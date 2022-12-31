Новогодний гид по Казани: «КышДаКар-фест», клоун Добрый Советский, снежная битва и каток у ипподрома

В каких парках выступят артисты Казанского цирка, где сыграть в зимний волейбол и поучаствовать в рождественском забеге — программа елок и уличных шоу

В течении девяти предстоящих выходных жителей Казани и гостей города ждут свыше 170 праздничных мероприятий на открытом воздухе. Среди них уже полюбившийся горожанам зимний фестиваль «КышДаКар-фест», выступления артистов Казанского цирка в парках, «Голубой огонек» и другие уличные новогодние концерты и спектакли, карнавалы и вечеринки на катках. Будет много зимних активностей вроде турниров по снежкам, снежного кайтинга, рождественского забега, мастер-классов по фигурному катанию и танцев. «Реальное время» предлагает подробную программу театрализованных представлений, интерактивных шоу, кинопоказов, спортивных состязаний и других новогодних забав.



Елочные городки в Казани заработали в последнюю декаду декабря. По традиции их разбили во всех районах столицы и еще в 13 парках и скверах. Этот зимний сезон отличают несколько новшеств. К примеру, у Советского района появился свой новогодний персонаж — клоун Добрый Советский, он будет встречать казанцев на праздничных площадках и создавать настроение. Кроме того, впервые установили елку во дворе Присутственных мест в Кремле.

Центром новогодних гуляний, как обычно, станет территория у «Чаши» с главной городской елкой высотой 35 метров, украшенной тысячами огней. Здесь уже действует «КышДаКар-фест» — зимний фестиваль с новогодней ярмаркой, где можно попробовать и приобрести продукцию татарстанских фермеров, ремесленников, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Еще одна фестивальная площадка заработала на улице Баумана: празднично украшенные 19 торговых павильонов принимают гостей под новогоднюю музыку. Ярмарочная торговля продлится до 8 января включительно.

31 декабря

В саму новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площадке у Центральной елки и в парке «Черное озеро» тех, кто решит встретить 2023 год на бодрящем морозном воздухе (ночью прогнозируют до -7), ждут концертные программы, включение традиционных обращений российского и татарстанского президентов. Гуляния у «Чаши» продлятся до 2 часов ночи, а на «Черном озере» — на час дольше, впрочем, как и в других елочных городках города.

Впервые новогодние гуляния пройдут и в Присутственных местах Казанского Кремля. 31 декабря там будет работать новогодняя ярмарка, выступят Дед Мороз и Снегурочка, а детям покажут спектакль «Мастерская подарков».



16.00, двор Присутственных мест — выступление Деда Мороза и Снегурочки.

18.00, двор Присутственных мест — детский спектакль «Мастерская подарков».

19.00, парк «Черное озеро» — кинопоказ.

21.00, Центр семьи «Казан» — Новогодняя ночь.

23.00, парк «Черное озеро» — Новогодняя ночь на катке.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

1 января

12.00, парк «Черное озеро» — кинопоказ.

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

18.00, парк «Крылья Советов» — концерт «Голубой огонек». В первый вечер нового года на парковой сцене прозвучат ретро-хиты, знакомые каждому.

Еще одной новой праздничной площадкой в этом году станет парк «Салават купере» в Кировском районе. Его открыли и полностью украсили в этом году. Здесь будет своя елка и новогодние торжества. Елочный городок уже работает, и регулярная новогодняя программа здесь также запланирована.

2 января

11.00 и 14.00, парк «Черное озеро» — мастер-класс по фигурному катанию для детей.

11.00, парк им. Урицкого — турнир по снежкам.

К этой детской зимней забаве вполне могут присоединиться и взрослые — отменно повеселиться, а заодно проверить свою меткость. Чем не развлечение после двухдневных праздничных застолий? Для участников турнира организуют командные состязания. Главное, чтобы погода не подвела. Здесь же организуют фудкорт, музыкальное сопровождение, болельщики тоже не останутся без дела. К снежной битве приглашают 12 команд из 5 человек по предварительной регистрации. Ссылка на регистрацию будет в аккаунте Дирекции парков и скверов.

