День в истории: изгнание педагогов из университета и воцарение Марии Стюарт

Чем примечательна дата 14 декабря?

Сегодня, 14 декабря, празднуют День башкирского языка. 14 декабря Марию Стюарт объявили королевой Шотландии, на Красной площади открыли Верхние торговые ряды (ГУМ), Руаль Амундсен достиг Южного полюса, из Казанского университета отчислили 96 профессоров и преподавателей, был утвержден Государственный гимн СССР. Родились поэт Сирин Батыршин, певица Алсу Абульханова, астролог Мишель Нострадамус, актер и кинорежиссер Радж Капур. Умерли певец Рашид Вагапов, физик и правозащитник Андрей Сахаров, президент США Джордж Вашингтон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Профессоров — отчислить

14 декабря 1896 года в селе Каракашлы Ютазинского района родился поэт Сирин Батыршин, он же просто Сирин. Первые стихи печатает в бугульминской газете «Юксыл», учится на татарском рабфаке и в Восточном педагогическом институте, работает в школе и Татиздате. Пишет произведения для детей и сатиру. В 1935 году его арестовывают и обвиняют в антисоветcкой пропаганде, Сирина отправляют в Сиблаг, откуда он выходит в 1940-м, участвует в сражениях на Смоленском направлении, после ранения возвращается в Татарстан, где многие годы живет в Бавлинском районе.

Источник wikipedia.org

14 декабря 1918 года Казанский университет издал приказ об отчислении 96 профессоров и преподавателей, ушедших в сентябре с Белой армией и не возвратившихся из отпусков. Ученые в числе еще 11 тысяч казанцев ушли с белыми в сентябре, после того как город взяли красные. Их путь лежал в Лаишево, Уфу и в города Сибири. Согласно приказу, с 1 января 1919 года из университета были отчислены профессора и преподаватели. Спустя время часть этих ученых захотели вернуться домой, в Казань, и власти города разрешили принять их. Одна из причин — в университете была большая нехватка кадров. На июль 1919 года в штате числилось только 10 профессоров (в августе 1918 года их было 85).

14 декабря 1976 года в Воркуте родилась певица Алсу Абульханова. Петь начала в Ульяновске, где училась в школе, после поступила в Казанскую консерваторию, также окончила университет культуры, тогда академию. Работала солисткой в концертно-филармоническом объединении «Идел» при НКЦ «Казань», вела новости на радио, выступала с артистами Татарской филармонии. Помимо певческой карьеры, не оставляла и журналистскую, окончив школу телевидения «Останкино».

Фото: Максим Платонов

14 декабря 2020 года вернули после реконструкции главный казанский памятник Владимиру Ленину, установленный на площади Свободы. В октябре 2020 года постамент памятника полностью разобрали и отправили на реставрацию. Фигура вождя революции авторства скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло была установлена на площади в 1954 году. Проектом реконструкции были предусмотрены химическая очистка скульптуры, реставрация и обновление плит, блоков облицовки постамента и трибун и возведение нового железобетонного постамента.

14 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, как на заседании круглого стола в Госсовете РТ активисты жилого комплекса «Солнечный город» в Казани пожаловались, что за год ни городские власти, ни застройщик не сделали ни одного шага, чтобы исправить перекосы и выделить место под строительство недостающей школы и детских садов. А в прокуратуре заявили о появлении новых вопросов по поводу застройки.



Фото: Максим Платонов

Бессменные авторы гимна

14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади торжественно открыли Верхние торговые ряды. Здание по проекту архитектора Александра Померанцева и инженера Владимира Шухова возвели в модном псевдорусском стиле. Оно состояло из трех продольных пассажей с глубокими подвалами. Внутри разместилось более тысячи магазинов. Также в здании были устроены три больших зала. В 1953 году здание отреставрировали и в нем открылся Государственный универсальный магазин. Сегодня это один из крупнейших торговых комплексов в Европе и памятник архитектуры федерального значения.

14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден Государственный гимн СССР. До него с 1918 года использовался международный пролетарский гимн «Интернационал». Слова для нового гимна написали Сергей Михалков и Эль-Регистан, музыку — Александр Александров. Текст несколько раз менялся. А в 2000 году мелодия Александрова вместе с новым вариантом от Михалкова вновь стала гимном России.



Источник wikipedia.org

Руаль Амундсен достиг полюса

14 декабря 1542 года Марию Стюарт объявили королевой Шотландии. Ей было 6 дней от роду, а коронация состоялась через несколько месяцев. Регентом страны стал Джеймс Гамильтон, ее ближайший родственник. В Шотландию вернулись дворяне-эмигранты — сторонники союза с Англией. Они покинули страну при отце Марии, Якове V, стороннике профранцузской политики. Стюарт правила Шотландией с 1561 по 1567 год. Она была претенденткой на английский престол, что беспокоило королеву Англии Елизавету I, по приказу которой в 1587 году Марию Стюарт посадили в тюрьму и позднее казнили.

14 декабря 1911 года Руаль Амундсен и его экспедиция достигли Южного полюса. Амундсен впервые отправился в экспедицию на полюс в 1897 году, будучи помощником капитана. В 1903 году он с товарищами открыл Северо-Западный проход из Атлантического океана в Тихий. После, готовясь к путешествию к Северному полюсу, он узнал о подвиге Фредерика Кука и в августе 1910 года отправился в Антарктику, в качестве средства передвижения выбрав собачьи упряжки.