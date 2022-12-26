День в истории: памятник собаке-космонавту в Заинске, восстание в Петербурге и первое казино в Лас-Вегасе

Чем примечательна дата 26 декабря?

Сегодня, 26 декабря, День подарков в англоговорящих государствах, Международный день крупье, в России — День войск ПВО, в Болгарии — День отца, День семьи — в Намибии, в США — День карамельной трости, День благодарения на Соломоновых Островах и День доброй воли в ЮАР. 26 декабря в Казани было решено создать Госархив документов по личному составу, в Заинске открыли памятник собаке-космонавту, в Санкт-Петербурге дворяне организовали восстание, в Москве достроили Останкинский телецентр, а Лос-Анджелес обзавелся первым игорным домом. Родились автор плана ГОЭЛРО Генрих Графтио, политик Мао Цзэдун, актриса Гульчачак Хамадинурова, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих. Умерли основатель империи Великих Моголов Бабур, археолог Генрих Шлиман, нарком Анатолий Луначарский, режиссер Закия Туишева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Создание Госархива по личному составу и памятник собаке-космонавту

26 декабря 1898 года в деревне Пенделька Кузнецкого уезда Саратовской губернии родился будущий писатель Шамиль Усманов. Его отец, сельский учитель, дал сыну имя Абдулла, но уже во взрослом возрасте он решил сменить свое имя. Отучившись в медресе «Хусаиния», а затем в ремесленном училище в Оренбурге, в 1917 году вступил в ряды РСДРП и через год уже создавал партизанские отряды из рабочих — фронтовиков Гурьевской и Старо-Тимошкинской фабрик. После войны он стал секретарем революционного комитета ТАССР, потом — комиссаром объединенной татаро-башкирской военной школы и в конце 20-х годов демобилизовался. На гражданской службе Усманов руководил татарским управлением зрелищными предприятиями, приложил свою руку к радиофикации Татарии, возглавив в Казани строительство широковещательной радиостанции. Именно он первым вышел в прямой эфир городской радиостанции — 7 ноября 1927 года жители города впервые услышали: «Говорит Казань!». В то же время он начал писать: появились пьеса «В кровавые дни», роман «Путь легиона», драма «Запоздалый приказ» и многие другие произведения, где главной темой были события Гражданской войны. В апреле 1937 года Шамиля Усманова арестовали, обвиняя его в участии националистической султан-галиевской организации, его книги оказались под запретом и были изъяты. 3 декабря от побоев и издевательств Шамиль Усманов умер во время одного из допросов.

Фото 1997—2011.tatarstan.ru

26 декабря 1994 года постановлением правительства РТ был создан Центр хранения документов по личному составу региона. На ведомство были возложены задачи по приему, хранению и использованию документов по личному составу реорганизованных и ликвидированных министерств, госкомитетов, ведомств, предприятий, организаций, колхозов, совхозов и прочих организационных структур, независимо от формы собственности. В марте 1999-го учреждение переименовали в Государственный архив документов по личному составу Татарстана.



26 декабря 2011 года в Заинске открыли памятник собаке-космонавту Чернушке. Он стал третьим по счету в России памятником собаке, побывавшей в космосе, — первый, в честь Лайки, стоит в Москве, второй, Звездочке, установили в Ижевске. В полет на орбиту Земли с космодрома Байконур Чернушку отправили 9 марта 1961 года — через 25 часов корабль «Восток-4» с собакой и другими животными внутри успешно приземлился неподалеку от Заинска. Встречать собаку-космонавта прибыли военные, ученые, десантники, сотрудники КГБ. Буквально через месяц в свой первый космический полет отправился первый человек — Юрий Гагарин.

Фото: Максим Платонов

26 декабря 2021 года на страницах «Реального времени» глава рабочей группы Национальной ассоциации цифровой экономики по борьбе с интернет-мошенничеством Андрей Коннов рассказал о существовавших на тот момент трендах рынка инфлюэнсеров, причинах их популярности среди пользователей соцсетей и том, что приводит к ее снижению, рассуждал, почему фолловеры идут на поводу у инфоцыган и покупают их бесполезные курсы.

