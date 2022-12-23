Итоги года в АО «Эссен Продакшн АГ»: новые награды, космическая экспансия, «сладкий» юбилей
Как прошел год для одного из лидеров татарстанского и российского пищепрома
2022 год был непростым для многих российских компаний. Нужно было перестраивать логистику, искать новых поставщиков, решать вопросы с техническим обслуживанием сложного высокотехнологичного оборудования, поддерживать уровень жизни сотрудников. АО «Эссен Продакшн АГ» в очередной раз доказывает: нет ничего невозможного. Десятилетний юбилей кондитерского производства, дальнейшее развитие соусной группы, расширение торговых поставок, уверенная работа в плане импорта продукции и, конечно, новые победы в конкурсах и рейтингах — таким был год для группы компаний. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
- Вывод на рынок новой продукции
Соусное производство ТМ «Махеевъ» продолжает расширять ассортимент. Несмотря на то, что в этом году основной акцент делался на традиционных и уже полюбившихся потребителю продуктах, продолжается разработка новинок. В этом году выпустили три новых соуса: «Тар-Тар», «5 перцев», «Манго-чили». Джем из фейхоа с пониженным содержанием сахара, который теперь выпускают в дой-паке, стал в 2022 году отличным подарком для гурманов. Впрочем, как и другие аппетитные новинки. Новая категория в сладкой группе, представленная не только фейхоа, но и протертой с сахаром клубникой, манго, показала высокие результаты продаж уже через короткое время после своего появления. И дело не только во вкусе. Используя высокотехнологичную упаковку и уникальную рецептуру, следуя «зеленому» тренду, производитель привлекает новую аудиторию. Тех, кто внимательно изучает состав продуктов, читает этикетку и следит за своим здоровьем.
- Редизайн полюбившихся брендов
Не стоит на месте и кондитерская фабрика ESSEN: здесь вновь открылась новая линия, а еще проведен редизайн всенародно любимого хита — вафельной конфеты «ДаЁжъ!». Теперь он продается в формате шоколадного батончика (большего размера и веса, нежели развесные конфеты). «Укрупнили» и кусочки арахиса, и хрустящие криспи в его составе.
- Десятилетие кондитерского производства ESSEN
В 2022 году АО «Эссен Продакшн» исполнилось 24 года, а кондитерской фабрике ESSEN — 10 лет. За эти годы в производство инвестированы были 8 млрд рублей. Общая площадь фабрики — 70 тысяч квадратных метров, и она продолжает расти.
К юбилею производство подошло с весьма внушительными показателями: работают 17 линий, объем производства составляет 300 тонн кондитерской продукции в сутки (это примерно 10 миллионов отдельных конфет!). В продуктовой линейке ESSEN более 180 наименований конфет, трубочек, батончиков, полых вафель и других видов сладостей. По итогам 2022 года прирост продаж ожидается на уровне 12%.
- Новый бренд-амбассадор ТМ «Махеевъ»
Несмотря на резкие изменения, происшедшие весной на рынке российского маркетинга, АО «Эссен Продакшн АГ» продолжает успешно продвигаться в соцсетях и с помощью инфлюэнсеров. С 2022 года с торговой маркой «Махеевъ» работает известный российский шеф-повар, ведущий рейтинговых кулинарных телешоу и автор популярных книг Григорий Мосин. Благодаря его идеям хозяйки могут улучшать рецептуру полюбившихся блюд с помощью джемов и соусов «Махеевъ». Буквально несколько дней назад он подготовил рекомендации к Новому году, которые уже распространяются по соцсетям страны.
- Золотые медали «Продэкспо-2022»
В феврале сразу четыре сладких продукта кондитерской фабрики из Набережных Челнов получили награды — золотые медали! — на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства.
Лауреатами международного конкурса «Лучший продукт-2022» на «Продэкспо» стали: конфеты ТМ «ДаЕжъ!» Light со вкусом шоколадного брауни; конфеты «Q» со сливочной начинкой, миндалем и кокосом; хрустящие злаковые палочки «Беседа» с начинкой со вкусом тирамису и десерт Qvinto с какао «Апельсиновый».
- Рекордный урожай наград на конкурсе «Продукт года»
Сразу семь продуктов, произведенных АО «Эссен Продакшн АГ», получили награды в конкурсе «Продукт года-2022» (его итоги подвели в сентябре на выставке WorldFoodMoscow). В их числе — продукция обеих торговых марок. Это первая такая массовая «экспансия» одной компании на пьедестал конкурса.
