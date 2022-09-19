«Спорт не имеет границ»: почему Киров удерживает «Медную гору»

Переговоры с республикой по передаче курорта в Кукморе отложили до формирования нового состава правительства области

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

Кировская область «заморозила» переговорный процесс о возврате Татарстану приграничных земель с горнолыжным комплексом «Медная гора» в Кукморе. Члены межправительственной рабочей группы так и не смогли собраться, чтобы приступить к пересмотру территориальных границ. Полугодовой тайм-аут в пресс-службе региона объяснили тем, что до своего сентябрьского избрания губернатор Александр Соколов работал в статусе врио, а значит не имел достаточных полномочий для решения вопроса с Татарстаном. Но в руководстве республики заверили «Реальное время», что при любом исходе не допустят закрытия спортшколы по подготовке горнолыжников в Кукморе.

Зависли намертво

Кировская область оказалась последним и единственным поволжским регионом, с которым вопросы по приграничным землям Татарстана остаются неурегулированными. Камнем преткновения стала территория горнолыжного комплекса «Медная гора» в Кукморе. Юридически спорные участки в собственности Кировской области, но Татарстан настаивает на актуализации административных границ между ними, которые были установлены почти 20 лет назад.

В республике настаивают, что изначально точки прохождения границ были определены без детального изучения картографических и кадастровых данных и нуждаются в справедливом и корректном уточнении. Именно по этой причине горнолыжный склон «Медной горы», который давно обкатывают юные спортсмены спортшколы «Олимп», оказался на «чужой земле». Собственно говоря, борьба за него возникла не ради того, чтобы «отжать» склон под очередной курорт, как намекают злые языки, а ради детей и молодежи, уверяют в спорткомплексе.

Детская спортшкола по подготовке горнолыжников «Олимп» находится в ведении Татарстана, а основной тренировочный горный склон — в Кировской области. Фото: предоставлено Дилярой Ибятовой

Дело в том, что детская спортшкола по подготовке горнолыжников «Олимп» находится в ведении Татарстана, а основной тренировочный горный склон — в Кировской области. Его ценность в том, что рельеф у него отвечает международным требованиям по подготовке спортсменов. Сейчас на нем тренируются не только местные дети, приезжает немало ребят из Вятских Полян. Причем, едут в Кукмор тренироваться не только по лыжным дисциплинам, но и по многим другим видам спорта (плавание, дзюдо), так как в городе пока нет спортивных секций для детей.

Объединить спортшколу и тренировочный горный склон в единый комплекс и предложило руководство Татарстана, пообещав взамен Кировской области свои смежные участки. В июле этого года глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин сообщил, что президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с таким предложением к врио губернатора Кировской области Александру Соколову. «Я думаю, что Кировская область нам пойдет навстречу, и мы взаимно разменяемся этими территориями», — надеялся он.

Но стоило ему публично объявить об этом, как в поволжских telegram-каналах начали обсуждать территориальные притязания Татарстана на землю соседних регионов. «Медную гору» даже успели окрестить поволжским «Косово», намекая, что переговорный процесс с Кировской областью обещает быть сложным. «Область выступает резко против», — отмечали в одном из telegram-каналов.

— А разве кто-то говорил, что будет легко? — возразил на эти нападки источник, участвующий в рабочей группе от Татарстана. При этом он напомнил, что изначально с предложением отдать «Медную гору» выступило само руководство Кировской области.



В июле этого года глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин сообщил, что президент Татарстана обратился с предложением к врио губернатора Кировской области. Фото: tatarstan.ru

«Ни одного заседания, ни одной встречи»

Строго говоря, переговоры Татарстана с Кировской областью так и не начались. Как рассказал «Реальному времени» один из участников рабочей группы, ни одного заседания, ни одной встречи представителей двух регионов за эти полгода так и не состоялось. По этическим соображениям, он не стал раскрывать, по чьей вине были сорваны переговоры между регионами. Но при явной заинтересованности Татарстана актуализировать административные границы, вряд ли у нашей республики был смысл игнорировать встречи.

— Пока ни разу не собирались, — подтвердила «Реальному времени» тренер спортшколы «Олимп» Диляра Ибятова.

В Кукморе ее прозвали «хозяйкой Медной горы». На вопрос о том, является ли затягивание переговоров позицией Кировской области, она ответила так: «Не знаю, что происходит в верхах. Но могу сказать, что переговоры остаются без движения».

Источник, приближенный к руководству Татарстана, сообщил, что в республике не торопятся расценивать промедление соседей как срыв переговоров и выразили готовность продолжать диалог с Кировской областью, несмотря на их желание затянуть процесс. «Татарстан и Кировская область являются субъектами Российской Федерации, поэтому решение будет найдено, и оно будет отвечать интересам двух субъектов», — отметил собеседник издания.

«Пока ни разу не собирались», подтвердила тренер спортшколы «Олимп» Диляра Ибятова (на фото), которую в Кукморе прозвали «хозяйкой Медной горы». Фото: пресс-служба ледового дворца «Олимп»

Отложили до губернаторских выборов

О том, что прогресса в продвижении территориального спора не наблюдается, признают и в Кировской области. В пресс-службе губернатора области подтвердили «Реальному времени», что переговорный процесс по поводу пересмотра административных границ и не начинался, и «никаких заседаний комиссии не проводилось».

— Раз член этой группы говорит, что не прошло ни одного заседания, значит так и есть. Почему? Губернатор на эту тему ни разу не высказывался. Пока никак и нигде, — сообщил представитель пресс-службы.

