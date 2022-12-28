День в истории: кино на бульваре Капуцинок, телеграф на Большой Грузинской

Чем примечательна дата 28 декабря?

Сегодня, 28 декабря, в мире — День кино, в России — вспоминают жертв депортации калмыцкого народа. 28 декабря в Казани была открыта первая телеграфная станция, в университете упразднили юрфак (временно), в Казахстане открыли «Медео», в Забайкалье, признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным, в Париже впервые показали кино, на Сицилии произошло землетрясение. Родились писатель Абдурахман Абсалямов, бактериолог Василий Кедровский, режиссер и сценарист Михаил Калатозов, разработчик первых ЭВМ Джон фон Нейман. Умерли библиограф Исмагил Рамиев, инженер-строитель Гюстав Эйфель, писатель Теодор Драйзер, поэт Сергей Есенин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Закрыли юрфак

28 декабря 1859 года в Казани была открыта первая телеграфная станция. Она расположилась в здании первой телеграфной станции на улице Большой Грузинской (ныне Карла Маркса). Первый телеграф состоял из двух приборов, передаточного и приемного, соединенных восемью нитями с током. Аппарат распечатывал принятый текст на бумажной ленте с клейкой оборотной стороной, которая затем наклеивалась на лист бумаги для удобства чтения. Уже через год станции начали открывать в казанских слободах: Адмиралтейской, Ягодной, Игумновой. Штат телеграфной службы был небольшим: несколько телеграфистов, ревизоры, сигналисты, рассыльные и сторожа. Поначалу пользоваться телеграфом могли только царь и госслужащие. Телеграф в жизнь простых людей пришел постепенно. К середине века «умной машиной» стали активно пользоваться деловые люди. Слали документы в Москву, Санкт-Петербург и близлежащие города. К концу столетия по телеграфу начали связываться с иностранными государствами. В 1895 году Казанский телеграф принял более 2 тысяч телеграмм из 21 страны.

Фото: museum.ru

28 декабря 1911 года в селе Старое Аллагулово (Мордовия) родился писатель Абдурахман Абсалямов. Учился в средней школе в московском доме Асадуллаева, ходил в кружок к Мусе Джалилю, работал слесарем, поступил в Литературный институт, служил разведчиком, командиром минометного расчета морской бригады, военным корреспондентом. В Казани стал ответственным секретарем в журнале «Совет әдәбияты» («Советская литература»), также был заместителем председателя Союза писателей Татарской АССР. Два самых известных романа Абсалямова — «Газинур» (о Герое Советского Союза Газинуре Гафиатуллине) и «Белые цветы» (о жизни врачей), второй стал основой для многосерийного фильма.

28 декабря 1918 года Народный комиссариат просвещения России принял решение об упразднении юридических факультетов с 15 января 1919-го, в том числе юридического факультета Казанского университета. А в 1919 году в Казанском университете был создан факультет общественных наук, состоящий из трех отделений: исторического, экономического и юридико-политического.

28 декабря 1969 года в Казани скончался исследователь прессы, библиограф Исмагил Рамиев. Родившись в Стерлитамаке, он после революции переезжает в столицу ТАССР. В 1920-м становится одним из организаторов театральной студии в Самаре. В 1926 году выпускает книгу «Периодическая татарская пресса 1905—1925» на основе материалов около 250 изданий. В 1931-м арестован из-за брошюры «Битва за религию — битва за социализм», осужден условно. До смерти готовит «Литературный словарь», объединяющий факты о татарской литературе, прессе, фольклоре, театре, музыке, изобразительном искусстве, событиях, отдельных личностях.

Фото: yandex.ru

28 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что до 55-летия не дожил без капитального ремонта детский сад №260 в Вахитовском районе Казани. Столько ему должно было исполниться в 2022 году. Причина — аварийное состояние садика, посетовали обратившиеся в редакцию родители. В 2016-м Вахитовский райсуд обязал городские власти провести капремонт здания, тщательно перечислив все виды работ. Но воз и ныне там, а садик с ноября закрыт.



Открытый, искусственный

28 декабря 1972 года в Советском Союзе в эксплуатацию был введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков — «Медеу». Каток расположен в горной долине Медеу неподалеку от Алма-Аты (Казахстан). Сегодня он является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения. «Медеу» был построен ударными темпами — всего за 2 года. На этом месте раньше, в 1951 году, располагался каток с естественным льдом, там проходили тренировки советских конькобежцев. За этот срок на льду катка установили 47 мировых рекордов. Однако первый каток не дотягивал до швейцарского «Давоса» и немецкого «Инцеля», в связи с чем было принято решение модернизировать его: заменить лед на искусственный, расширить ледовую площадь и усовершенствовать арену с технической точки зрения.

Фото: Mr Ptero/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

28 декабря 2020 года присяжные признали солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Все случилось в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. Шамсутдинов при смене караула стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, он убил восемь человек и ранил еще двоих. После этого солдата задержали. По словам тех, кто знал Шамсутдинова ранее, ни агрессивного, ни общественно опасного поведения у него никогда не было. Семья Шамсутдиновых никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Факт неуставных отношений в той части был установлен судом. В марте 2020 года условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.



Началось кино

28 декабря 1895 года в Париже состоялся первый публичный киносеанс. В 1895 году французские фабриканты и изобретатели Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими съемочно-проекционный аппарат «Синематограф». 28 декабря Люмьеры устроили первый в истории публичный просмотр программы своих короткометражных фильмов. Среди них были: знаменитая документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», игровая комическая сценка «Политый поливальщик» и нескольких других киносюжетов.

28 декабря 1908 года на острове Сицилия на юге Италии произошло крупное землетрясение. Главной жертвой природного катаклизма стал город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой в 10 метров разрушила город окончательно. Серьезно пострадали и другие города — Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения.