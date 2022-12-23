Вероника Кудерметова и Данил Садриев: лучшие спортсмены Татарстана

Спортивные итоги 2022-го: год провели по принципу 2+10

Фото: Олимпийский комитет России

Череда достаточно странных спортивных лет продолжается. После коронавирусного 2020-го пришел 2022-й, в котором для россиян было отведено только два месяца международной практики. Впрочем, нам бы хватило и одного февраля, чтобы считать год успешным, что было озвучено на торжественной церемонии традиционной премии «Спортсмен года». Детали — в материале «Реального времени».

Олимпиада в Пекине: не хватило только золота

Медальный урожай Олимпиады в Пекине превысил подобный в 2018 году, хотя тогда казалось, что это отличный результат — два серебра и две бронзы на фоне того, что ранее зимние олимпийцы Татарстана не имели ни одной награды ни в составах сборной СССР, ни в российские времена. Сейчас итог улучшен качественно. Есть личное серебро фигуристки Евгении Тарасовой в парном катании (4 года назад тоже было серебро, но в командных соревнованиях), плюс второе место прыгуна с трамплином Данила Садриева, хоккеистов Тимура Билялова и Дмитрия Воронкова (в 2018-м было серебро в лыжах зеленодольца Андрея Ларькова). И только бронзовых медалей сейчас меньше (было две, стала одна), в том числе потому, что сократилось количество олимпийских дисциплин в сноуборде. Представляющий с 2018 года сборную Татарстана Вик Уайлд отличился в параллельном гигантском слаломе (а ранее на Олимпиаде проходил еще и параллельный слалом).

Фото: Олимпийский комитет России

Теперь к ожидаемым претензиям: какое отношение имеет экс-американец Уайлд к Татарстану? Такова нынешняя спортивная жизнь: вон как радовались в Марокко четвертому месту своей сборной на футбольном чемпионате мира, несмотря на то, что добрая половина сборной родилась и воспитывалась, живет и играет не в Марокко. Более того, марокканцы радовались этому результату, проживая в Бельгии и Нидерландах, Германии и Франции, Испании и Италии. Впрочем, Татарстану оправдываться ни к чему. На Олимпиаду в Пекин поехали Артур Каюмов из Бугульмы, нижнекамец Дамир Шарипзянов (кстати, Тимур Билялов — его земляк), плюс Владимир Ткачев, с юных лет воспитывавшийся в спортшколе «Ак Барса», и Егор Яковлев, игравший здесь аж с 17 лет.

Из сел и деревень Татарстана в олимпийскую сборную России

Сразу четыре хоккеистки — Лиана Ганеева, Фануза Кадирова, Ольга Сосина и Ландыш Фаляхова — воспитанницы татарстанского хоккея. Вот родные места хоккеисток: Лиана Ганеева — село Байсарово, Актанышский район, Фануза Кадирова — село Сардек-Баш, Кукморский район, Ландыш Фаляхова — деревня Ике Арташ, Сабинский район и Ольга Сосина из Альметьевска. Сформированная в Сабинском районе девичья хоккейная команда под руководством Сергея Столбуна (в юности переехавшего в Казань из Москвы), собрала лучших девчонок из деревень и сел самых разных районов. Роман Трофимов (прыгун с трамплина) родился в Лениногорске, как и медалист Садриев. Фигуристка Камила Валиева родилась в Казани, но представляла Москву, ее старший товарищ Константин Милюков был в составе сборной Белоруссии. Не только Казань, но и Альметьевск и Бугульма, Лениногорск и Нижнекамск, Актанышский, Кукморский, Сабинский районы в составе сборной России: когда такое было? Недавний триумфатор Зеленодольск слегка подкачал, поскольку коронавирус подкосил лучшего лыжника города Андрея Ларькова, но мы и его не списываем со счетов. Как и паралимпийцев Марту Зайнуллину из Нижнекамска и Рушана Миннегулова из Богатых Сабов, которым МОК во второй раз подряд преградил дорогу к пьедесталу почета, как было в Пхенчхане 2018-го. У кого-то нет конечностей, у кого-то — совести. Кстати, в той паралимпийской сборной был еще один татарстанец — играющий в следж-хоккей Айрат Хамзин родился и живет в Альметьевске, а играет за подмосковную команду.

