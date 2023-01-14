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Корэш и шоу: спортивно-музыкальная премии «Манзара»

18:17, 14.01.2023
Корэш и шоу: спортивно-музыкальная премии «Манзара»
Фото: скриншот видео "Реального времени"

Сегодня 13 батыров собрались во Дворце единоборств «Ак барс» в Казани, чтобы побороться за награды спортивно-музыкальной премии «Манзара». В основных состязаниях заявились участники в весовых категориях до 130 кг. Лучшему из лучших вручат чемпионский пояс, а ещё 100 тысяч рублей. Помимо самих поединков зрители получили возможность послушать выступление группы «Казан Егетляре», а также популярного исполнителя Салавата Фатхетдинова.

Видео: Камиль Исмаилов
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