реальное время», причиной разногласий стал горнолыжный комплекс «Медная гора» в Кукморском районе, где тренируются дети из соседних республик. И похоже, гору-проблему «сдвинули» с мертвой точки.

Фарид Мухаметшин пояснил, что «оставался один проблемный участок на границе с Кировской областью, который находится в Кукморе»

«Пока не высохли чернила»

— Для дальнейшего развития горнолыжного комплекса был поставлен вопрос о передаче порядка 60 га земли в границах Татарстана. Это было непростой задачей, — напомнил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, приехавший на заседание коллегии МЗИО РТ. Он пояснил, что «оставался один проблемный участок на границе с Кировской областью, который находится в Кукморе».

Отметим, что спор растянулся во времени отчасти потому, что глава Кировской области Александр Соколов к тому моменту работал в статусе врио и не имел достаточных полномочий для решения вопроса с Татарстаном. Но после утверждения его в должности и утверждения нового состава областного правительства губернатор нашел время приехать в Казань перед Новым годом. Оказалось, что встреча Минниханова и Соколова закончилась взаимовыгодными договоренностями.

Рустаму Нургалиевичу удалось убедить соседей, — сообщил Фарид Мухаметшин. — 16 декабря состоялась встреча президента с губернатором Кировской области, где было достигнуто решение о передаче земельного участка в аренду на 49 лет. Его получит предприниматель из Татарстана.

Правда, пока эти договоренности прозвучали устно и документально не закреплены соглашениями. По словам Мухаметшина, сейчас нужно «их зафиксировать», чтобы «отвода назад» не случилось. Источники «Реального времени» пояснили, что республика согласна выплачивать арендные платежи, но их сумма не определена.

Добавим, что работы по установлению границ с соседними регионами проводятся в связи в необходимостью наполнения ЕГРН точными сведениями, что в свою очередь является одним из этапов реализации в регионе государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Как пояснил Фаниль Аглиуллин, сверхдоходы обеспечила ОЭЗ «Алабуга», а точнее ее девелоперская дочка «Алабуга Девелопмент»

«Алабуга Девелопмент» наторговала на 10 млрд

Другой сенсационной новостью явилось заявление главы МЗИО РТ о получении 10,7 млрд рублей доходов от аренды земельных участков, находящихся в собственности РТ. По итогам 2021 года республиканский бюджет получил около 600 млн рублей от аренды земли, а с учетом муниципальной земли — свыше 800 млн рублей. Налицо — 10-кратный рост доходов. Откуда?

Как пояснил позднее глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин, сверхдоходы обеспечила ОЭЗ «Алабуга», а точнее ее девелоперская дочка «Алабуга Девелопмент». Оказалась, что она кратно увеличила объем продаж прав на аренду земельных участков резидентам.

— Особая экономическая зона «Алабуга» за 3 года проторговала аренду земельных участков, поэтому доходы от аренды земли выросли в 10 раз. Объем почти — 10 млрд, — пояснил Фаниль Аглиуллин. По словам министра, в будущем году подобного роста пока не прогнозируется.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов