Уход Ford из Елабуги, новые китайские партнеры и «Атом»: итоги татарстанского автопрома
Несмотря на тяжелый год и санкции, республика сохранила сильные позиции в производстве автомобилей
КАМАЗ удержал лидерство на рынке грузовиков. «Соллерс» ищет нового партнера на смену сбежавшему из России Ford. Aurus запустил производство внедорожника Komendant и снова сменил гендиректора. С какими итогами татарстанский автопром завершает 2022 год — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
ПАО «КАМАЗ» за январь—ноябрь 2022 года произвело 40 943 автомобиля, что на 8,5% меньше 2021 года. Самый большой спад производства пришелся на июнь и июль, тогда производство упало на 22,5% и 12,7% соответственно, посчитала аналитическая служба «Реального времени». Но уже в августе автогигант произвел на 88,4% грузовиков больше, чем в августе 2021 года.
Производство автомобилей ПАО «КАМАЗ» в 2021—2022 годах
Месяц
Производство в 2021 году, шт.
Производство в 2022 году, шт.
Динамика, %
Январь
1802
3368
87
Февраль
3643
4119
13
Март
4383
4099
-6,5
Апрель
4519
3845
-15
Май
2754
3501
27
Июнь
4470
3464
-22,5
Июль
3870
3376
-12,7
Август
1952
3677
88,4
Сентябрь
4175
3900
-6,6
Октябрь
4507
3785
-16
Ноябрь
4126
3809
-7,7
Итого
44735
40943
-8,5
Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пресс-центр ПАО «КАМАЗ»
Продажи автомобилей КАМАЗ за 11 месяцев 2022 года упали сильнее производства и составили 26 773 автомобиля, что на 15,4% меньше показателей 2021 года.
Продажи автомобилей ПАО «КАМАЗ» в 2021—2022 годах
Месяц
Продажи в 2021 году, шт.
Продажи в 2022 году, шт.
Динамика, %
Январь
|2031
|193
-5
Февраль
|2389
2411
0,9
Март
2836
3325
17
Апрель
|3300
2220
-32,7
Май
3252
2245
-31
Июнь
2505
2130
-15
Июль
2500
2134
-14,6
Август
2511
2686
7
Сентябрь
2700
2500
-7,4
Октябрь
2686
2573
-4,2
Ноябрь
2528
2619
3,6
Итого
31648
26773
-15,4
Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пресс-центр ПАО «КАМАЗ»
Несмотря на падение продаж, по данным «Автостат Инфо», КАМАЗ сохраняет лидерство на рынке грузовиков с большим отрывом от конкурентов. Доля КАМАЗа в объеме всех продаж на рынке грузовиков, например, в октябре 2022 года составила 35,7%, что несколько выше показателя в октябре прошлого года, когда его доля составила 33,8%.
В октябре 2022 года в топ-3 марок грузового рынка помимо КАМАЗа вошли также Shaanxi, который нарастил продажи относительно сентября с 1102 до 898 единиц, а также Sitrak, объем реализации у которого вырос за те же два месяца с 462 до 736 единиц техники.
КАМАЗ остается самой популярной маркой грузовиков в России, объем парка которого составляет 701 420 автомобилей. Второе место с показателем на уровне 439 245 зарегистрированных авто занимает ГАЗ, а третье — МАЗ (198 061 единицы). На долю ЗИЛ и «Урала» приходится по 188 823 и 115 898 грузовиков соответственно (по последним данным на начало второго полугодия).
В 2023 году автогигант увеличит инвестиции на треть
КАМАЗ в следующем году планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей. «Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена в 20 млрд рублей. В этом году было 14 млрд рублей, но около 15 млрд рублей мы потратим, сейчас проходят заключительные финансовые операции», — сообщил на пресс-конференции генеральный директор компании Сергей Когогин.
Производство электробусов КАМАЗ тоже отражено в инвестпрограмме следующего года. Уход от европейской компонентной базы, по словам Когогина, тяжело сказался в том числе и на этом сегменте, но все задачи решены, новый образец уже прошел тестовые испытания.
В феврале 2023 года КАМАЗ планирует начать производство обновленного электробуса с увеличенной долей российских компонентов и компонентов из дружественных стран, и в очередном тендере Москвы компания будет участвовать уже с новым электробусом.
