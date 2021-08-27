Шесть объектов Татарстана получили гранты в конкурсе малых городов и исторических поселений
Шесть из 11 объектов Татарстана стали победителями во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.
Победителями конкурса стали:
- Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах;
- ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны в Арске;
- Улица Карла Маркса в Агрызе;
- Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске;
- Набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе;
- Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина в Кукморе.
В общей сложности сумма гранта составила больше 376 млн рублей. Проекты планируют реализовать в 2022-2023 годах.
Ольга ПлешковаОбществоИнфраструктура Татарстан
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