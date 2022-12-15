Валерий Четверик: «Слуцкий разрушил все, что создавал Бердыев»

Основатель ФК «КАМАЗ», который теперь помогает главе Мордовии возрождать профессиональный клуб, — о новом проекте, делах «КАМАЗа», «Рубина» и ЧМ

Валерий Четверик — знаковая фигура для челнинского и татарстанского футбола. Именно он создавал тот ФК «КАМАЗ», который потом шумел в Высшей лиге и еврокубках. Позже Четверик заведовал делами в ЦСКА. Но мало кто мог представить, что теперь ему предложат, по сути, повторить тот же путь, что в Набережных Челнах, только в столице Мордовии. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с функционером — о его проекте по возрождению профессионального клуба в Саранске, его родном «КАМАЗе» и казанском «Рубине», заодно обсудив странности судейства в Катаре.

«Негоже 4 года простаивать стадиону, который принимал чемпионат мира»

— Валерий Васильевич, расскажите подробнее о проекте, над которым вы теперь работаете в Мордовии?

— С 20 октября я советник главы Республики Мордовия по спорту. Задача, прежде всего, возродить и реанимировать большой футбол в республике. Будем создавать футбольный клуб, команду мастеров, которая здесь уже была.

Негоже четыре года простаивать стадиону, который принимал чемпионат мира, с отелями, аэропортом, крытым манежем…

— Это будет возрождение ФК «Мордовия» или совершенно новый проект?

— Пока идет речь о профессиональном футбольном клубе, а со всем остальным разберемся по ходу с Российским футбольным союзом. Потому что дети сейчас здесь стали — дай Бог!

А на какой арене будем начинать? Для этого сначала надо создать этот клуб. Здесь есть где играть. И «Старт», и «Мордовия Арена»… Рано пока говорить о том, какая инфраструктура чемпионата мира — 2018 года будет задействована. Я сейчас готовлю бизнес-план, где все будет прописано с 2023 по 2028 год.

Фото Cossrad / wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Здесь есть где играть. И «Старт», и «Мордовия Арена»…

«Даже возродить клуб второй лиги в Мордовии — как-то стыдновато. Нужно возвращаться на прежний уровень»

— Чем Мордовия живет в эти непростые дни для всего российского спорта? Больших клубов нет, международных соревнований тоже.

— Вы не представляете, здесь каждую неделю проходят большие турниры по футболу. Недавно провели турнир среди 14-летних подростков, проходит неделя — турнир памяти Константина Сарсании, приехали мальчишки 13 лет со всей России. Это все проводили наши Министерство спорта и Федерация футбола республики. Александр Егоров, который возглавляет центр подготовки.

Потом, 11 и 12 декабря, провели турнир памяти Николая Николаевича Озерова. В финале ЦСКА выиграл у Академии им. Коноплева. Перед этим провели турнир памяти Озерова по теннису среди 7—15-летних.

Спасибо Артему Алексеевичу Здунову. Ровно месяц назад я к нему зашел с этой темой. Он сам пришел вместе с вице-премьером Инсафом Рашитовичем Хайруллиным — нашим, казанским, болельщиком «Рубина», между прочим. И вместе с нами вручали призы.

— У вас была возможность поработать в Татарстане 90-х, в Москве руководить большим клубом и теперь вот в Мордовии. В чем принципиальные отличия в подходе к футболу и управлению в этих локациях?

— Если в Татарстане мне приходилось буквально поднимать целину... Мы одни из первых вышли в Премьер-лигу, где пять лет играли, одни их первых выходили в еврокубки. На Универсиаде в Японии и Бафалло участвовали... То в ЦСКА нужно было поддерживать бренд клуба. Клуба, где играли Бобров, Кулагин и другие знаменитости советского футбола. В «КАМАЗе» нужно было историю создавать, а в ЦСКА, наоборот, нужно было соответствовать традициям того великого клуба ЦСКА.

Моя задача была выстроить инфраструктуру в ЦСКА, потому что клуб тогда был в удручающем положении, поскольку армия сдала тогда позиции в спорте. У нас получилось, и в 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

Фото cpf-mordovia.ru

Недавно провели турнир среди 14-летних подростков, проходит неделя — турнир памяти Константина Сарсании, приехали мальчишки 13 лет со всей России

Что касается Мордовии, здесь есть великолепная инфраструктура, есть команда Артема Здунова, который понимает и любит футбол. Хотелось бы правильно использовать то наследство, которое осталось после проведения ЧМ-2018 года. Очень много талантливых ребят. Они должны видеть ту пирамиду, чтобы стремиться на самую вершину — в команду мастеров. Этим мы и занимаемся.

Многие здесь переживают за футбол в республике, а я говорю, что даже уровень второй лиги на стадионе, где проходили матчи мундиаля, где играл тот же Роналду, — ну как-то стыдновато. Поэтому наша задача — поднять команду до уровня, который был и до нас.

«Если не мешать Юре Уткульбаеву, то он вернет «Рубин» в Премьер-лигу»

— Что скажете о нынешнем ФК «КАМАЗ»?

— Первое, что мне написали челнинские болельщики после назначения: «Валерий Васильевич, берите стадион и давайте к нам возвращайтесь» (смеется). Грустная история со стадионом.