В линейке «Махеевъ» отличились майонезный соус «Тар-Тар» (серебряная медаль), протертые с сахаром манго и клубника (золотые медали). Сладкие хиты фабрики ESSEN тоже в топе: десерт Qvinto получил серебро, а батончик «ДаЁжъ!», молочная плитка Cho Ko-Te и конфеты Q стали золотыми призерами.
- Успехи в национальной премии «Товар года»
Национальной премии «Товар года» удостаиваются лучшие производители товаров народного потребления, компании, которые значительно повлияли на развитие отечественного рынка. АО «Эссен Продашн АГ» участвовало в этой престижной премии в шестой раз, и вновь его продукты оказались в числе чемпионов. Легендарную золотую звезду за 2022 год получили конфеты ESSEN.
В номинации «Выбор и доверие поколения тинейджеров» выиграла конфета «ДаЁжъ!». Доверие мам и малышей заслужила торговая марка Cho Ko-Te. А за самый стремительный рост объема продаж в категории вафельных конфет в коробке награды удостоилось нежное лакомство Q.
- Рацион космонавтов на МКС расширяется новыми продуктами ТМ «Махеевъ»
В космическое меню на МКС вводятся новые продукты ТМ «Махеевъ». Теперь космонавты смогут побаловать себя пятью соусами, тремя джемами и двумя топпингами. Напомним, на МКС вот уже более десяти лет с удовольствием едят соусы «Махеевъ» — кетчуп и горчицу, аджику и хрен.
Теперь в «Перечень продуктов промышленного производства, рекомендованных для питания космонавтов» включены еще деликатесный соус «5 перцев», четыре майонезных соуса, джемы «Из фейхоа», «Персик-манго», «Груша и банан с экстрактом ванили» и топпинги — «Молочный с какао» и «Мягкая карамель».
«Представьте себе: товары, которые попадают на стол космонавтам, можно купить в магазине! Это наша самая обычная продукция, а не какая-то особенная, выпущенная лимитированным тиражом. Качество стопроцентное — и на Земле, и в космосе», — комментирует Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ».
- Продолжение спортивных традиций
АО «Эссен Продакшн АГ» продолжает славную традицию организации спортивных соревнований в Елабуге. Всероссийский коммерческий турнир по боулингу «Кубок Махеевъ 2022» вновь прошел в феврале 2022 года в РК «Манхеттен». В нем поучаствовали больше сотни спортсменов, которые представляли 26 городов из 10 субъектов Российской Федерации. Призовой фонд турнира составил 900 тысяч рублей.
Напомним, Константин Калинин, вице-президент Федерации боулинга России, способствовал тому, что 8 лет назад Всероссийские соревнования на кубок «Махеевъ» были утверждены Министерством спорта и внесены в единый федеральный план спортивных мероприятий.
- Благотворительная программа
Не останавливается и благотворительная программа АО «Эссен Продакшн АГ». Так, в 2022 году благотворительный фонд «Махеевъ» оказал материальную поддержку Елабужской ЦРБ: денежные сертификаты переданы на приобретение необходимого оборудования.
А в День защиты детей 1000 сладких подарков и игрушек от фонда «Махеевъ» отправились в Казань — в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Продолжаются и регулярные благотворительные мероприятия, которые проводит компания. Поддержку ее фонда получают нуждающиеся по всей республике, и особенно — елабужане.
- Победа на Neva Buyers Week
На международном форуме Neva Buyers Week летом 2022 года компании-производители из шести стран представили 1600 новых продуктов российским ретейлерам. Здесь тоже прошел конкурс для производителей в сегменте FMCG. В конкурсе «Инновационный продукт» золотую медаль с правом бессрочного нанесения на продукцию получил джем ТМ «Махеевъ» «Клубничный без сахара». Победа была завоевана сразу в двух номинациях — «Инновации в удобстве потребления» и «Инновации в составе продукта».
«Мы стремились соответствовать современным трендам. Это и ЗОЖ, и экоповестка, — прокомментировала победу Екатерина Курылева. — Наш продукт рассчитан на тех, кто снижает потребление сахара. Вместо него в составе мальтитный сироп и пектин. Продукт натуральный, без ГМО. Такой состав существенно повышает его привлекательность как для российских покупателей и закупщиков сетей, так и для экспортеров»
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