Корэш и шоу: спортивно-музыкальная премии «Манзара»
Сегодня 13 батыров собрались во Дворце единоборств «Ак барс» в Казани, чтобы побороться за награды спортивно-музыкальной премии «Манзара». В основных состязаниях заявились участники в весовых категориях до 130 кг. Лучшему из лучших вручат чемпионский пояс, а ещё 100 тысяч рублей. Помимо самих поединков зрители получили возможность послушать выступление группы «Казан Егетляре», а также популярного исполнителя Салавата Фатхетдинова.
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