Но! Я уверен, что сегодня мой клуб «КАМАЗ» в надежных руках. Я верю Наилю Гамбаровичу Магдееву (мэр Набережных Челнов, — прим. ред.). Верю, что это не утром сказано — вечером забыто. И огромное ему спасибо за организацию детского турнира под патронажем Светланы Владимировны Патрушевой, члена общественного совета МВД России.

Фото vk.com/fckamaz

Есть хорошие ребята в «КАМАЗе», но они все приезжие. Там они как будто приводят себя в порядок и дальше бегут по другим регионам. Так неправильно

— Первая команда будто перезагрузилась в нынешнем сезоне, и команда бежит, несмотря на скромный бюджет.

— Команда должна состоять из своих воспитанников на 70%. А мы арендуем. Вот сейчас зима, и надо их всех удержать. Удержат — молодцы. Если нет — не дай Бог, повторится прошлый год, когда команда «посыпалась» во втором круге чемпионата.

Есть хорошие ребята в «КАМАЗе», но они все приезжие. Там они как будто приводят себя в порядок и дальше бегут по другим регионам. Так неправильно. Это не полигон для испытаний, это клуб «КАМАЗ».

В свое время я боролся с европейскими клубами за то, чтобы остались Еремчук, Цвейба и другие. Но когда Япония активно взялась за Ахрика Цвейбу, после того я сдался. А до того ни в Германию, ни в Грецию не отпускал. Потому что хотел, чтобы на него, тогда игрока сборной, смотрели наши болельщики.

— А о нынешнем «Рубине» что думаете? Как вам Уткульбаев на посту наставника?

— Я рад, что сегодня его возглавляет Юра, который в конце 80-х был у меня вратарем, будучи студентом академии физического воспитания. Наш, местный, республиканский. Он прошел дубль «Рубина», хорошо знает молодежь. Я верю, что если Юре дадут шанс, то он вернет «Рубин» в Премьер-лигу. Тот, который Ленька Слуцкий опустил оттуда. Вот для меня уровень Леньки Слуцкого.

Фото: rubin-kazan.ru

Это лжетренер, который довел «Рубин» до такого состояния. Мало того что опустил, так и не поднял обратно

«Слуцкому нужно читать «Мурзилку», а не тренировать команду Премьер-лиги»

— Вы скептически относитесь к Слуцкому как к тренеру?

— Для меня тренер, который берет банан, запрыгивает на стол, читает там рэп, потом — тюбетейку и с чак-чаком в руке поет национальные песни — это не тренер, это шоумен. КВН и передача «Что? Где? Когда?». Ему «Мурзилку» надо читать, а не клуб Премьер-лиги тренировать. Это лжетренер, который довел «Рубин» до такого состояния. Мало того что опустил, так и не поднял обратно.

Все, что Курбан Бердыев создавал, — он все разрушил. И Рустема Сайманова подвел, сбежал в последнем вагоне поезда «Казань — Москва».

Футбол в Татарстане должен жить. Две команды должны играть. В Челнах любят футбол, в Казани все для футбольного бума есть. Не везите вы этих дорогих «пенок» за 20 миллионов, которые сидят в ложе. В Татарстане есть новые Бобры, Игнатьевы, Козловы, Нигматуллины и Варламовы…

«Ну какие девушки-судьи на чемпионате мира? Это что, первенство бани?»

— Чемпионат мира в Катаре заканчивается. Чем запомнился?

— Бразильцы подвели, а французы порадовали. Но по-настоящему кто любит футбол — это Марокко. Посмотрите, во что они играют. Не удивлюсь, если они и в полуфинале кого-нибудь треснут. Не удивлюсь, если их всех растащат после чемпионата мира — они сейчас все под прицелом.

Ну а у Аргентины ее лидер Месси тащит на себе всю игру. Это лидер, а не тот плачущий, с соплями, Роналду. Это зажравшийся олигарх футбола, которые есть и в России.

Фото site.frmf.ma

По-настоящему кто любит футбол — это Марокко. Посмотрите, во что они играют. Не удивлюсь, если они и в полуфинале кого-нибудь треснут

— Что удивило на этом мундиале?

— Нас пугали, что сейчас будут в красных трусах бегать украинцы. Но организаторы сразу сказали: кто выбежит — тюрьма, расстрел. И порядок, мне нравится. Жестко, конкретно.

Удивляет вот что: вокруг пески, а поля зеленые, полные трибуны, организация отличная. Мы еще раз доказали, что футбол любят везде. Этот футбол мне понравился. Обязательно буду смотреть финал. «Франция — Аргентина» будет достойнейший финал.

— В Катаре очень много разгромных побед и очень много добавленного времени к таймам.

— С первым хочу согласиться. Да, многие проигрывали крупно в начале турнира, а потом приятно удивляли. Важнее класс. А главный показатель класса — это стабильность. Вот стабильно играют Аргентина, Франция. Хотя обе начинали турнир не очень. Но вышли из пике.

А по поводу судей, то они неважно работали на этом чемпионате. Взять ту же девочку (Стефани Фраппар, — прим. ред.), которая судила в матче Германии и Коста-Рики. Тогда матч судить вышла полностью женская бригада и провалили его. Это что, первенство бани, что ли? Там ушел мяч за лицевую линию на три метра, а боковая помощница (Карен Диас Медина, — прим. ред.) не подсказала. Ну как девочка угонится за тем же Роналду? Он уже сел, с ложкой кушает, а она все бежит до лицевой линии. Ну что за цирк?