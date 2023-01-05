Спортивные итоги 2022 года — изолированная Россия и преуспевающий Татарстан / «Реальное время Live»
В 2022 году, особенно после 24 февраля, спортивное мировое сообщество, можно сказать, отстранило Россию от международных соревнований. Пожалуй, исключение составили только зимние Олимпийские игры в Пекине. После начала СВО российских атлетов лишили возможности состязаться на мировом и европейском уровнях — достаточно вспомнить только паралимпийцев, которые узнали об отстранении национальной команды за три дня до старта Игр и просто были вынуждены уехать домой. Говоря о Татарстане, нельзя не сказать о четырех хоккеистках — Лиане Ганеевой, Фанузе Кадировой, Ольге Сосиной и Ландыш Фаляховой — все они воспитанницы татарстанского хоккея. Впрочем, подробнее о спортивных итогах Татарстана читайте на сайте «Реального времени».
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