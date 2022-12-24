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Видеоопрос: «Какие главные события года вам запомнились?»

00:00, 24.12.2022
Видеоопрос: «Какие главные события года вам запомнились?»
Фото: realnoevremya.ru

Время подводить итоги непростого 2022 года, потрясения которого отразились на всех сферах жизни и деятельности россиян. По объективным причинам одним из главных событий года многие называют начало специальной военной операции на Украине, резонансными стали и ее последствия — беспрецедентные антироссийские санкции и противостояние с Западом, а также начало частичной мобилизации в сентябре. Но если выйти за границы украинского кризиса, среди других ключевых событий последних 12 месяцев в масштабах мира можно назвать Зимнюю олимпиаду в Пекине, политическую чехарду со сменой премьеров в Великобритании, аварию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и, конечно же, кончину английской королевы Елизаветы.

— Какие главные события года можете назвать? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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