14.00, Присутственные места Кремля — школа танцев.

15.00, Присутственные места Кремля — спектакль «Кощей против Нового года».

16.00, Присутственные места Кремля — Дед Мороз и Снегурочка.

17.00, Присутственные места Кремля — театральный перфоманс.

14.00, Горкинско-Ометьевский лес — мастер-класс по созданию реквизитов для карнавала.

15.00, парк «Сосновая роща» — детский спектакль «Времена года».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Зрители увидят историю о том, как спор о том, кто лучше всех, между собой устроили четыре времени года. Но однажды в сказочном мире появляется Злодей, который хочет навсегда оставить лишь одно из них. Что поможет спасти сказочный мир, станет известно в конце представления.



16.00, сквер «Авангард» — спектакль «Чемодан чудес».

16.00, парк «Континент» — уличный спектакль «Эмоции Деда Мороза».

16.00, Дербышки, сквер по ул. Мира — выступление артистов казанского цирка.

16.00, сквер 100-летия строительной отрасли — праздничное мероприятие.

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

3 января

12.00, бульвар «Ак чәчәкләр» — мастер-класс «Рисование символа Нового года — 2023».

13.00, парк у ДК им. С. Саид-Галиева (ул. Советская, 18) — зимняя прогулка со снежколепами.

13.30, бульвар «Ак чәчәкләр» — мастер-класс «Вязание пуффи».

16.00, двор по ул.Чуйкова, 25 — уличный спектакль «Эмоции Деда Мороза».

16.00, Дербышки, парк по ул. Мира — праздничное мероприятие.

16.00, МКСК «Казань» (ул. Патриса Лумумбы, 47а/1) — праздничное мероприятие.

16.00, сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ — новогодний детский карнавал на катке.

16.00, парк им. Горького — выступление артистов Казанского цирка.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Участники цирковой труппы покажут зрителям театрализованное представление «Жизнь игрушек». Выступление пройдет с участием эквилибристов, жонглеров и акробатов.



17.00, парк «Крылья Советов» — детский спектакль «Времена года».

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

18.00, парк «Черное озеро» — вечеринка на катке.

18.00, парк в «Салават купере» — татарский концерт «Яшь көч».

Участниками концерта станут исполнители, выступающие под лейблом Yummy Music. В программе как хиты, так и новые композиции участников татарской альтернативной сцены.

19.00, парк им. Урицкого — выступление артистов Казанского цирка.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

4 января

11.00, экстрим-парк «Урам» — зимний волейбол.

Участвовать в турнире смогут 16 смешанных команд по три человека, причем обязательно одна женщина. Правда, для начала каждому игроку нужно пройти регистрацию онлайн. Победителям организаторы обещают призы от 8 до 3 тысяч рублей.

11.00 и 14.00, парк «Черное озеро» — мастер-класс по фигурному катанию для детей.

12.00, бульвар «Ак чәчәкләр» — праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка».

Главные герои Нового года покажут представление для детей — и не только продлят праздничное настроение. Маленьких зрителей за их активность ждут сладкие подарки от Дедушки Мороза и его внучки.

15.00, бульвар «Ак чәчәкләр» — мастер-класс «Роспись имбирных печенек».

15.00, парк «Континент» — детский спектакль «Кощей против Нового года».

16.00, сквер филармонии — спектакль «Эмоции Деда Мороза».

16.00, парк «Крылья Советов» — новогоднее представление.

16.00, сквер 100-летия строительной отрасли — праздничное мероприятие.

16.00, Дербышки, сквер по ул. Мира — уличный спектакль «Чемодан чудес».

17.00, парк им. Тинчурина — детский спектакль «Времена года».

