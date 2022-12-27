От точечной застройки к комплексному освоению территорий: итоги года от градостроителей

Горизонт планов по развитию Казани на 10 лет вперед: на форуме «Казаныш» презентована концепция «Восточная дуга»

Фото: kzn.ru / Выступление мэра Казани Ильсура Метшина на открытии форума. Одной из главных задач города и Управления архитектуры и градостроительства является привлечение высококлассных профессионалов в области градостроительства и архитектуры

«Казань — город для жизни молодежи» — таким был лозунг мероприятия «Казаныш» в области архитектуры и градостроительства, прошедшего в начале декабря. «Реальное время» решило разобраться, как будет развиваться Казань в ближайшей перспективе и на какие проекты город сегодня делает ставку.

— Молодежь — это наше сегодня и наше будущее. Именно молодое поколение — носители новых технологий, идей и знаний. Когда после тысячелетия города мы обсуждали точки его развития, все эксперты пришли к выводу: Казань — образовательный центр. Для нас важно, каким будет город. Поэтому мы хотим, чтобы на форуме прозвучало больше смелых идей. Необязательно их должны предлагать эксперты — мы для того и пригласили студентов, молодых архитекторов и общественность. Как выиграть в конкуренции за молодежь с другими городами? Сделать так, чтобы этот магнит не ослабевал, а все самое лучшее и передовое собиралось в Казани. Моя задача как мэра — сделать город самым комфортным, благоустроенным, безопасным и чистым, чтобы любой человек мог себя реализовать, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Награждение ASG и ГАУ «Институт генплана Москвы» — за концепцию проекта «Восточная дуга» как лучшую градостроительную концепцию. Фото kzn.ru

«Восточная дуга» как новый стандарт освоения территорий в Казани

В рамках мероприятия прошло подведение итогов смотра-конкурса на лучшее архитектурное решение в Казани. Всего было подано 126 заявок от 41 архитектурной и строительной компании. Поздравили призеров и победителей мэр Казани Ильсур Метшин, начальник Управления архитектуры и градостроительства Андрей Лобов и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.



Наиболее масштабным из всех стал проект «Восточная дуга», представленный ASG invest. Его признали лучшей градостроительной концепцией, а компания ASG invest получила диплом за всестороннюю аналитику и комплексный подход. Концепцию руководству города и лично мэру Ильсуру Метшину представил на стенде ASG директор по развитию территорий Ринат Аисов.

Презентация ASG концепции «Восточная дуга» руководству города

Почему внимание привлекала именно «Восточная дуга»? Это детально проработанная градостроительная концепция, которая призвана определить развитие Казани на перспективу в десятки лет: жилые микрорайоны, транспортные магистрали, индустриальные парки и деловые ядра, зоны отдыха и досуга. Почему он стал лучшим? Потому что это не план по застройке жилья, без оценки возможностей инфраструктуры и транспортных потоков, и не проект жилого комплекса, где архитектор максимум может повлиять на оформление фасадов и благоустройство двора. «Восточная дуга» — системный проект по развитию новых городских территорий, где единица проектирования — не дом, не двор и даже не кварталы, а микрорайоны и районы, где рассчитано и предусмотрено практически все. «Как житель будет добираться до работы, где он будет заниматься спортом и покупать продукты?» — градостроители ответили на все вопросы. В проект заложен смысл комфортного города: продуманы все аспекты жизни горожан: от работы, учебы в шаговой доступности, социальной инфраструктуры до масштабных парковых территорий, спортивных площадок и объектов обслуживания.



— «Казаныш» — это первое мероприятие, на котором мы представили широкой общественности результаты нескольких лет труда над «Восточной дугой», своеобразная презентация проекта городу. Рад, что проект был высоко оценен профессионалами —признан лучшим среди всех представленных градостроительных концепций. Особо ценно, что отмечена глубокая аналитика и комплексный подход при работе над проектом. Понимая масштабы (а площадь проектов на территории «Восточной дуги» — более 1,5 тыс. га, а всей территории — более 10 тыс. га), мы совместно с Институтом генплана Москвы ставили задачу заложить правильные градостроительные принципы и хотели показать, что при комплексном подходе к освоению территорий можно не только создать самодостаточную и качественную городскую среду, но, более того, решить имеющиеся градостроительные проблемы на прилегающих территориях.

В частности, за счет предлагаемых нами к реализации проектов возможно решение инфраструктурных проблем хаотично застроенных территорий коттеджных поселков в восточной и юго-восточной частях города.

В рамках мероприятия состоялся открытый диалог с представителями власти и участниками форума, архитекторами, девелоперами. Что позволило нам продемонстрировать на практике возможности комплексного подхода в градостроительстве, а также обсудить перспективы перехода к освоению данных территорий в партнерстве с застройщиками, — сказал директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.

Схема проектируемого транспортного каркаса и эскиз освоения территории

Что собой представляет концепция развития территории, которая по размерам сопоставима с крупными районами Казани?

«Восточная дуга» — наименее освоенный и свободный от застройки район в восточной части Казани, который является ключевым территориальным резервом для комплексного развития города. Реализация проекта обеспечит развитие ранее не освоенных территорий Казани, с созданием комфортной, качественной и городской среды. «Восточная дуга» объединяет: девять проектов планировок территорий комплексной жилой многоквартирной застройки, два индустриальных парка, общественно-деловые ядра, проекты транспортной, инженерной инфраструктуры, а также проекты индивидуальной жилой застройки.