Декабристы устроили восстание, а в Москве достроили Останкинскую телебашню

26 декабря 1825 года Санкт-Петербурге российские дворяне, участники «Союза спасения», предприняли попытку государственного переворота, получившую название Восстание Декабристов. Они попытались с помощью гвардейских частей не допустить вступления на трон Николая I. Декабристы преследовали еще несколько целей — свержение самодержавия, отмена крепостного строя, принятие конституции и введение представительного правления. Ближе к обеду 30 офицеров-заговорщиков и более трех тысяч солдат Московского и Гренадерского полков и матросов Гвардейского морского экипажа вывели на Сенатскую площадь. Но план, разработанный декабристами, был разрушен несколькими обстоятельствами, и пока восставшие полки стояли на площади в ожидании команды, Николай I стянул туда верные ему войска и отдал приказ открыть артиллерийский огонь — солдаты обратились в бегство. К вечеру того же дня восстание было полностью подавлено. В результате мятежа погибли более 1,2 тысячи человек, зачинщиков арестовали и доставили в Зимний дворец, где их допрашивал сам император. К следствию и суду по делу декабристов привлекли почти 580 человек, следствие шло в глубокой тайне. К различным мерам наказания суд приговорил 121 человека. 5 зачинщиков восстания: Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол, — были повешены, многие отправлены в ссылку и на каторгу в Сибирь.

Фото wikipedia.org

26 декабря 1968 года завершилось строительство Останкинской телебашни и Госкомиссия подписала Акт о пуске в эксплуатацию второй очереди телецентра. 5 ноября 1967 года в строй ввели первую очередь телебашни, началась трансляция в эфир 4 телепрограмм и 3 радиоканалов. Строили главный телецентр СССР около 4 лет — на момент окончания строительства в зоне действия передатчиков проживало около 10 млн человек. Сегодня телецентр охватывает территорию с населением свыше 15 млн человек.

26 декабря 1975 года на телевизионные экраны страны вышел художественный фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!», где в главных ролях снялись неподражаемые Александр Калягин, Михаил Казаков и Армен Джигарханян. Режиссер Виктор Титов снял фильм по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея» о приключениях безработного и афериста Бабса, который случайно попадает в богатый дом. Там он вынужден, спасаясь от преследования полицейских, притворяться тетушкой-миллионершей «из Бразилии, где много-много диких обезьян», чтобы помочь двум юношам жениться на их возлюбленных. Комедия очень полюбилась зрителям, а фразы киногероев быстро были разобраны на цитаты.

Источник wikipedia.org

Первый прыжок на парашюте и первое казино Лас-Вегаса

26 декабря 1783 года был совершен первый в истории прыжок с парашютом. Отважившимся на прыжок со шпиля обсерватории стал французский физик Луи Себастьян Ленорман. Он сконструировал жесткий конусообразный купол со спускающимися от периметра стропами, с помощью которого и приземлился успешно на площадь у обсерватории. Свидетели прыжка наградили изобретателя овациями. Ленорману же принадлежит и сам термин устройства — «парашют».

26 декабря 1946 года в американском городе Лас-Вегас заработало первое казино — «Фламинго», положив тем самым начало появлению столицы развлечений, а сам город чуть позже получил статус азартной столицы. Этот игорный дом считается по-прежнему уникальным: на его территории действует тропический сад с контактным зоопарком с фламинго, водопадами и искусственной лагуной, игорная зона «Фламинго» занимает более 7 тысяч кв. метров, а общая площадь — 16 га. Через год после открытия владелец игорного дома был убит, и новым владельцем комплекса стал гангстер Уильям Уилкерсон. В 1960-х годах казино и отель стали собственностью корпорации Tracinda, в 80-е владение перешло империи Hilton, руководство которой решило практически полностью перестроить архитектурный ансамбль. Обновленный дом «Фламинго» стал привлекать не только фанатов азарта, но и звезд шоу-бизнеса и известных бизнесменов.