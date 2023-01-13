«Реальных цифр никто не знает»: татар в Иране, в Пакистане и Афганистане — шесть миллионов?
Гендиректор благотворительного патриотического фонда мусульман, единственной организации из России, которая зарегистрирована сейчас в Афганистане, Рустам Хабибуллин рассказал в интервью «Татар-информ», что татарские общины Афганистана, Пакистана и Ирана заявили о планах создать объединенный Совет татар. При этом афганская община насчитывает около трех миллионов человек, иранская — около миллиона и пакистанская более двух миллионов. Насколько реальны эти цифры, разбиралось «Реальное время».
Афганистан — вряд ли, Иран — да
По словам старшего научного сотрудника Института Татарской энциклопедии Азата Ахунова, перепись в Афганистане не проводилась точно последние 50 лет, а некоторые афганцы, которые активно позиционируют себя как татары, к нынешним татарам не имеют абсолютно никакого отношения.
— Предположения могут быть какие угодно, потому что реальных цифр никто не знает. Национальность начала указываться совсем недавно, последние несколько лет, — рассказал старший научный сотрудник Института Татарской энциклопедии. — Пока еще никто не может сказать, насколько их много. Это просто такие же афганцы, как и остальные. Возможно, по некоторым версиям, это татары, которые переместились сюда еще со времени Золотой Орды, за исключением той группы казанских татар, которые после революции оказались в Афганистане. Здесь нереально говорить о каких-то миллионах, в отличие, скажем,, от Ирана. В северных провинциях Ирана татар большое количество. Но они тоже в какой-то мере уже потеряли свою идентичность, туркменизировались.
— На счет Пакистана информации нет, кроме тех татар, которые в 90-е годы были фанатиками или попали в плен, в период, когда Советский Союз воевал в Афганистане, — подытоживает Азат Ахунов.
«Скорее всего, они восходят к средневековому татарскому сообществу»
Директор по научной работе института истории Радик Салихов рассказал, что эти группы никто никогда точно не подсчитывал, но они густо населены.
В Пакистане и Афганистане столько татар нет
По словам старшего научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии Искандера Измайлова, для ответа на вопрос о реалистичности цифр необходимо изучить быт, жизнь и язык тамошних татар. Поэтому он отметил необходимость создания в институте истории группы по изучению этого вопроса с финансированием научных командировок. Для того чтобы планировать какие-то дальнейшие действия , необходимо примерно оценить их численность, идентичность и культуру.
— Поскольку в этих странах довольно своеобразно ведется перепись, все эти цифры носят в значительной степени оценочный характер. Что касается иранских татар, то это, действительно, татары, которые в XVII—XVIII веке выехали от христианизации из Поволжья и поселились в районе современного Мешхеда, составив несколько горных аулов. Я не думаю, что там их численность значительна, никаких миллионов там, конечно, нет, гораздо меньше. Но это не отменяет того, что наши соотечественники там живут и представляют значительный интерес в том числе для историков, филологов, — рассказал Искандер Измайлов.
— Во время жизни на новой родине они, конечно, утеряли свой язык и культуру. Можно ли их отнести к татарам — у меня большой вопрос. У меня есть серьезные сомнения на счет того, хотят ли они как-то переселяться или как-то взаимодействовать.
Напомним, что в марте 2021 года правительство Афганистана добавило в паспорт графу национальность — и около полумиллиона человек записали себя татарами. По словам Хабибуллина, на тот момент Афганистан находился на грани голодомора и под угрозой существования были миллионы афганцев. В октябре 2021 года Рустам Хабибуллин провел пресс-конференцию, где поделился своим мнением о том, что Татарстан должен создать свое представительство в Афганистане, чтобы оказывать помощь местным татарам — а это мука, сахар и подсолнечное масло. Фонд организовал обучение татарскому языку в двух местных школах. На форуме «Деловые партнеры Татарстана» афганские татары предложили Татарстану организовать добычу полезных ископаемых на своей территории, взять под свое крыло производства ушедших из страны компаний и стать основным партнером в сфере логистики российской и афганской продукции.
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