Показатели проекта:

Общая площадь территорий — 1 501 га (в собственности ASG invest).

Многоквартирная застройка — 1 082 га / 4 515 тыс. кв. м.

Индивидуальная жилая застройка — 143 га /166 тыс. кв. м.

Общественно-деловая застройка — 47 га.

Планируется более 78 тыс. новых рабочих мест.

Производственно-складская застройка — 229 га.

Курс на полицентричность положен в основу проекта «Восточная дуга». Сегодня это тренд развития городских агломераций во всем мире, где наличие нескольких социально-экономических центров притяжения становится нормой, города нуждаются в создании рабочих мест и решении транспортных вопросов. В проекте, наряду с индивидуальной и многоквартирной застройкой в районе, предусматривается индустриальная, промышленная и коммерческая застройка площадью более 1 600 тыс. кв. м (с потенциалом более 78 тыс. мест приложения труда) с целью равномерного распределения потоков.

3D-визуализация проекта «Яблоневые сады» — входит общую концепцию «Восточная дуга»

Директор по развитию территорий группы компаний ASG invest Ринат Аисов: «Группа компаний ASG обладает земельными участками, отнесенными стратегией развития агломерации в первую очередь освоения для многоквартирной жилой застройки, строительства складских площадей, производственных объектов, формирования деловых ядер в разных частях города. Один из примеров — «Восточная дуга». Здесь совместно с проектными институтами производилась оценка градостроительного потенциала, разработаны концепции комплексной застройки с созданием рабочих мест и проведен анализ для разработки проектов линейных объектов — инженерных сетей и дорог. Для обеспечения транспортной доступности развиваемых территорий проведено масштабное транспортное моделирование с учетом существующих и проектных нагрузок, по итогам которого определена очередность строительства улично-дорожной сети для реализации в увязке с этапами строительства комплексной жилой застройки и инженерной инфраструктуры. Заложенные принципы проектирования позволят создать в новых районах качественную, комфортную городскую среду по современным стандартам».

Директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов

Преимуществом проекта «Восточная дуга» является то, что каждый проект планировки территории самодостаточен — обеспечен социальной инфраструктурой, торговыми и бизнес-центрами, поликлиниками, спортивными и культурными объектами, бульварами и парками, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. Планируемые сроки реализации: 2023—2040 годы. Освоение данных территорий позволит вводить от 150 до 300 тыс. кв. м жилья ежегодно.

3Д-визуализация проектируемой городской среды

Не сотки и не гектары, а эффективные проектные решения. Компания ASG invest развивает сотрудничество с проектными организациями федерального уровня



Городом проводится целенаправленная политика по повышению качества архитектурных проектов и привлечению специалистов — профессионалов в области градостроительства и архитектуры. В частности, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина делает упор именно на это, в том числе и организацией подобных мероприятий. Форум собрал более 150 экспертов и более 1,7 тыс. участников в сфере архитектуры, дизайна и строительства, которые дискутировали и делились опытом, обсудили возможности комфортного города не только для молодежи, но и для других категорий жителей столицы Татарстана. За три дня эксперты и участники обсудили более 30 тем. Основные вопросы, которые интересовали: создание гибких городских пространств для молодежи, реновация промышленных территорий, организация рабочих мест и микрорайонов, новые технологии в градостроительстве, проектировании и дизайне, создание современных музейных пространств, рабочих мест и строительство новых микрорайонов.

3Д-визуализация проектируемой городской среды

«В рамках форума «Казаныш» компания ASG invest представила не только проект «Восточная дуга», девелоперам и инвесторам продемонстрирован пул предложений по участкам для локальной и комплексной застройки, участкам коммерческого назначения, территории в развиваемых нами производственно-логистических парках. Мы застройщикам предлагаем не сотки или гектары земельных участков, а вместе с ними готовые эффективные проектные решения, позволяющие сократить цикл подготовки к выходу на стройку. Учитывая, что в проект закладываем принципы комфортной городской среды, мы объединяем интересы девелоперов, города и его жителей.

Представлены архитектурные проекты по созданию гибких городских пространств. Реклама. ООО «УК «КАПИТАЛ-ТРАСТ-ИНВЕСТ». Токен: Pb3XmBtztBMu89isjYkeDLWkZjboygcSn1Sxu1A

В планах на следующий год — процесс детализации проектных решений по нашим территориям. Вплоть до разработки эскизов застройки, проектов линейных объектов дорог и инженерных сетей. Планируем создание концепций благоустройства парков и скверов, также заложенных на наших территориях. Будем производить детальную проработку индустриальных парков и деловых ядер. На форуме мы искали профессионалов в данных областях, устанавливали с ними контакты, договаривались о будущем сотрудничестве. По всем направлениям, по которым мы ведем работу в рамках разработанной нами стратегии развития территорий Казанской агломерации, мы почерпнули новый опыт, который будем применять в своих проектах: комплексной жилой застройки, проектах индустриальных парков, глемпингов и агротуризма, создания гибких общественных пространств. Таким образом, форум стал для нас как подведением итогов, так и точкой старта для дальнейшей работы в области градостроительства и реализации проектов», — прокомментировал итоги мероприятия для ASG Ринат Аисов.

