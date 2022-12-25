Кыш-Бабай: «оверпрайснутая» новая мифология

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 35-я

Мифологический пантеон татар невелик: исконных сказочных героев можно пересчитать по пальцам. Если бы не Тукай, очень вовремя «подхвативший» полузабытых Шурале и Су Анасы, непонятно, о ком бы мы сегодня рассказывали сказки детям. Но ничто не мешает появляться новой мифологии, вводить в нее новых героев, а уж коммерциализировать идею новогоднего чуда за счет национального колорита и вовсе сам бог велит. Кыш Бабай появился именно так: это, по сути, сугубо коммерческий проект. И, кстати, совсем не дешевый. Но его «волшебная» природа и новогодняя акцентность все же сделали свое дело: в конце концов, удмурты, якуты, карелы и другие народы России нашли что противопоставить Деду Морозу. А мы чем хуже?

Что татары праздновали зимой

В многочисленных источниках говорится, что татарский Кыш Бабай — это чуть ли не сам Тенгри, которого татары якобы называли «зимним богом» и который родился в день зимнего солнцестояния. Если честно, никаких достоверных источников, хотя бы косвенно подтверждающих эту версию, кроме многочисленных туристических проспектов и перепечаток из одной популярной статьи в другую, мы не нашли.

Да и где ее найти? С прихода ислама в Булгарию языческое прошлое наших предков постепенно уходило в небытие. Размывались представления, от легенд и преданий, от верований в Тенгри и в других языческих божеств оставались полунамеки и редкие сказки. Так что слабо верится в то, что именно зимой предки татар праздновали день рождения верховного бога (это, скорее всего, «притянуто за уши» к христианскому Рождеству — уж очень похоже).

А вот что мы можем подтвердить: примерно до конца XIX века зимой, в самый короткий день в году, кряшены, мишаре, нагайбаки и татары-мусульмане нескольких уездов Вятской губернии довольно широко праздновали Нардуган. Этот праздник, скорее всего, пришел как раз из той самой глубочайшей доисламской древности тюрков, и об этом говорит уже само его название. «Нар» — пламя, «дуган» — рожденный. «Рожденный пламенем» — речь, судя по всему, идет о солнце. А когда солнце уходило дальше всего и день убывал до минимума, люди призывали его вернуться скорее.

Никакого деда Мороза и тем более зимнего божества Кыш Бабая — не было точно. Фото: Максим Платонов

Правда, с одной стороны, ислам языческие праздники запрещал. А с другой стороны, рядом уже жили христиане, которые зимой отмечали рождество. Таким образом, Нардуган трансформировался, плавно «переехал» у кряшен на время Святок (с 25 декабря по 5 января по старому стилю»). Кряшены даже устраивали шествие с ряжеными по деревне — все в точности как в русских и украинских деревнях между Рождеством и Крещением. Называлось это у них «Нардуган булып йору», «Нардуган чабу» или «Нардуган бабалары». А вот у мишарей Нардуган, наоборот, превратился в праздник под названием «Раштуа» или «Раштва» (Рождество, то есть). В это время и кряшены, и мишаре не только бродили в медвежьих масках по дворам, но и исправно гадали на будущее (у кряшен — и парни, и девушки, у мишар — только молодые девицы под наздором престарелой родственницы). А вот никакого деда Мороза и тем более зимнего божества Кыш Бабая — не было точно.

Всё это с переменным успехом продолжалось вплоть до начала XX века. Потом традиции окончательно слились с празднованием Нового Года (конечно же, не повсеместным), а потом случилась революция, первый десяток лет после которой христианам законодательно, под страхом репрессий, было приказано отказаться от елки и зимних праздников. Советская власть искореняла религию, какой уж тут Нардуган, какие деды морозы, какие Кыш Бабаи…

Ак бабай Габдуллы Тукая

Итак, Кыш Бабая у татар сто лет назад не было. Но Габдулла Тукай в 1915 году написал стихотворение про «Белого деда» — «Ак бабая». Вот как перевела его известная советская поэтесса Вероника Тушнова:

Когда пушистый снег оденет белый свет,

Когда наш голый сад от снега станет сед,

Опять приходит к нам, пургой запорошен,

Игрушек накупив, наш белый-белый Дед.

«Спасибо, милый Дед! — ему кричим в ответ. —

Дай бог тебе прожить как можно больше лет!».

Бедняга Дед всегда нас радовать готов,

Хоть слякоть, хоть пурга, — ему и дела нет.



Габдулла Тукай в 1915 году написал стихотворение про «Белого деда» — «Ак бабая». Фото: Олег Тихонов

Интересно, откуда взял татарский национальный поэт идею зимнего «дедушки», который приносит подарки детям? Возможно, Тукай подсмотрел щедрого зимнего деда у христианских соседей. Ведь Дед Мороз впервые начал «живьем» появляться на русских елках как раз в это время — его изображения есть уже на дореволюционных праздничных открытках.

А вот Кыш Бабая и, тем более, никакой «зимней девочки» татары и знать не знали, буквально до недавних времен.

Рождение бренда

В начале XXI века российские коммерсанты поняли: Дед Мороз — это золотая жила (а до американских это дошло еще 100 лет назад — примерно тогда коммерциализировался и раскрутился бренд Санты). Хватит уже ему самому расхаживать по елкам и домам, пора бы уже детям самим начать к нему ездить. Так появились несколько резиденций Деда Мороза, главная из них — в Великом Устюге. Конечно, это сугубо коммерческая история. Впрочем, обильно поддержанная властями: чем плохо-то? И внутренний туризм развивается, и деньги люди зарабатывают, и новые сказки складываются.

