Что объединяет Евгению Медведеву и Глеба Лутфуллина

В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию

Сегодня в Красноярске открывается чемпионат России по фигурному катанию, соревнования продлятся до 25 декабря. Первенство, которое впервые за долгие годы не носит статус отборочного, поскольку некуда отбираться — чемпионаты Европы и мира следующего года пройдут без россиян. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает чего ожидать от предстоящих стартов.

Красноярск в третий раз за последние годы примет крупный старт

Зимняя Универсиада 2019 года и национальный чемпионат страны в том же году «познакомили» красноярских болельщиков с фигурным катанием на пике его популярности. Более того, Красноярск-2019 запомнился хотя бы тем, что Евгения Медведева снялась с произвольной программы, сославшись на проблемы с ботинками. Из-за травмы не докатались танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Из-за сосредоточения внимания на них, практически никто не заметил, что снялся и Глеб Лутфуллин — казанский воспитанник, выступавший за Санкт-Петербург.

Глеб Лутфуллин и сейчас в числе участников чемпионата, при этом следует отметить, что список одиночников выглядит очень солидно. Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко, это только призеры либо участники международных стартов, Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Если вспомнить, что по итогам чемпионата страны формируется состав сборной страны, шестеро лучших (если они подходят по возрасту) ставятся на «довольствие», получая очень неплохую зарплату члена сборной России. Лутфуллину, за которого мы позволим себе переживать, памятуя о его рождении в Казани и за то, что он выступал здесь аж до 14 лет, тренируясь последовательно у Вячеслава Павлова, затем у Резеды Сибгатуллиной, остается сделать пару шагов для того, чтобы попасть в состав сборной, поскольку в прошлом году он финишировал восьмым.

У Камилы, как это ни странно, еще более тяжелая задача, чем у Глеба. Фото: fsrussia.ru

Камилу Валиеву, благодаря куда более известному развитию карьеры, в Татарстане поддерживают значительнее, чем Глеба, хотя она прожила в родной Казани только до шести лет. У нее, как это ни странно, еще более тяжелая задача, чем у Глеба. Во-первых, выступает «старая гвардия» — Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова. Эти фигуристки остались в строю после прошлого олимпийского цикла, что случается редко. А уже на подходе новое поколение: Софья Муравьева (16 лет), Софья Акатьева, Алина Горбачева, Анастасия Зинина, Аделия Петросян и Софья Самоделкина (15 лет). Даже без олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, а также Алены Косторной, Дарьи Усачевой и Майи Хромых, состав женского турнира такой, что ЧМ следующего года будет одним из наиболее дискредитированных турниров в истории. Как олимпийские старты в Лос-Анджелесе 1984 года в художественной гимнастике, тяжелой атлетике, боксе, борьбе, вольной и классической, обоих видах гребли и т. д.

Большинство казанцев стартует в парном катании

Собственно, как и в парном катании. Казанские пары Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в принципе, могут быть на первых ролях. За исключением, пожалуй, Осокиной и Грицаенко. Только два питерских дуэта Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут бороться с Тарасовой — Морозовым за пьедестал, а еще три места в шестерке сильнейших «прямо сейчас» выглядят вакантными. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пропустили этапы Кубка России, в число участников чемпионата не отобрались и не воспользовались своим правом членов сборной, чтобы приехать в Красноярск. Артемьева уже была пятой, а Кадырова — девятой в России. Правда, с другими партнерами, но парадокс в том, что Брюханов и Колесов титулованней предыдущих Миаила Назарычева и Ивана Бальченко.

И на этом международном звездном фоне девушек и парников, и звездном национальном уровне одиночников, абсолютно жалко выглядит список танцоров. Абсолютный фаворит Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, прошлогодние бронзовые призеры чемпионата России, правда, тогда, как и сейчас, не выступали Синицына — Кацалапов. В числе сильнейших Софья Тютюнина — Андрей Багин, Ирина Хавронина — Дарио Чиризано и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, которые ранее выступали с другими партнерами.

