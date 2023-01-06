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История Рождества: православный священник разоблачает мифы / «Реальное время Live»

00:00, 06.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
История Рождества: православный священник разоблачает мифы / «Реальное время Live»

Уже этой ночью Россия будет отмечать Рождество Христово. Это православный праздник, который имеет действительно долгую и интересную историю, ее читателям «Реального времени» рассказал священник Александр Ермолин. На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения князя Владимира в конце X века и отмечался 25 декабря. А с 1929 года в Советской России он оказался под запретом. Но уже совсем скоро, в 1935 году, рождественские традиции были приняты как часть светского празднования Нового года. С тех пор «рождественская елка» стала приравниваться к «новогодней», а традиция дарить подарки и посещать Деда Мороза превратилась в праздничную традицию. Сейчас Рождество является частью общих «новогодних каникул», которые начинаются с Нового года и продолжаются до первого воскресенья после Рождества Христова.

«Реальное время»
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