А что делать, если к зимнему волшебнику очень хочется, но в Устюг ехать далеко? И тут российские регионы (особенно национальные республики) начали наперебой доставать из своих мифологических закромов собственных духов зимы и «братать» их с Дедом Морозом. А тому, в принципе, и не жалко. Так появились удмуртский Тол Бабай, карельский Паккайне, ямальский Ямал Ири, суровейший якутский Чысхаан (у этого вообще шапка с гигантскими рогами, и живет он на полюсе холода — в Оймяконе), ярославский Берендей и прочая нечисть в длинной шубе и с подарками. И почти к каждому прилагается целая свита из сказочных героев. Все понаоткрывали своих резиденций, обвешались этнической самобытностью и уселись ждать детишек.

Российские регионы (особенно национальные республики) начали наперебой доставать из своих мифологических закромов собственных духов зимы. Фото: Олег Тихонов

Так неужто Татарстан хуже? Как оказалось, мы — лучше! По крайней мере, в разнообразных рейтингах наш Кыш Бабай — второй по популярности эрзац-Дед Мороз в России.

Этот бренд организовался в 2009 году, когда одно татарстанское турагентство заняло «пропадавшую» нишу, придумало Кыш Бабая и его дочку (не внучку!) Кар Кызы и открыло их резиденцию.

Тукай, Тенгри и толпы туристов

Вокруг Кыш Бабая организовали мифологию — привязали его к Тенгри, придумали дату рождения, снабдили дочкой — Кар Кызы («снежной девочкой») и поселили… в Новом Кырлае. Выбор локации логичен — где еще, как не в деревне, которая вдохновила Тукая на его сказки, селить главную зимнюю сказку Татарстана?

Соответствующим образом сформировали и свиту Кыш Бабая. Одной Кар Кызы было бы точно маловато, а поэтому в свиту вплели всех национальных сказочных героев, которых смогли вспомнить: тут и Шурале, и несколько веселых шайтанов, и Убырлы Карчык (аналог Бабы Яги), и Батыр, и Алтынчеч, и Аждаха (Змей Горыныч), и даже влюбленная парочка Тахир и Зухра. Для «европеизации» компании в нее добавили Снеговика. Вся эта разношерстная компания развлекает приезжающих детей и родителей немудрящей программой, провожает в дом к Кыш Бабаю, где он занимается положенной ему деятельностью. Выслушивает стихи, «запоминает» желания детишек, выдает подарки и поздравляет с Новым Годом.

Одной Кар Кызы было бы точно маловато, а поэтому в свиту вплели всех национальных сказочных героев. Фото: Олег Тихонов

Одет Кыш Бабай в зеленую шубу, снабжен кудрявой бородой золотистого оттенка, а на голове у него отороченная мехом тюбетейка. В наряд Кар Кызы тоже внесены национальные мотивы: узоры на шубке и нагрудник-изю. Но в целом, выглядит все довольно классически, только с национальным татарским колоритом.

И стоит все это удовольствие, надо сказать, недешево — праздничная программа в Лесу Чудес обходится посетителям куда дороже, чем в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Просто до Устюга надо еще добраться, а Кырлай — вот он, рядом, в 80 километрах от Казани. В отзывах туристов о поездке к Кыш Бабаю это говорится открытым текстом:

«Минус — это дороговизна путешествия: программа длилась 1-1,5 часа, а стоила на семью из 4 человек почти 10000 руб. Но в целом приятное впечатление от поездки, детям понравилось безапелляционно! Спасибо!»

«Впечатление хорошее. Главное, ребенку (9 лет) понравилось! Но цена-то не маленькая!»

«Это все имеет место быть, но не за эти деньги. В соседних регионах билет к деду морозу стоит в 4 раза дешевле»

«Концепция хорошая, но откровенно говоря реализация на уровне утренника. Стоимость немалая, но что мы получаем за эти деньги? Мне есть с чем сравнивать. В 2016 году с дочерью ездили в Великий Устюг в Вотчину Деда Мороза. На этот раз решил сына порадовать. В целом, думаю, получилось, но честно сказать мне показалось мало игр и совместного участия родителей. Позитив определённо присутствует, но еще расти и расти»

Запись на праздничную программу в резиденцию Кыш Бабая уже очень плотная — а значит, россияне не боятся ни цен, ни мороза, ни огрехов в развлекательной программе. Фото: Олег Тихонов

Нынешний сезон приведет в Казань новые сотни и тысячи туристов. Запись на праздничную программу в резиденцию Кыш Бабая уже очень плотная — а значит, россияне не боятся ни цен, ни мороза, ни огрехов в развлекательной программе. Есть, кстати, у татарского «брата» Деда Мороза и казанская резиденция. А еще ему можно написать письмо (и он постарается обязательно ответить). Сотрудники резиденции рассказывают, что весточки летят к Кыш Бабаю со всех концов света — а значит, новый сказочный татарский бренд прижился и распространился за те без малого полтора десятка лет, что он существует — идея легла на благодатную почву. Дети поют о нем песни, рассказывают стихи и продолжают верить в чудо.

А чудеса так нужны в нашей жизни!

