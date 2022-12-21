Татарский инди-фолк с берегов Волги: презентация нового альбома группы Juna / «Реальное время Live»
Сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» казанская музыкальная группа Juna, называющая себя «indie folk с берегов Волги». У ребят буквально вчера состоялась презентация нового альбома — Afsen, а перед этим группа выпустила сингл Qabatlanu — песню на стихотворение татарского поэта Роберта Ахметзянова «Кабатлануларга мәдхия». О том, как развивается татарская музыкальная индустрия, как ребятам удается собирать целые залы, а также о том, как и зачем создавался новый альбом, с какими трудностями группе приходится сталкиваться на своем пути, — обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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