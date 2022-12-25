«Место женщины на кухне»

В романе Бонни Гармус «Уроки химии» героиня переоборудовала кухню в химическую лабораторию и стала звездой кулинарного ток-шоу

Фото: Мона

Представьте Америку середины прошлого века. Это очень консервативное общество, в котором не принято нарушать устоявшиеся правила. Мужчины зарабатывают и обеспечивают семьи. А женщины занимаются домом и воспитывают детей. Если они работают, то в основном стенографисткам, медсестрами или секретаршами. И в этом закостенелом мире появляется Элизабет Зотт, главная героиня романа Бонни Гармус «Уроки химии».

Элизабет Зотт — невероятный персонаж. Она умна, красива, прямолинейна, рациональна и помешана на науке. Думаю, повстречай вы такого человека в жизни, она бы вам не понравилась. Но наблюдать за ее жизнью на страницах романа увлекательно, а моментами невероятно смешно. Элизабет Зотт — это смесь Саги Норен из датско-шведского сериала «Мост» и Уолтера Уайта из американского сериала «Во все тяжкие».

С первых страниц книги мы узнаем, что Элизабет — мать-одиночка и звезда национального кулинарного шоу «Ужин в шесть», в котором она рассказывает о еде с научной точки зрения. Для нее еда — это не гастрономическое удовольствие. Это топливо для организма. А приготовление омлета превращается в серьезный химический эксперимент.

— Теперь я разрушаю внутренние связи в яйце, чтобы удлинить аминокислотную цепь, — поучала она, орудуя венчиком. — Это позволит высвобожденным атомам связаться с другими атомами, высвобожденными аналогичным способом. Затем, при постоянном перемешивании, вылью полученную смесь на поверхность из железоуглеродистого сплава и передам ей такое количество теплоты, чтобы смесь достигла почти полной коагуляции.

Но начало книги — это же и финал. Из 1960-х читатель откатывается на 10 лет назад, когда Элизабет было 20. Преподавательский состав в Калифорнийском университете издевается над ней, она переживает насилие со стороны научного руководителя, за что в итоге вылетает с учебы без докторской степени.

При этом Элизабет Зотт — одаренный химик. Она устраивается в Научно-исследовательский институт Гастингса, где практически каждый сотрудник принимает ее за секретаря. Когда же коллеги понимают, что перед ними блестящий ученый, то крадут ее работу. Но именно здесь, в Гастингсе, она встречает свою вторую половину — номинанта на Нобелевскую премию по химии Кальвина Эванса. Его сложно назвать привлекательным. Но он такой же гений науки, как и Элизабет. И такой же интроверт, обладающий всем набором сложностей в коммуникации с другими людьми. Зотт и Эванс как недостающие кусочки пазла. Им интересно друг с другом, они могут болтать всю ночь напролет и обсуждать химию.

Его никогда не тянуло к самосовершенствованию: он даже не дочитал книгу Дейла Карнеги о том, как заводить друзей и оказывать влияние на людей, поскольку уже на десятой странице осознал, что ему по барабану, как его воспринимают другие.

Отношениям Элизабет и Кальвина не суждено продлиться долго. Переживая невыносимую личную утрату, Зотт узнает, что беременна. Из-за этого ее увольняют с работы. Вспомните, мы в Америке 1950-х. В такой «щекотливой» ситуации никого не интересует, что ты самый инновационный химик, который замахнулся на изучение абиогенеза, то есть возникновения жизни на Земле. Ты незамужняя беременная женщина, и это позор для научного учреждения.

Но героиня Гармус смелая, решительная и совершенно ничего не боится. Ее комментарии на «щекотливую» ситуацию настолько прямолинейны, что смешны до колик в животе. Смешны не ее слова, смех вызывает абсурдность ситуации. Зотт не отчаивается. Зотт встает на тропу мести, великой мести.

Элизабет превращает кухню в настоящую химическую лабораторию, оснащенную колбами, пипетками и центрифугой. А потом она случайным образом становится ведущей кулинарного ТВ-шоу «Ужин в шесть». Но Элизабет не собирается читать с суфлера. Она максимально серьезно подходит к приготовлению рагу и запеканки. Ее шоу было эффектом взорвавшейся бомбы. Она словно вещала о молекулярной гастрономии в эпоху консервированных супов, все это приправлено расширением своих прав и рациональными советами для женщин.

«Уроки химии» — это трогательный, вдохновляющий и одновременно смешной роман. Его главная героиня соединяет в себе четыре истории любви: женщины и науки, матери и дочери, человека и собаки, мужчины и женщины. Возможно, это и есть формула успеха. Ведь книга моментально стала бестселлером во всех странах, где была издана. Роман появился на книжных полках США и Великобритании в апреле этого года, летом — в Европе, а в декабре — в России.

Но успех книги, как и Элизабет Зотт, тесно связан с успехом самой Бонни Гармус. История писательницы не менее увлекательна. Ей 65 лет, и это ее дебютный роман. Гармус — копирайтер и креативный директор. Она работала над своим стилем порядка 20 лет, постоянно оттачивая писательское мастерство. Когда роман был доведен до ума, литературный агент писательницы разослала рукопись по издательствам. И произошло невероятное. Все хотели издать эту книгу. Гармус практически устроила аукцион. А после выхода романа Гармус получила огромное количество писем от читателей. Практически в каждом была история женщины, которая изменила свою жизнь после прочтения романа. Неудивительно, что по окончании года «Уроки химии» попали в двадцатку самых продаваемых книг на Amazon и стали лучшим дебютным романом среди читателей Goodreads. К тому же стриминговый сервис AppleTV приобрел права на экранизацию романа в формате сериала.

Несмотря на бешеный успех, у романа есть шероховатости. В первую очередь это касается второстепенных персонажей. Отрицательные герои слишком очевидно отрицательны, а положительные — слишком хороши, чтобы быть правдивыми. К примеру, доктор Мейсон. Он настолько аккуратен, точен, адекватен, прогрессивен и галантен, что его сложно представить даже в современном мире, а в Америке середины прошлого века тем более. Пожалуй, это единственный недочет, который удалось найти.

Бонни Гармус в интервью The New York Times сказала, что она хотела создать персонажа, с которого ей самой хотелось бы брать пример. Так появилась Элизабет Зотт. На мой взгляд, писательнице отлично удалось реализовать свою задумку.

Издательство: «Азбука»

Перевод: Елена Петрова

Количество страниц: 512

Год: 2022



Екатерина Петрова; иллюстрации - Мона