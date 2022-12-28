Патенты на изобретения и товарные знаки в 2022 году — Григорий Бусарев / «Реальное время Live»
Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство недостаточным количеством патентов в республике — по его мнению, Татарстан не может называться инновационным регионом, когда как в федеральном объеме патентов его доля составляет 2%. О том, в каком количестве и какие патенты на изобретения от татарстанских компаний проходят российских поверенных, действительно ли стало меньше заявок на регистрацию товарных знаков от иностранцев, какова ситуация с интеллектуальной собственностью в России в целом, а также о росте числа исков от западных правообладателей к торговцам символикой и атрибутикой расскажет Григорий Бусарев, патентный поверенный РФ, директор компании «Артпатент». Смотрите сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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