А вот мужской хоккей есть, и к нему возникает ряд вопросов, как, например, такой: почему в молодежных и юниорских сборных впервые за долгие годы не было воспитанников Татарстана? Да, молодежный чемпионат мира перенесли, Россия успела в нем стартовать, а в перенесенный МЧМ нас уже не пригласили. Но татарстанцев, напомним, не было, в отличие, например, от сборной по фигурному катанию, где еще одно серебро завоевала Евгения Тарасова. И не только Валиевой, в раннем детстве увезенной родителями из Казани, сильна казанская школа, там много воспитанников, одна из которых, Аделина Галявиева (участница ЧМ-2021, бронзовый призер Универсиады), могла бы даже стартовать на Олимпиаде за сборную Франции, но партнер подвел: ушел из спорта.

Серебро Садриева — сценарий для нового спортивного блокбастера

Данил Садриев в итоге был признан лучшим спортсменом Татарстана в 2022 году, разделив это звание с Вероникой Кудерметовой. Спортивный путь Садриева достоин, по нашему мнению, сценария к новому спортивному фильму, которые в последние годы стали часто появляться в прокате. К примеру, легендарный Дмитрий Саутин анонсировал подготовку к съемкам подобного фильма об истории других прыгунов — тех, которые в воду — из программы летних Олимпиад. Редакция «Реального времени» наслышана о том, что есть наметки на гандбол, тем более у всех в памяти победа женской национальной сборной в Рио-2016. А для Садриева, Уайлда, Тарасовой, да и теннисистки Вероники Кудерметовой, признанной лучшей спортсменкой, тем более. Все они преодолевали на пути к звездам тернии, каждый свои, которых хватило бы на киноновеллы.

Фото: tatarstan.ru

Но в 2022 году каждому из них, что удивительно, еще и повезло, каким бы сложным ни был год уходящий. В том плане, что стартовали, а Кудерметовой — в том, что в международном теннисе есть несколько федераций. Одна — Международная федерация — которая плывет в общепринятом фарватере и отстранила сборные России от своих турниров. Мужскую — от Кубка Дэвиса, женскую — от Кубка Федераций. Но в личных соревнованиях организаторами соревнований и регуляторами процессов являются АТР — Ассоциация теннисистов-профессионалов и WTA — Женская теннисная ассоциация. Организации эти профессионального характера, как всем известные НБА или НХЛ за океаном, не подконтрольные, как МОК, WADA или другие спортивные организации, где спорт тождествен политике. АТР и WTA — чисто «про бизнес», и там на текущий момент решили, что российские и белорусские спортсмены им нужны. Вероника Кудерметова воспользовалась ситуацией и вместе с партнершей из Бельгии Элизой Мертенс одержала победу в парном разряде итогового турнира WTA — по сути, неофициальном чемпионате мира.

Лучшая команда — «КАМАЗ-Мастер»

Признание Кудерметовой или лучшей команды республики, которой стал «КАМАЗ-Мастер», с одной стороны выглядят несколько неожиданно, поскольку за Евгению Тарасову говорит сам статус Олимпиады и количество международных наград, но при этом нельзя не отметить стратегическое решение Минспорта РТ. Кудерметова в прошлом году стояла в шаге от олимпийской медали, Париж-2024, скорее всего, пройдет без россиян, хотя у теннисистов и есть надежда. Поэтому стратегически неправильно было бы не отметить Веронику, не лишний раз напомнив о ее казанской «прописке». Вообще, Минспорта РТ, его руководителя Владимира Леонова стоит отметить за то, что, преодолев сложности дебютной для себя Олимпиады в Рио-2016, завершившейся неудачей, там смогли трижды подряд подготовиться к главным стартам четырехлетия и раз за разом улучшать результаты в Пхенчхане-2018, Токио-2020 и сейчас.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Помимо автомобилистов из Набережных Челнов (как же без представителей автограда в успешной спортивной дружине республики?) хотелось бы отметить успешное развитие спортклуба СК ВВС «Синтез», выигравшего всевозможные награды в водном поло и вышедшего на передовые позиции в прыжках в воду. Хоккеистов и хоккеистов спортобщества «Динамо», выигравших практически все трофеи в хоккее на траве. Если стабильность — признак мастерства, то «Динамо РТ» — это символ стабильности. Шаг вперед сделала регбийная «Стрела», и не исключено, что в следующем сезоне она подарит республике первые медали в национальном чемпионате. Потенциальное отсутствие международного сезона позволит напомнить о себе представителям поясной борьбы корэш и самбистам, поскольку там Международные федерации находятся под контролем россиян. Кстати, челнинец Даниил Ширковский стал в этом году победителем первенства мира по боевому самбо, а уж чемпионов по корэш у нас традиционно много.

Джаудат Абдуллин