Молчание на эту тему в пресс-службе объяснили тем, что губернатор Александр Соколов работал в статусе врио, а значит не имел достаточных полномочий для ведения переговоров об административных границах с Татарстаном.

— Это серьезное дело. В публичном пространстве тема передачи территории не обсуждалась. Этот вопрос будет обсуждаться только после того, как будут проведены выборы, утвержден новый глава региона, пройдет церемония инаугурации. Вопрос установления границ будет, скорее всего, обсуждаться с новым составом правительства, после того как только он будет утвержден. Пока говорить на эту тему очень рано, — пояснили в пресс-службе губернатора.

Добавим, что врио губернатора Кировской области единоросс Александр Соколов победил 12 сентября на выборах главы региона, набрав 71,85% голосов. Новый губернатор официально вступит в должность в эту пятницу, 23 сентября. Он был назначен в мае этого года после отставки предшественника Игоря Васильева. Новый глава Кировской области ранее занимал должности в управлении администрации президента по внутренней политике, а также был референтом управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

— Вопрос можно было решить тихо и без шума, но теперь уже избранный губернатор Соколов делиться территориями так просто не намерен и создал совместную рабочую группу. Для Соколова это может стать первой проверкой на фоне более крупного и богатого соседа, — пишут в местных telegram-каналах.

Новый губернатор Кировской области официально вступит в должность в эту пятницу, 23 сентября. Фото: правительство Кировской области

С тремя регионами договорились, с четырьмя — согласовываем

В этом году Татарстан инициировал переговорный процесс по актуализации административных границ с восемью соседними регионами. Непосредственно этим занимается ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан». Он проводит работы по подготовке материалов землеустроительного дела.

По данным фонда, общая протяженность границы Республики Татарстан около 3,5 тысячи километров. «На сегодня заключены соглашения об установлении границы с Оренбургской областью, Чувашской Республикой и Республикой Башкортостан. В июле граница с Оренбургской областью поставлена на кадастровый учет», — сообщили в пресс-службе фонда. В результате присоединено 417 га земли.

В настоящее время идет согласование прохождения границ с республикой Марий Эл, Ульяновской, Самарской областями и Удмуртской Республикой. Так, по данным пресс-службы фонда, соглашение о прохождении границ с Марий Эл находится на подписании. Согласованы проекты прохождения границы с Ульяновской и Самарской областями.

— По соглашению и каталогу координат в адрес Самарской области направлены замечания Республики Татарстан. От Самарской области поступил исправленный каталог координат, Фонд пространственных данных осуществляет его проверку, — отметили в пресс-службе фонда.

С Удмуртской Республикой согласован рабочий проект прохождения основной границы. «В настоящее время согласовывается обмен двух чересполосных участков лесного фонда», уточнили в Фонде. На июньской сессии Госсовета РТ президент Татарстана выразил благодарность Башкирии и Чувашии за взаимопонимание и дал поручение завершить работу по Кировский области.

— Вот у нас еще с Кировской областью осталось, по Кукморскому району. Территории определены. Вопросы, связанные с тем, как будет финансирование, — несложные вопросы. Там небольшое количество людей, но вопросы надо решить, — дал он поручение премьер-министру РТ Алексею Песошину «за короткое время этот путь пройти».

На июньской сессии Госсовета РТ президент Татарстана выразил благодарность Башкирии и Чувашии за взаимопонимание и дал поручение завершить работу по Кировский области. Фото: president.tatarstan.ru

На носу — спартакиада молодежи России

Приостановка переговоров не повлияла на подготовку детей в спортшколе «Олимп». «Как мы готовили свои команды, так и готовим. Сейчас у нас идут тренировки, — рассказала Диляра Ибятова. — На носу — «Спартакиада молодежи России», спартакиада «Дети Азии». По ее словам, сейчас идет подготовка команды по трем видам спорта. Ежедневно юные спортсмены занимаются бегом, силовыми упражнениями, проводят велопробеги. Тренировки проходят по лесным маршрутам. Спортивные площадки оборудованы из подручных средств.

— Наша спортивная школа существует с 1983 года, почти 40 лет, и мы не хотели бы прекращать работу с детьми в профессиональном спорте. Для этого у нас почти все есть: тренеры, горнолыжные склоны, но не хватает инфраструктуры. Президент Татарстана обещал оказать помощь и выделить средства на приобретение оборудования. Мы ждем, — рассказала она.

Но очевидно, что без урегулирования земельного спора с Кировской областью спортшкола не сможет рассчитывать на техническое обновление. В настоящее время в спортшколе «Олимп» занимаются несколько детей из Кировской области. Они приезжают тренироваться за 12 км из города Вятские Поляны.

Очевидно, что без урегулирования земельного спора с Кировской областью спортшкола не сможет рассчитывать на техническое обновление. Фото: предоставлено Дилярой Ибятовой

— Наши дети ориентированы на высшие достижения и регулярно участвуют в спартакиаде от Татарстана. Для нас не имеет значения, из какого города приезжает ребенок. Главное — как он занимается, какие спортивные результаты показывает. А при выставлении команды на соревнования мы должны документально подтвердить, каждый ее участник занимается у нас, и прописка не имеет значения. А те, кто добивается высоких спортивных результатов, входят в состав сборной республики вне зависимости от места рождения. Ведь спорт не имеет границ, — заключила Диляра Ибятова.

Между тем источники, приближенные к руководству республики, заверили «Реальное время», что при любом исходе переговоров не допустят закрытия спортшколы по подготовке горнолыжников в Кукморе.