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

18.00, Горкинско-Ометьевский лес — вечер стендапа.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

5 января

12.00, Горкинско-Ометьевский лес — кукольный спектакль.

Уличный спектакль для детей и их родителей, если не подведут погодные условия, покажет молодежный кукольный театр «За четвертой стеной». Речь в нем пойдет о чудесах, которые могут случаться в волшебную новогоднюю ночь.

13.00, бульвар «Ак чәчәкләр» — мастер-класс «Порция сливочного».

15.00, парк «Калейдоскоп» — детский спектакль «Кощей против Нового года».

16.00, парк «Крылья Советов» — спектакль «Эмоции Деда Мороза».

16.00, Дербышки, сквер по ул. Мира — праздничное мероприятие.

16.00, сквер 100-летия строительной отрасли — праздничное мероприятие.

16.00, МКСК «Казань» (ул. Патриса Лумумбы, 47а/1) — праздничное мероприятие.

16.00, сквер на Советской площади — спектакль «Чемодан чудес».

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

18.00, парк «Крылья Советов» — новогоднее представление.

18.00, парк «Черное озеро» — вечеринка на катке.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

6 января

10.00, озеро Комсомольское — моржевание.

Второй год подряд в Дербышках организуют зимние купания. Чтобы после процедур любители этой процедуры могли согреться, увеличив эффект закаливания, на берегу установят купель и баню-бочку. А выступающие артисты будут подбадривать казанских моржей.

11.00, бульвар «Ак чәчәкләр» — мастер-класс «Декор подсвечника».

Юным казанцам покажут, как своими руками сделать новогодний венок или оформить праздничную открытку, а еще научат вязать без спиц. Взрослые же смогут расписать шоколадные фигуры и сделать дизайнерский подсвечник.

11.00 береговая линия парка «Манзара» — экскурсия на катере на воздушной подушке.

С теми, кто отважится прокатиться по зимней Казанке, сопровождающие экскурсоводы поделятся рассказами об истории и особенностях достопримечательностей вокруг, впечатлений от поездки будет масса. В нескольких локациях, где будут остановки, можно будет сделать фото на память.

11.00 и 14.00, парк «Черное озеро» — мастер-класс по фигурному катанию для детей.

Профессиональный тренер поможет детям с 4 до 7 лет освоить основные движения. Занятия бесплатные, а коньки тут же можно взять напрокат.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

15.00, парк в «Салават купере» — мастер-класс «Порция сливочного».

16.00, сквер 100-летия строительной отрасли — уличный спектакль «Эмоции Деда Мороза».

16.00, ДК «Юность» (ул. Химиков, 15) — уличный спектакль «Чемодан чудес».

17.30, Горкинско-Ометьевский лес — молодежный концерт.

В этот вечер со сцены будут звучать композиции джазовой группы «нееет, ты что» из Дагестана и коллектива «Манго Буст» из Йошкар-Олы.

7 января

8.30 ЦПКиО им. Горького — зимний забег.

Присоединиться ранним рождественским утром к забегу казанцам предлагает сообщество бегунов «5 верст». С лета представители клуба раз в неделю выходят на дистанцию в 5 километров. Не стали исключением и зимние каникулы.

14.00, Горкинско-Ометьевский лес — соревнования с радиоуправляемыми машинками.

16.00, «Салават купере» (ул. Айрата Арсланова, 6а) — уличный спектакль «Эмоции Деда Мороза».

16.00, парк «Крылья Советов» — новогоднее представление.

16.00, КЦ «Чулпан» (пр. Победы, 48а) — концерт.

16.00, Дербышки, сквер по ул. Мира — праздничное мероприятие.

16.00, сквер 100-летия строительной отрасли — праздничное мероприятие.

16.00, МКСК «Казань» (ул. Патриса Лумумбы, 47а/1) — праздничное мероприятие.

16.00, парк «Черное озеро» — кинопоказ.

