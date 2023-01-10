Уход Ford из Елабуги, новые китайские партнеры и «Атом»: итоги татарстанского автопрома

Несмотря на тяжелый год и санкции, республика сохранила сильные позиции в производстве автомобилей

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

КАМАЗ удержал лидерство на рынке грузовиков. «Соллерс» ищет нового партнера на смену сбежавшему из России Ford. Aurus запустил производство внедорожника Komendant и снова сменил гендиректора. С какими итогами татарстанский автопром завершает 2022 год — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

ПАО «КАМАЗ» за январь—ноябрь 2022 года произвело 40 943 автомобиля, что на 8,5% меньше 2021 года. Самый большой спад производства пришелся на июнь и июль, тогда производство упало на 22,5% и 12,7% соответственно, посчитала аналитическая служба «Реального времени». Но уже в августе автогигант произвел на 88,4% грузовиков больше, чем в августе 2021 года.

Производство автомобилей ПАО «КАМАЗ» в 2021—2022 годах

Месяц Производство в 2021 году, шт. Производство в 2022 году, шт. Динамика, % Январь 1802 3368 87 Февраль 3643 4119 13 Март 4383 4099 -6,5 Апрель 4519 3845 -15 Май 2754 3501 27 Июнь 4470 3464 -22,5 Июль 3870 3376 -12,7 Август 1952 3677 88,4 Сентябрь 4175 3900 -6,6 Октябрь 4507 3785 -16 Ноябрь 4126 3809 -7,7 Итого 44735 40943 -8,5

Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пресс-центр ПАО «КАМАЗ»

Продажи автомобилей КАМАЗ за 11 месяцев 2022 года упали сильнее производства и составили 26 773 автомобиля, что на 15,4% меньше показателей 2021 года.

Продажи автомобилей ПАО «КАМАЗ» в 2021—2022 годах

Месяц Продажи в 2021 году, шт. Продажи в 2022 году, шт. Динамика, % Январь 2031 193 -5 Февраль 2389 2411 0,9 Март 2836 3325 17 Апрель 3300 2220 -32,7 Май 3252 2245 -31 Июнь 2505 2130 -15 Июль 2500 2134 -14,6 Август 2511 2686 7 Сентябрь 2700 2500 -7,4 Октябрь 2686 2573 -4,2 Ноябрь 2528 2619 3,6 Итого 31648 26773 -15,4

Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пресс-центр ПАО «КАМАЗ»

Несмотря на падение продаж, по данным «Автостат Инфо», КАМАЗ сохраняет лидерство на рынке грузовиков с большим отрывом от конкурентов. Доля КАМАЗа в объеме всех продаж на рынке грузовиков, например, в октябре 2022 года составила 35,7%, что несколько выше показателя в октябре прошлого года, когда его доля составила 33,8%.

В октябре 2022 года в топ-3 марок грузового рынка помимо КАМАЗа вошли также Shaanxi, который нарастил продажи относительно сентября с 1102 до 898 единиц, а также Sitrak, объем реализации у которого вырос за те же два месяца с 462 до 736 единиц техники.

КАМАЗ остается самой популярной маркой грузовиков в России, объем парка которого составляет 701 420 автомобилей. Второе место с показателем на уровне 439 245 зарегистрированных авто занимает ГАЗ, а третье — МАЗ (198 061 единицы). На долю ЗИЛ и «Урала» приходится по 188 823 и 115 898 грузовиков соответственно (по последним данным на начало второго полугодия).

КАМАЗ остается самой популярной маркой грузовиков в России, объем парка которого составляет 701 420 автомобилей. Фото: Ринат Назметдинов

В 2023 году автогигант увеличит инвестиции на треть

КАМАЗ в следующем году планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей. «Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена в 20 млрд рублей. В этом году было 14 млрд рублей, но около 15 млрд рублей мы потратим, сейчас проходят заключительные финансовые операции», — сообщил на пресс-конференции генеральный директор компании Сергей Когогин.

Производство электробусов КАМАЗ тоже отражено в инвестпрограмме следующего года. Уход от европейской компонентной базы, по словам Когогина, тяжело сказался в том числе и на этом сегменте, но все задачи решены, новый образец уже прошел тестовые испытания.

В феврале 2023 года КАМАЗ планирует начать производство обновленного электробуса с увеличенной долей российских компонентов и компонентов из дружественных стран, и в очередном тендере Москвы компания будет участвовать уже с новым электробусом.

