День в истории: впервые в мире крионировали человека, запретили клонирование людей и основали «Локомотив»

Чем примечательна дата 12 января?

Сегодня, 12 января, в России — День работника прокуратуры, он учрежден в честь создания поста генерал-прокурора при Петре I. В разные годы в этот день опричники Ивана Грозного учинили «Новгородский погром», правительство Франции выпустило указ о вечном изгнании семьи Бонапарта, в Англии создали Королевское астрономическое сообщество, в СССР основали добровольное спортивное общество «Локомотив», началась война между британскими колонистами в Южной Африке и местными племенами зулусов, в Берлине подавили восстание спартакистов, началась операция «Искра» по прорыву Ленинградской блокады, ввели смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж в СССР, в США впервые крионировали человека, а в Париже подписали протокол о запрете клонирования. Родились французский писатель-сказочник Шарль Перро, российский реформатор Михаил Сперанский, американский писатель Джек Лондон, советский физик Игорь Курчатов, российский основоположник космонавтики Сергей Королев. Умерли итальянский живописец Джованни Больдини, королева детективов Агата Кристи, выдающийся авиаконструктор Владимир Петляков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родились ученый Сергей Королев, патофизиолог Андрей Адо



12 января 1906 года родился советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев. Он является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники. Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. По ложному доносу 27 сентября 1938 года он был осужден якобы за участие в троцкистско-террористической организации. Четыре года жизни Королева были связаны с Казанью, где он жил в Соцгороде и работал на эвакуированном из Воронежа 16-м авиамоторном заводе (ныне КМПО).



Фото: NASA/wikipedia.org/Public Domain

12 января 1909 года в Казани родился советский патофизиолог Андрей Адо. С 1938 года он заведовал кафедрой патофизиологии Казанского университета. Адо был крупнейшим советским ученым в области патологической физиологии, иммунологии и аллергологии. Являлся создателем экспериментальной и клинической аллергологии в России и странах СНГ. Создал и руководил крупнейшей отечественной школой патофизиологов и аллергологов с большим числом учеников, работающих в крупных научных центрах нашей страны и за рубежом. В годы Великой Отечественной войны разрабатывал в Казанском институте принципы повышения действия иммунных сывороток против столбняка и газовой гангрены.

12 января 1942 года в авиакатастрофе погиб выдающийся советский авиаконструктор, создатель знаменитого пикирующего бомбардировщика Пе-2 Владимир Петляков. Он один из организаторов металлического самолетостроения в СССР, внес значительный вклад в развитие методов расчета на прочность — создал метод расчета многолонжеронного металлического свободнонесущего крыла с гофрированной обшивкой («метод Петлякова»). А также участвовал в разработке самолетов АНТ-2, АНТ-3, АНТ-25 (РД), первых советских тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 (АНТ-4) и ТБ-3 (АНТ-6). Создал высотный бомбардировщик дальнего действия Пе-8, пикирующий бомбардировщик Пе-2. В 1941 году создал тяжелый истребитель Пе-3. Похоронили конструктора на Арском кладбище в Казани.

Фото: Bogdanov-62/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

12 января 2016 года Следственный комитет возбудил уголовные дела против сотрудников МЧС РТ, чиновников муниципалитета, сотрудников ЭПУ «Лениногорскгаз», сектора отдела социальной защиты Минтруда РТ и сектора опеки и попечительства райисполкома после смерти матери и пяти детей в Лениногорском районе. Уголовное дело возбудили по статьям «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения», «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Пожар в доме многодетной семьи произошел в ночь на 9 января. С 12 августа 2013 года в доме по решению суда за неуплату отключили газ. Семья отапливала помещение печью и с помощью электрических обогревателей. Первые экипажи пожарных приехали на место через 8 минут после вызова. В огне погибли мать и ее пятеро детей. Отец семейства сильно обгорел. Не пострадал только 8-летний мальчик, который в ту ночь находился у родственников.



12 января в прошлом году татарстанцы, купившие в праздничные дни билеты на поезда дальнего следования в кассах вокзала Казань-2, не могли сдать билеты обратно. С конца декабря Федеральная пассажирская компания перестала принимать «чужие» билеты, предлагая пассажирам лишь оформить претензию на возврат средств за отмененную поездку, а деньги требовать у казанского агента по возвращении домой.



Фото: Максим Платонов

Основали «Локомотив» и восстановили смертную казнь

12 января 1936 года было основано добровольное спортивное общество «Локомотив». Многие его спортсмены становились чемпионами и рекордсменами СССР. Сейчас РФСО объединяет клубы железнодорожных предприятий, узлов, отделений, железных дорог, учебных заведений, метрополитена и транспортных строителей.

12 января 1950 года в СССР указом Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» восстановили смертную казнь «по просьбам трудящихся», придав закону обратную силу для казни «ленинградских» партийцев. Мораторий на смертную казнь в стране действовал с 1947 года. В период с 1960 и по 1988 год в СССР расстреляли около 24 тысяч человек. Последний раз смертную казнь в России применили в 1996 году. 19 ноября 2009 года Конституционный суд России запретил смертные приговоры.

Впервые в мире крионировали человека и подписали запрет на клонирование людей

12 января 1967 года в США впервые в мире крионировали человека — пожилого профессора психологии Джеймса Бедфорда. С этого момента берет свое начало практическая крионика — технология сохранения тел людей и животных в состоянии глубокого охлаждения в надежде на то, что в будущем их удастся оживить. В середине 1960-х крионисты стали искать человека, который бы согласился бесплатно подвергнуть свое тело после смерти глубокой заморозке. На предложение откликнулся Бедфорд, страдающий от неоперабельной формы рака. 12 января 1967-го он умер, а спустя несколько часов после его смерти врач-биофизик Данте Брунол, доктор Рено Эйбл и президент Крионического общества Калифорнии Роберт Нельсон приступили к крионированию. Сначала тело пропитали защитным раствором диметилсульфоксида, а затем охладили сухим льдом до температуры 79 °C. Через несколько дней его поместили на постоянное хранение в жидкий азот. Тело Бедфорда несколько раз перевозили, сейчас оно хранится в крионической организации Alcor Life Extension Foundation.

Овечка Долли. Фото: Toni Barros/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

12 января 1998 года в Париже состоялось подписание протокола о запрете клонирования человека. В нем приняли участие 19 стран. Впервые ученые смогли успешно применить репродуктивный подход и создать животное на основе генетического материала взрослой особи в 1996 году. Так родился первый генетический клон — овечка Долли. С тех пор ученые успешно клонировали множество различных млекопитающих — собаку, кошку, козу, свинью, корову, мышь. Клонирование людей запретили из-за невозможности повторения сознания, а это значит, что речь не может идти о полной идентичности личностей. Также присутствует опасность для будущего поколения клонированных людей, так как последствия генетических изменений в долгосрочной перспективе не изучены. Россия не участвовала в подписании парижского протокола, но Федеральным законом «О временном запрете на клонирование человека» от 20 мая 2002 года №54-ФЗ ввела запрет на клонирование человека. Закон продолжает действовать и по сегодняшний день.

