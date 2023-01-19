Дом татарской кулинарии: «Яр», «Шантеклер», ресторан «Товарищества официантов»

Исторические коды бренда национальной кухни

Фото: pastvu.com Начало XX века. На переднем плане — владения Шамилей

Продажа здания окончательно закрывшегося в 2020 году Дома татарской кулинарии на улице Баумана экс-мэру Архангельска Александру Донскому, всколыхнуло дискуссию о ДТК, его месте в истории города, бренде татарской кухни. При этом, если копать вглубь, место расположения ресторана выявляет много новых смыслов.

Апаковские владения

До революции эти территории, между Баумана и Профсоюзной, принадлежали семье Шамиля. К примеру, здесь стоял дом 1840 года, построенный потомственным почетным гражданином Блохиным. Проектировал его Александр Песке, который также занимался Сеннобазарной мечетью. Потом был продан главе Татарской ратуши Ибрагимову Апакову. А после перешел к дочери, Биби-Марьям-Бану Апаковой и ее мужу Мухаметшафи Шамилю, генералу в отставке, сыну имама Шамиля.

Напомним, что Апакова вышла замуж за генерала, когда ей было 18, а ему — 45. Она любила французский, он прослыл англоманом, словом, любовь случилась. Он получал пенсию, она — 25 тысяч дохода в год. Муж умер в 1906-м в Кисловодске, вдова уехала в Петербург.

А помещения в домовладении Шамилей сдавались — здесь торговали чаем, сахаром, тканями, занимались женским костюмом, гравировкой, ювелиркой. Здесь же работал ресторан «Яр». После он стал называться «Шантеклер» (то есть петух, была даже одноименная пьеса Ростана с героями-животными), а потом — рестораном «Товарищества официантов», а это значит, что работавший там персонал выкупил себе заведение.

Перекресток современных Астрономической и Баумана. Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Стекло и губадия

Краевед Лев Жаржевский вспоминал, что в советское время перед постройкой ДТК на Баумана находилось заведение, которое называлось «Ашхане №7», то есть столовая, в которой из татарского колорита было только название, выполненное из цемента — «Ашханә». Так ее и называли горожане.

Проект Дома татарской кулинарии делали архитектор Мэнир Яваев (который прибыл в Казань из Баку и вскоре туда же вернулся) и инженер Тархова под надзором главного зодчего города Мунира Агишева. Внутри ДТК оформляли архитектор Алексей Спориус, а также художники Николай Артамонов (вместе со Спориусом занимался лагерем «Волга», а также украшал ДК химиков) и Валерий Охотин, работавшие с бетоном, чеканкой, кожей.

Трехэтажная «стекляшка» во многом была похожа на БКЗ, который по проекту Агишева, Евгения Прокофьева и Виталия Логинова открыли в 1967-м. Любопытно, что оба эти здания кардинально перестроили: БКЗ в 1996-м, а ДТК — в 2004-м, проект делал Ильдар Нургалеев. Реконструкция здания, а по сути его тотальная перестройка, заняла 7 лет, начиная с 1997 года. Впрочем, на первом этаже пафосного здания остался небольшой музей Юнуса Ахметзянова, а стену украшала мемориальная доска. Нургалеев, работник «Татаргражданпроекта» и «Казгражданпроекта», а после фирмы «Среда», к моменту работы над ДТК вел бизнес от лица своей мастерской. Среди его творений (в соавторстве) — выставочный павильон «Новинка» на улице Короленко и микрорайоны в Азино.

Фото: t.me/tsarofkazan

Свой ДТК на Квартале

Впрочем, главным в ДТК была не архитектура, а личность Юнуса Ахметзянова — знаменитого татарского кулинара, собравшего множество рецептов и создавшего свои собственные блюда, по сути, сделавшего татарскую кухню. В каждом доме республики есть как минимум одна его книга рецептов — если не для того, чтобы готовить, то хотя бы для того, чтобы почитать и поохать. Впрочем, и в советское время попасть в ДТК было непросто: если в эпоху перемен это было сложно сделать из-за высокого ценника, то в эпоху СССР — из-за очередей и недостатка мест.

В заключение добавим, что краевед и историк Марк Шишкин опубликовал у себя в telegram-канале вырезку из газеты «Вечерняя Казань» от 1980 года, где говорилось о новом проекте Дома татарской кулинарии на пересечении проспекта Ямашева и улицы Бондаренко. Как говорит в интервью Виталий Логинов, тогда архитектор Ленинского района, здание рассчитано на 550 гостей, кафе — на 100 человек, и на магазин кулинарии с кафетерием. Проект из железобетона, травертина, мрамора, гранита, с национальным колоритом придумали в московском «Гипроторге».