С апреля компания остановила производство автомобилей под брендом Ford в Елабуге. Фото: Максим Платонов

«Соллерс» сдулся из-за санкций

Производство ООО «Соллерс» в Татарстане за 11 месяцев рухнуло на 83%. С апреля компания остановила производство автомобилей под брендом Ford в Елабуге. В особой экономической зоне «Алабуга» выпускались легкие коммерческие грузовики (LCV) Ford Transit. Однако после начала спецоперации на Украине с группой отказался работать партнер из США — Ford Motor Company. Персонал завода, более 1 тысячи человек, был отправлен в простой.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели LCV под маркой «Соллерс». Рассматривается выпуск двух модификаций: автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей.

Компания обязалась перед Минпромторгом России обеспечить высокий уровень локализации новых автомобилей, запустить производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализовать ключевые электронные модули, элементы шасси и изделия из пластика. В программе будут задействованы существующие предприятия-поставщики, а также будут созданы новые производства на территории ОЭЗ «Алабуга». Также планируется открыть Центр НИОКР и продуктового развития «Соллерс Авто».

Производство автомобилей «Соллерс» в Елабуге в 2021—2022 годах

Месяц Производство в 2021 году, шт Производство в 2022 году, шт Динамика, % Январь 965 1425 47,7 Февраль 1380 1720 24,6 Март 1810 511 -71,7 Апрель 2072 10 -99,5 Май 1813 1 -99,9 Июнь 2098 0 -100 Июль 2422 0 -100 Август 1369 0 -100 Сентябрь 2134 0 -100 Октябрь 2191 0 -100 Ноябрь 1957 0 -100 Декабрь 1290 0 -100 Итого 21501 3667 -83

Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

Продажи ООО «Соллерс» рухнули на 54,7%. При этом, по данным «Автостат Инфо», на начало второго полугодия в российском парке насчитывалось 197,6 тыс. автомобилей Ford Transit — это самая массовая иномарка в сегменте LCV. Марка находится на третьем месте по продажам после ГАЗа и УАЗа.

Продажи «Соллерс» в Елабуге в 2021—2022 годах

Месяц Продажи в 2021 году, шт Продажи в 2022 году, шт Динамика, % Январь 910 3102 240,9 Февраль 1070 1005 -6,07 Март 1409 1763 25,1 Апрель 1607 874 -45,6 Май 1813 781 -57 Июнь 1540 238 -84,5 Июль 1770 248 -86 Август 1789 167 -90,6 Сентябрь 1914 156 -92 Октябрь 2003 162 -92 Ноябрь 1605 352 -78 Итого 19553 8848 -54,7

Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

Потенциальным партнером «Соллерса» для организации нового производства называли китайский JAC. Однако новое производство на «Соллерс» в Елабуге пока не запущено.

У Aurus снова сменился гендиректор

Новым генеральным директором Aurus 28 декабря назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, говорится в сообщении компании. Он сменил на посту Николая Ходосевича, который руководил компанией с января 2022 года. В прошлом декабре на Aurus также менялся гендиректор: тогда с должности ушел Адиль Ширинов, который покинул пост по собственному желанию и сосредоточился на работе в УАЗе и «Соллерс Форд».

Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021 года на заводе в Елабуге, где в конце ноября 2022 года также начался выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и ИТ-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Ранее Aurus выпускались на мощностях ФГУП «НАМИ» в формате мелкой сборки. В 2025 году производство в Елабуге планирует освоить удлиненную версию седана Senat.

С апреля 2020 произведено 128 автомобилей Aurus. В 2021 и 2022 году продано 20 и 12 машин соответственно.

С апреля 2020 произведено 128 автомобилей Aurus. Фото: Максим Платонов

Электромобили «Атом» начнут собирать в Набережных Челнах

Событием на рынке автопрома Татарстана стало анонсирование запуска производства электромобиля «Атом», в которое инвестировал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. В беседе с журналистами топ-менеджер рассказал, что вложил в разработку отечественного автомобиля на батарейках 30 млн рублей, эта сумма не входит в 360 млн рублей, выделенных непосредственно КАМАЗом.

Прототипы «Атома» должны появиться в первом квартале 2023 года, серийное производство намечено на последний квартал 2024 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на объем 472 тысячи автомобилей, две трети из которых будут идти на экспорт.

В презентации — четыре вида электромобилей: городская модель «Дуо» с двумя дверьми, семейный «Фэмили», отдельные авто для такси с салоном, «ориентированным на пассажира и удобным доступом к багажу», и доставки — «с системой контроля качества и температурного режима пищи».