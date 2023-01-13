«Татнефть» вводит культуру здорового питания на предприятии

А еще компания провела чек-ап здоровья работников и начала мотивировать их к ЗОЖ

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

500 сотрудников ПАО «Татнефть» стали участниками проекта по формированию мотивации к ЗОЖ, который проводился на предприятии в 2022 году. Цель проекта — через изменение культуры питания воспитать у людей бережное отношение к своему здоровью. Сначала участники фокус-группы прослушали курс лекций, потом прошла их диспансеризация. Затем последовали персонализированные рекомендации по питанию, и после завершения этого периода здоровье людей вновь обследовали. Результат налицо: физиологические показатели большинства участников заметно улучшились! Рассказываем о подробностях проекта (по материалам газеты «Нефтяные вести»).

Путь к здоровью человека лежит через его желудок

В «Татнефти» подведены итоги проекта «Формирование мотивации работников к ЗОЖ». В нем используются подходы, разработанные для того, чтобы сохранить здоровье и повысить работоспособность спортсменов. В проекте предприятия подходы эти адаптированы под обычных людей, сотрудников «Татнефти». Целью мероприятия было побудить работников изменить культуру питания и через это более бережно относиться к своему здоровью.

Ведь давно известно, что античное высказывание «Человек есть то, что он ест», — не гипербола. Здоровье действительно очень сильно зависит от рациона человека: недостаток или избыток определенных витаминов и минеральных веществ приводит к развитию серьезных заболеваний, а дисбаланс белков, жиров и углеводов серьезно ухудшает качество жизни. Поэтому следить за своим питанием определенно нужно не только спортсменам, но и всем, кто хочет быть здоровым, активным и жизнерадостным.

Учитывая все вышесказанное, проект «Формирование мотивации работников к ЗОЖ» стал одним из ключевых в глобальной программе «Татнефти» «Хорошее здоровье и благополучие», направленной на повышение качества жизни нефтяников.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Как проходил проект: диспансеризация, доработка меню в столовых и рекомендации по питанию

Среди пятисот участников проекта — и офисные сотрудники, и производственные работники. Все было разделено на несколько этапов. На первом этапе люди прослушали курс лекций о спорте, правильном питании и других аспектах здорового образа жизни.

Следующим шагом стала диспансеризация. Состояние здоровья людей исследовали по разным показателям: анализы крови, биоимпедансметрия, соотношение роста, возраста и веса, давление, частота сердечных сокращений, уровень физической активности и другие показатели, которые можно измерить количественно. Директор ООО «Татнефть-УРС» Тамара Мишанова рассказывает:

— У большинства работников был выявлен дефицит в организме кальция, железа и в особенности витамина D. Технолог-нутрициолог Гузель Халитова доработала меню в столовых — например, расширился ассортимент молочных и рыбных продуктов. Сотрудникам компании были направлены рекомендации по питанию.

Чтобы более полноценно контролировать свой рацион, активные участники проекта получили возможность использовать IT-сервис Nutrilogic. Он позволяет, учитывая индивидуальные особенности (антропометрию, жизненную активность, обмен веществ, фактическое питание и вкусовые предпочтения), персонально разрабатывать рацион.

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«Я стала бережнее относиться к себе»

По итогам проекта выяснилось, что состояние здоровья его участников существенно улучшилось. Нормализовались значения биохимических показателей крови испытуемой группы, люди стали активнее и бодрее себя чувствовать. Участница проекта, инженер Центра моделирования ЦТР Ирина Тулубаева делится ощущениями:

— После первого обследования нам выслали схему питания с учетом веса, роста и анализов, где подробно описывалось ежедневное меню. В столовых появились рекомендации, информация о пользе сбалансированного питания и полезных витаминах. В течение года я старалась придерживаться рекомендуемой схемы и до сих пор принимаю витамины. месяц назад мы снова сдали кровь, произошли перемены в лучшую сторону: я стала чувствовать себя комфортнее, поменялись пищевые привычки, и я стала бережнее относиться к себе. Прекрасный внешний вид тоже зависит от питания!

Главная цель проекта — формирование заботливого отношения к своему здоровью у работников компании — достигается в том числе и через изменение меню в столовых «Татнефти». В него добавили сбалансированные по нутриентам, обогащенные витаминами и минералами блюда. И теперь здесь можно обедать не только вкусно и разнообразно, но и с пользой для здоровья!