Всех спасет от разных бед славный мальчик Карахмет

Диана Сафарова превратила Тукая в театральный анимационный мюзикл

Фото: Ирина Ерохина/пресс-служба театра

Соучредитель фонда «Живой город» Диана Сафарова делает очередной эффектный ход в неспешной, но громкой режиссерской карьере — это мюзикл «Книга силы» по сказкам Тукая в ТЮЗе, построенный на 70-минутной анимации и рок-музыке, где хватает места и сказочной прямолинейности, и взрослой ироничности.

Баран, Коза, Мияубике и другие

Сафарова окончила в 2014 году ГИТИС по специальностям «режиссура» и «актер театра». Как актрису ее можно было увидеть на лаборатории «Город АРТ-подготовка» в 2015 году в спектакле «История медведей панда», сейчас она играет в «Особняке Демидова» в премьерном «Музее». В 2014-м она поставила в челнинских «Мастеровых» в качестве дипломной работы «Маугли». И, конечно, выстроила огромное иммерсивное действо «Анна Каренина».

Драматург Андрей Лысяков выложил в соцсетях четыре месяца назад фотографии с читок, указал, что пьеса создавалась коллективно, после чего он «написал поэтический текст для всей истории и всех арий». У главного автора, который сейчас занимается в основном видеопродакшном, богатый послужной список: он участвовал с Максимом Шарафутдиновым в шоу «Стань звездой» и написал его гимн, работал в таких телепроектах, как «Народный артист», «Танцы со звездами», «Фактор А». Еще у него есть фантастический роман в двух частях «Обратно в небо». Ах да, он тоже участвовал в президентских елках.

«Книга силы» — вещь амбициозная с точки зрения подготовки. На сцене — белая стена с несколькими дверями. На нее проецируются не только интерьеры, но и целые мультфильмы, в ходе которых герои перемещаются по локациям, взаимодействуют с некоторыми из объектов. То есть все движения должны быть выверены, чтобы анимация совпадала с действиями актеров. Поэтому у постановки есть креативный продюсер — Альберт Махмутов, который известен не только как совладелец винного бара, но и эксперт видеопродакшна. Мультимедийным наполнением занимается студия «Взмах», которая делала контент для забега «Ночная Казань» и оформляла президентскую елку 2021 года (готовила ее Сафарова).

Кстати, за хореографию отвечают Марсель и Мария Нуриевы, которые даже умудрились без особой иронии вплести некоторые татарские танцевальные элементы. Впрочем, директор театра Айгуль Горнышева еще на входе просит не разбирать спектакль с точки зрения «татарской идентичности»: это, мол, мюзикл.

Гитара из топора и хор Кисекбашей

Мюзикл знатный. Занятные костюмы (Неля Рахматуллина). Особенно хорош Баран (его в первом составе уморительно играет Павел Густов, а во втором — Валерий Антонов) и гитара из топора Шурале (Алексей Зильбер/Ильфат Садыков). Песня с рокешным надрывом — композитор Тимур Валеев известен по группе J-Set, так что композиции заполнены барабанными сбивками и аллюзиями на рок-оперы прошлого. Самые заметные номера принадлежат Гузель Шакирзяновой, которая здесь и педагог по вокалу, и на пару с Полиной Малых — Су анасы. Неплохо бы выпустить и сборник в стримингах.

По сюжету некий Малай (Гузель Валишина/Нияз Зиннатуллин) сидит в сарае, спасаясь от гнева отчима. К нему приходит пластичная кошка Мияубике (Лилия Ахметзянова/Эльвина Сафина) и дает «Книгу силы» со сказками. Основной оказывается «Коза и баран», описанная во всех подробностях, но уже с участием мальчика. Кроме того, Коза (Елена Калаганова/Алсу Густова/Анна Иванова) с товарищем выполняют роль локальных шутов, добавляя иронии в происходящее: «А вы почему перестали стихами разговаривать?» — «А это не наша сказка!»

Мультивселенная Тукая



Вместе они встречаются с Шурале. Это, пожалуй, единственная часть спектакля, которую хочется если не убрать, то ускорить. Лесное существо поет очень длинную балладу с малопонятным текстом под медленно сменяющиеся картины, иногда оставляет огромное бревно, чтобы попилить соло на гитаре. А потом приходит Малай и, напугав, заставляет его освободить пальцы из щели в дереве. Взрослый зритель недоуменно ухмыляется.

А потом герои оказываются в городе, полном Кисекбашей (самый главный — Василий Фалалеев/Дмитрий Язов) — интересная вольность автора, размножившего героя сатирической поэмы Тукая, так что возникает целый хор Голов, поющих задорную песню, чтобы как-то пережить потерю близких, и позволяющих играть собой как мячом (спорное решение).

Оказывается, мальчика зовут Карахмет, а значит, он должен всех спасти от бед. А борется он против Дива, который в спектакле еще и отчим (Владимир Никитин/Виталий Дмитриев). Последняя битва при участии всех существ, которые, как в мультивселенных «Марвел», поочередно проявляют свою силу — эпичное действо, даже забываешь о величине тюзовской сцены. А побеждает Малай Дива бесстрашием — чтобы потом открыться отчиму и назвать его «әти». Так неожиданно заканчивается эта сказка, которая, вероятно, получилась немного взрослой — но ведь и смотреть такие вещи надо со взрослыми. Не факт, что мюзикл популяризирует сказки Тукая, поскольку эти тексты и так известны. Хотя, если кто-то и перечитает поэму «Кисекбаш», вреда не будет.