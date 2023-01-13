«Реальных цифр никто не знает»: татар в Иране, в Пакистане и Афганистане — шесть миллионов?

Гендиректор благотворительного патриотического фонда мусульман, единственной организации из России, которая зарегистрирована сейчас в Афганистане, Рустам Хабибуллин рассказал в интервью «Татар-информ», что татарские общины Афганистана, Пакистана и Ирана заявили о планах создать объединенный Совет татар. При этом афганская община насчитывает около трех миллионов человек, иранская — около миллиона и пакистанская более двух миллионов. Насколько реальны эти цифры, разбиралось «Реальное время».

Афганистан — вряд ли, Иран — да

По словам старшего научного сотрудника Института Татарской энциклопедии Азата Ахунова, перепись в Афганистане не проводилась точно последние 50 лет, а некоторые афганцы, которые активно позиционируют себя как татары, к нынешним татарам не имеют абсолютно никакого отношения.



— Предположения могут быть какие угодно, потому что реальных цифр никто не знает. Национальность начала указываться совсем недавно, последние несколько лет, — рассказал старший научный сотрудник Института Татарской энциклопедии. — Пока еще никто не может сказать, насколько их много. Это просто такие же афганцы, как и остальные. Возможно, по некоторым версиям, это татары, которые переместились сюда еще со времени Золотой Орды, за исключением той группы казанских татар, которые после революции оказались в Афганистане. Здесь нереально говорить о каких-то миллионах, в отличие, скажем,, от Ирана. В северных провинциях Ирана татар большое количество. Но они тоже в какой-то мере уже потеряли свою идентичность, туркменизировались.

По словам Азата Ахунова, он общался с татарами из Ирана, и они разговаривают на татарском языке. Как правило это выходцы с территории Татарстана, переехавшие туда после революции 1917 года. Кроме того, татарские купцы в торговых и коммерческих целях отправлялись на Ближний Восток и частично оседали на территории Северного Ирана. Иранские татары не только сохраняют реликвии, рукописи, артефакты, оставшиеся от этих предков, но и поддерживают отношения с Казанью, с татарской культурой.

— На счет Пакистана информации нет, кроме тех татар, которые в 90-е годы были фанатиками или попали в плен, в период, когда Советский Союз воевал в Афганистане, — подытоживает Азат Ахунов.

«Скорее всего, они восходят к средневековому татарскому сообществу»

Директор по научной работе института истории Радик Салихов рассказал, что эти группы никто никогда точно не подсчитывал, но они густо населены.

— Вполне может быть, что та часть представителей этих государств, которые осознают себя татарами или же исторически себя возводят к татарам, может давать и такие цифры. Это, конечно же, не значит, что они владеют языком или имеют прямое отношение к нам, к Поволжским татарам, — говорит историк. — Скорее всего, они восходят к средневековому татарскому сообществу. Это все нужно изучать, исследовать, но в принципе там могут быть довольно большие массивы населения, признающие себя татарами.

В Пакистане и Афганистане столько татар нет

По словам старшего научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии Искандера Измайлова, для ответа на вопрос о реалистичности цифр необходимо изучить быт, жизнь и язык тамошних татар. Поэтому он отметил необходимость создания в институте истории группы по изучению этого вопроса с финансированием научных командировок. Для того чтобы планировать какие-то дальнейшие действия , необходимо примерно оценить их численность, идентичность и культуру.



— Поскольку в этих странах довольно своеобразно ведется перепись, все эти цифры носят в значительной степени оценочный характер. Что касается иранских татар, то это, действительно, татары, которые в XVII—XVIII веке выехали от христианизации из Поволжья и поселились в районе современного Мешхеда, составив несколько горных аулов. Я не думаю, что там их численность значительна, никаких миллионов там, конечно, нет, гораздо меньше. Но это не отменяет того, что наши соотечественники там живут и представляют значительный интерес в том числе для историков, филологов, — рассказал Искандер Измайлов.

Измайлов предположил, что когда речь идет о татарах, то говорится о хазарейцах, племени, которое пришло в Афганистан вместе с монголами. Возможно, они когда-то и были тюркоязычными, но сейчас их происхождение связано с тюрко-монгольскими группами. Но, по словам Измайлова, нет никаких данных, считают ли они себя татарами или нет.

— Во время жизни на новой родине они, конечно, утеряли свой язык и культуру. Можно ли их отнести к татарам — у меня большой вопрос. У меня есть серьезные сомнения на счет того, хотят ли они как-то переселяться или как-то взаимодействовать.



Напомним, что в марте 2021 года правительство Афганистана добавило в паспорт графу национальность — и около полумиллиона человек записали себя татарами. По словам Хабибуллина, на тот момент Афганистан находился на грани голодомора и под угрозой существования были миллионы афганцев. В октябре 2021 года Рустам Хабибуллин провел пресс-конференцию, где поделился своим мнением о том, что Татарстан должен создать свое представительство в Афганистане, чтобы оказывать помощь местным татарам — а это мука, сахар и подсолнечное масло. Фонд организовал обучение татарскому языку в двух местных школах. На форуме «Деловые партнеры Татарстана» афганские татары предложили Татарстану организовать добычу полезных ископаемых на своей территории, взять под свое крыло производства ушедших из страны компаний и стать основным партнером в сфере логистики российской и афганской продукции.