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

19.00, парк «Черное озеро» — выступление хора.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

8 января

11.00, береговая линия парка «Манзара» — мастер-класс по управлению кайтами

Опытные инструкторы научат новичков, как можно на кайте прокатиться по снежной поверхности. Местом проведения урока станет участок береговой линии парка «Манзара» с видом на Кремль и «Кул-Шариф».

11.00 и 14.00, парк «Черное озеро» — мастер-класс по фигурному катанию для детей.

14.00, Горкинско-Ометьевский лес — соревнования с радиоуправляемыми машинками.

Перед тем, как устроить гонки на игрушечных машинках, участникам мероприятия еще нужно будет своими руками построить для них большую снежную трассу.

16.00, парк им. Урицкого — уличный спектакль «Чемодан чудес».

16.00, парк «Крылья Советов» — новогоднее представление.

17.00, Центр семьи «Казан» — новогодняя программа.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Казанский Кремль и Нацмузей приглашают на новогодние квесты и мастер-классы



С пользой провести зимние каникулы можно будет и на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Посетителей разных возрастов ждут театрализованные представления, экскурсии с Дедом Морозом, игры, мастер-классы, различные творческие занятия и прочие интересные развлечения.

К примеру, центр «Эрмитаж-Казань» приглашает учеников младших классов отправиться в приключение с великим Рубенсом. Программа «Новогодний экспресс в мир Рубенса, или Тайна исчезнувшей картины» познакомит детей с традициями празднования Нового года в разных странах мира.

Музей истории государственности татарского народа и РТ приглашает школьников на Мяу-квест «Семейные предания Алабрыса — Кота Казанского». Выполняя задания Алабрыса, они смогут узнать историю и культуру Казани и татарского народа.

Своими руками создать новогоднюю или рождественскую открытку с изображением праздничного сюжета в технике каллиграфии в эти дни можно будет в Музее истории Благовещенского собора.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru





Посмотреть театрализованное представление о приключениях Старика Хоттабыча в советской Москве можно будет, посетив выставочный зал «Манеж».

А в Музее естественной истории Татарстана организуют интерактивные научные шоу «Фабрика снежинок», «Секретная лаборатория Деда Мороза», проведут мастер-классы по созданию новогодней открытки в технике скрапбукинг, новогодней игрушки, декорированию елочных шаров.

Насыщенную новогоднюю программу предлагает своим посетителям и Национальный музей Татарстана. В его стенах по 8 января будут проходить различные квесты, в ходе которых нужно будет разгадать исторические тайны, для младших школьников организуют хороводы вокруг елки. Новыми программами посетителей музей планирует удивлять 7 января. В этот день состоится «Рождественский бал», в которых включили занятия в Школе бальных танцев и игры в винтажные «настолки». «Рождественский переполох в Гостином дворе» — это карнавал с танцами, дуэлями, любовными интригами и мистическими заговорами.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, в Казани не только в новогодние выходные, но и в течение всей зимы будут действовать более 100 катков и лыжных баз — по нескольку в каждом районе столицы, где напрокат можно взять необходимый спортинвентарь.

К сведению любителей пиротехники — с 19 декабря по 8 января 2023 года включительно в Татарстане вводится особый противопожарный режим. Пока он действует, сумма штрафа за нарушение увеличивается в два раза: штраф для физлиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, должностных лиц могут наказать суммой от 30 до 60 тысяч рублей, предприятия без юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей, юрлица кратно больше — от 400 до 800 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кроме того, в период действия этого режима запрещено использовать на определенных территориях пиротехнику 1-3 класса опасности. Исключение составляют лишь бенгальские огни и хлопушки. Для запуска фейерверков в Казани отвели 4 площадки, где за соблюдением безопасности будут следить специалисты:

на майдане по ул. Гаврилова — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах;

на Нижнезареченской дамбе — в Кировском и Московском районах;

на автостоянке напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще — в Вахитовском и Приволжском районах;

на площадке возле ипподрома — между улицами Н. Жиганова и П. Полушкина в Советском районе.