«Соллерс» сдулся из-за санкций
Производство ООО «Соллерс» в Татарстане за 11 месяцев рухнуло на 83%. С апреля компания остановила производство автомобилей под брендом Ford в Елабуге. В особой экономической зоне «Алабуга» выпускались легкие коммерческие грузовики (LCV) Ford Transit. Однако после начала спецоперации на Украине с группой отказался работать партнер из США — Ford Motor Company. Персонал завода, более 1 тысячи человек, был отправлен в простой.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели LCV под маркой «Соллерс». Рассматривается выпуск двух модификаций: автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей.
Компания обязалась перед Минпромторгом России обеспечить высокий уровень локализации новых автомобилей, запустить производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализовать ключевые электронные модули, элементы шасси и изделия из пластика. В программе будут задействованы существующие предприятия-поставщики, а также будут созданы новые производства на территории ОЭЗ «Алабуга». Также планируется открыть Центр НИОКР и продуктового развития «Соллерс Авто».
Производство автомобилей «Соллерс» в Елабуге в 2021—2022 годах
Месяц
Производство в 2021 году, шт
Производство в 2022 году, шт
Динамика, %
Январь
965
1425
47,7
Февраль
1380
1720
24,6
Март
1810
511
-71,7
Апрель
2072
10
-99,5
Май
1813
1
-99,9
Июнь
2098
0
-100
Июль
2422
0
-100
Август
1369
0
-100
Сентябрь
2134
0
-100
Октябрь
2191
0
-100
Ноябрь
1957
0
-100
Декабрь
1290
0
-100
Итого
21501
3667
-83
Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Продажи ООО «Соллерс» рухнули на 54,7%. При этом, по данным «Автостат Инфо», на начало второго полугодия в российском парке насчитывалось 197,6 тыс. автомобилей Ford Transit — это самая массовая иномарка в сегменте LCV. Марка находится на третьем месте по продажам после ГАЗа и УАЗа.
Продажи «Соллерс» в Елабуге в 2021—2022 годах
Месяц
Продажи в 2021 году, шт
Продажи в 2022 году, шт
Динамика, %
Январь
910
3102
240,9
Февраль
1070
1005
-6,07
Март
1409
1763
25,1
Апрель
1607
874
-45,6
Май
1813
781
-57
Июнь
1540
238
-84,5
Июль
1770
248
-86
Август
1789
167
-90,6
Сентябрь
1914
156
-92
Октябрь
2003
162
-92
Ноябрь
1605
352
-78
Итого
19553
8848
-54,7
Источники: Автостат, АвтоСтатистика, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Потенциальным партнером «Соллерса» для организации нового производства называли китайский JAC. Однако новое производство на «Соллерс» в Елабуге пока не запущено.
У Aurus снова сменился гендиректор
Новым генеральным директором Aurus 28 декабря назначен Андрей Панков, который с 2015 по 2019 годы занимал должность гендиректора автоконцерна Renault в РФ, говорится в сообщении компании. Он сменил на посту Николая Ходосевича, который руководил компанией с января 2022 года. В прошлом декабре на Aurus также менялся гендиректор: тогда с должности ушел Адиль Ширинов, который покинул пост по собственному желанию и сосредоточился на работе в УАЗе и «Соллерс Форд».
Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021 года на заводе в Елабуге, где в конце ноября 2022 года также начался выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и ИТ-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Ранее Aurus выпускались на мощностях ФГУП «НАМИ» в формате мелкой сборки. В 2025 году производство в Елабуге планирует освоить удлиненную версию седана Senat.
С апреля 2020 произведено 128 автомобилей Aurus. В 2021 и 2022 году продано 20 и 12 машин соответственно.
Электромобили «Атом» начнут собирать в Набережных Челнах
Событием на рынке автопрома Татарстана стало анонсирование запуска производства электромобиля «Атом», в которое инвестировал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. В беседе с журналистами топ-менеджер рассказал, что вложил в разработку отечественного автомобиля на батарейках 30 млн рублей, эта сумма не входит в 360 млн рублей, выделенных непосредственно КАМАЗом.
Прототипы «Атома» должны появиться в первом квартале 2023 года, серийное производство намечено на последний квартал 2024 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на объем 472 тысячи автомобилей, две трети из которых будут идти на экспорт.
В презентации — четыре вида электромобилей: городская модель «Дуо» с двумя дверьми, семейный «Фэмили», отдельные авто для такси с салоном, «ориентированным на пассажира и удобным доступом к багажу», и доставки — «с системой контроля качества и температурного режима пищи».
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