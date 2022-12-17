«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 33-я: «Һава»

Мультфильм по мотивам рассказа Адлера Тимергалина

Фото: www.youtube.com Кадр из фильма.

В начале декабря в сети появился новый мультфильм на татарском языке «Һава». Особенность его в том, что он сделан в формате 3D, а одним из инициаторов стал певец Салават Минниханов с супругой Гузэлем. Вместе они озвучивают главных героев, а за визуал отвечает участник постобработки «Девятаева» и «Сердца Пармы».



Космонавт и космонавт-кыз



Ролик называется так: «Гузэлем — Салават Минниханов — «Хава» БЕРЕНЧЕ ТАТАРЧА 3D АНИМАЦИОН МУЛЬТФИЛЬМ!». Поэтому его воспринимаешь, как проморолик звездной семейки, а также очередную попытку сыграть на национальном самосознании. Просто фраза о том, что появилось очередное нечто «первое на татарском» вызывает уже улыбку.

Тем не менее это серьезная работа, вдохновлявшая авторов. Съемки начались 27 марта, а закончились 15 ноября. Cценарист и SG-супервайзер Айнур Давлетов руководит студией «ДАЛИНА графикс», он работал над фильмами «Девятаев», «Чемпион мира», «Сердце Пармы», а также в клипах для татарской эстрады. Снимал он видео и Салавату Миннеханову, уроженцу Азнакаево и выпускнику Елабужского государственного педагогического университета.

На родине он играл в КВН, работал на телевидении и организовывал праздники для «Азнакаевскнефти», руководил клубом, потом стал лауреатом конкурса «Йолдызлар фабрикасы» и плотно ушел в эстраду, продолжая работать и в других сферах. У него есть и кинороль — в фильме «Әтәчсез иртә ни китерә?».

Фильм, очевидно, надо смотреть в 3D-очках, презентовали его в кинотеатре «Киномакс» в начале декабря, при этом количество просмотров пока не радует. Это история двух космонавтов, которые учились в одном университете. Салават признался Гузель в любви, но не получил ответа. А потом они оказались в одном корабле, получили позывной «Комета», нашли на чужой планете зеленых ящеров и воздух, но теперь им придется ждать помощи 5 лет. Как водится, многое в этой анимационной короткометражке — в надеждах и фантазиях.

Также интересно изучать дневник работы над мультфильмом с цитатами вроде: «А у нас хорошие новости! Сегодня наша раскадровка прошла этап расшотинга (от термина shot — один съемочный план, непрерывно снятая секвенция кадров), а это значит, что скоро будут готовы превизы (previs — 3D превизуализация шота), где уже будут выставлены 3D модели, камера, ракурсы и примерные движения».

Вселенная Адлера



Среди книг, которые вдохновили авторов, называются «Голубая точка. Космическое будущее человечества» Карла Сагана, «Приключения Рустема» Аделя Кутуя, «Руководство астронавта по жизни на земле» Криса Хэдфилда. В основу сценария положен рассказ Адлера Тимергалина «Ерак планетада».

Тимергалин родился в Мензелинском районе, в деревне Старый Мензелябаш. На втором курсе распространял листовки «Смерть Сталину» был отправлен вместо тюрьмы в психбольницу, после учился в Ташкенте, преподавал в родной деревне. С 1956 года он в Казани руководит научно-техническим кружком в Доме пионеров, начинает публиковаться. Причем это не только художественная литература, одна из первых книг Тимергалина называется «Яшь электротехникка ярдәмгә» («В помощь юному электротехнику»). С 1969-го работает в Татгизе редактором научно-технической литературы. Это один из главных пропагандистов фантастики на татарском языке. При этом значительную часть его работы составляли словари вроде «Русча-татарча авыл хуҗалыгы терминнары» или «Русча-татарча астрономия терминнары», великая вещь, учитывая, что татарский сейчас опять становится «кухонным языком». Также он перевел, к примеру, «Сердце Змеи» Ивана Ефремова.

Кстати, впервые мультфильм показали на родине писателя, на открытии «Татарского класса имени Адлера Тимергалина».

В рассказе, ставшем базой для анимации, главных героев зовут Грета и Орнит. Салават цитирует стихотворение оттуда: «Я поднимусь по лестнице в небо, я разобью луну на звезды, если я не умру в твоих глубоких глазах...». Грета называет их «архаичными», а Гузель — бессмысленными.