В Казани за полгода прошли восемь этапов международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы». Ни на одном из стартов не было Китая. Фото: Максим Платонов

Российско-китайские игры

Тем временем в китайском Чанчуне завершились III Российско-китайские молодежные зимние игры. Настолько редкое для нынешних времен событие, что о нем решили упомянуть даже в «Вечере с Владимиром Соловьевым», казалось бы, полностью отданном под политико-экономическую повестку. Но упомянуть мало, сейчас время смыслов, надо еще растолковать происходящее. На мой взгляд, нам не стоит особенно радоваться этим стартам. В моменте это очень хорошо, Китай демонстрирует готовность сотрудничать с Россией, в том числе по спортивным вопросам, в контексте Российско-китайских молодежных игр получается один на один. Помимо того, спортсменам необходимо на соревнованиях выплескивать энергию, накопленную на тренировках. Но есть нюансы.

В Казани за полгода прошли восемь этапов международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы». Во всех категориях — взрослые спортсмены, молодежные сборные. Ни на одном из стартов не было Китая. Боязнь дисквалификации? То есть Аргентина, Венесуэла, Сербия, Эквадор рискнули, а спортсмены из Поднебесной — нет. Хотя могли бы, допустим, сборную своих прыгунов в воду назвать сборной какой-нибудь провинции, и даже третий состав Китая был конкурентоспособен во Дворце водных видов спорта. Казалось бы, можно сделать ссылку на ковид, но проведение Российско-китайских молодежных игр идет вразрез с этим доводом.

Если вспоминать примеры из прошлого, то очень явственно напрашивается история волейбольных сборных Японии, а затем США. Так случалось, что хозяева летних Олимпиад в Токио 1964 года, затем в Лос-Анджелесе 1984 года учились у лучших, а это была советская сборная. И наш волейбол щедро делился опытом, особенно с американцами, чьи сборные, как мужская, так и женская спарринговали с нашими в самый разгар холодной войны. Американские спортсмены бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве, в 1983 году политическая атмосфера накалилась до предела, из-за сбитого корейского Боинга, в том числе с американскими гражданами на борту, в 1984 году Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в США. Но все это, казалось бы, не касалось волейбола. Между тем в СССР были на время прекращены все неофициальные спортивные контакты с Югославией. На «Приз Известий» 1968 года не приехала сборная Чехословакии, отреагировав на ввод войск в Прагу того же года. То есть даже наши союзники могли вставать в позу, но не американский волейбол, чье руководство прекрасно понимало: без спортивных контактов с русскими, им ничего не светит. Западно-европейский волейбол был слаб, поскольку до середины 80-х был полупрофессиональным, там еще действовал лимит легионеров, а в самой Америке чемпионат был студенческим, и совсем не таким сильным, как баскетбольный.

Даже бывшая одиночница Елизавета Осокина из Казани, совсем недавно ставшая в пару с Артемом Грицаенко, это солидно. Фото: fsrussia.ru

Китаю нужно развивать зимние виды спорта

Китай ничему не может научиться у наших пловцов и прыгунов в воду, скорее, наоборот, разве что в синхронном (артистическом) плавании, которое с его минимальным значением на Олимпиадах — два комплекта наград, можно и не развивать особо. А вот зимние виды спорта Поднебесной интересны. Олимпиада в Пекине позволила сделать аудит и убедиться в очевидном: Китаю есть куда стремиться. Китаянка из США Гу Айлин (два золота), шорт-трек (два золота), который пользовался очевидной поддержкой судейского корпуса, фристайл (два золота), коньки, сноуборд, фигурное катание (по одному золоту), но биатлон, лыжные гонки, да и фигурное катание в Китае сейчас в явном провале. Не случайно федерация не проводила традиционный «Кап оф Чайна», и фигуристы не участвовали ни в одном из этапов Гран-при даже на минувшем чемпионате мира, рискуя потерять квоты на ЧМ-2023.

В фигурном катании все плохо настолько, что женскую сборную пришлось формировать из двух уроженец США Чжу И (урожденная Беверли Чжу), Линь Шань (урожденная Эшли Шань), есть один фигурист и пара, которые способны финишировать в мировой десятке, не более. Поэтому конкуренция с россиянами, даже из молодежной сборной, для Китая — шанс поспарринговаться на хорошем уровне. Даже бывшая одиночница Елизавета Осокина из Казани, совсем недавно ставшая в пару с Артемом Грицаенко, это солидно. Не надо забывать, что у азиатов есть, помимо Олимпиад и чемпионатов мира, собственные соревнования, те же Азиады, и Китай даже на том уровне начинает серьезно уступать. Японцы Наото Баба и Акира Лентинг солируют в лыжных гонках, деля лидерство с казахстанцами, которые также сильны в биатлоне.

Джаудат Абдуллин