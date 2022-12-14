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День в истории: изгнание педагогов из университета и воцарение Марии Стюарт

00:00, 14.12.2022

Чем примечательна дата 14 декабря?

День в истории: изгнание педагогов из университета и воцарение Марии Стюарт
Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Сегодня, 14 декабря, празднуют День башкирского языка. 14 декабря Марию Стюарт объявили королевой Шотландии, на Красной площади открыли Верхние торговые ряды (ГУМ), Руаль Амундсен достиг Южного полюса, из Казанского университета отчислили 96 профессоров и преподавателей, был утвержден Государственный гимн СССР. Родились поэт Сирин Батыршин, певица Алсу Абульханова, астролог Мишель Нострадамус, актер и кинорежиссер Радж Капур. Умерли певец Рашид Вагапов, физик и правозащитник Андрей Сахаров, президент США Джордж Вашингтон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Профессоров — отчислить

14 декабря 1896 года в селе Каракашлы Ютазинского района родился поэт Сирин Батыршин, он же просто Сирин. Первые стихи печатает в бугульминской газете «Юксыл», учится на татарском рабфаке и в Восточном педагогическом институте, работает в школе и Татиздате. Пишет произведения для детей и сатиру. В 1935 году его арестовывают и обвиняют в антисоветcкой пропаганде, Сирина отправляют в Сиблаг, откуда он выходит в 1940-м, участвует в сражениях на Смоленском направлении, после ранения возвращается в Татарстан, где многие годы живет в Бавлинском районе.

Источник wikipedia.org

14 декабря 1918 года Казанский университет издал приказ об отчислении 96 профессоров и преподавателей, ушедших в сентябре с Белой армией и не возвратившихся из отпусков. Ученые в числе еще 11 тысяч казанцев ушли с белыми в сентябре, после того как город взяли красные. Их путь лежал в Лаишево, Уфу и в города Сибири. Согласно приказу, с 1 января 1919 года из университета были отчислены профессора и преподаватели. Спустя время часть этих ученых захотели вернуться домой, в Казань, и власти города разрешили принять их. Одна из причин — в университете была большая нехватка кадров. На июль 1919 года в штате числилось только 10 профессоров (в августе 1918 года их было 85).

14 декабря 1976 года в Воркуте родилась певица Алсу Абульханова. Петь начала в Ульяновске, где училась в школе, после поступила в Казанскую консерваторию, также окончила университет культуры, тогда академию. Работала солисткой в концертно-филармоническом объединении «Идел» при НКЦ «Казань», вела новости на радио, выступала с артистами Татарской филармонии. Помимо певческой карьеры, не оставляла и журналистскую, окончив школу телевидения «Останкино».

Фото: Максим Платонов

14 декабря 2020 года вернули после реконструкции главный казанский памятник Владимиру Ленину, установленный на площади Свободы. В октябре 2020 года постамент памятника полностью разобрали и отправили на реставрацию. Фигура вождя революции авторства скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло была установлена на площади в 1954 году. Проектом реконструкции были предусмотрены химическая очистка скульптуры, реставрация и обновление плит, блоков облицовки постамента и трибун и возведение нового железобетонного постамента.

14 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, как на заседании круглого стола в Госсовете РТ активисты жилого комплекса «Солнечный город» в Казани пожаловались, что за год ни городские власти, ни застройщик не сделали ни одного шага, чтобы исправить перекосы и выделить место под строительство недостающей школы и детских садов. А в прокуратуре заявили о появлении новых вопросов по поводу застройки.

Фото: Максим Платонов

Бессменные авторы гимна

14 декабря 1893 года в Москве на Красной площади торжественно открыли Верхние торговые ряды. Здание по проекту архитектора Александра Померанцева и инженера Владимира Шухова возвели в модном псевдорусском стиле. Оно состояло из трех продольных пассажей с глубокими подвалами. Внутри разместилось более тысячи магазинов. Также в здании были устроены три больших зала. В 1953 году здание отреставрировали и в нем открылся Государственный универсальный магазин. Сегодня это один из крупнейших торговых комплексов в Европе и памятник архитектуры федерального значения.

14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден Государственный гимн СССР. До него с 1918 года использовался международный пролетарский гимн «Интернационал». Слова для нового гимна написали Сергей Михалков и Эль-Регистан, музыку — Александр Александров. Текст несколько раз менялся. А в 2000 году мелодия Александрова вместе с новым вариантом от Михалкова вновь стала гимном России.

Источник wikipedia.org

Руаль Амундсен достиг полюса

14 декабря 1542 года Марию Стюарт объявили королевой Шотландии. Ей было 6 дней от роду, а коронация состоялась через несколько месяцев. Регентом страны стал Джеймс Гамильтон, ее ближайший родственник. В Шотландию вернулись дворяне-эмигранты — сторонники союза с Англией. Они покинули страну при отце Марии, Якове V, стороннике профранцузской политики. Стюарт правила Шотландией с 1561 по 1567 год. Она была претенденткой на английский престол, что беспокоило королеву Англии Елизавету I, по приказу которой в 1587 году Марию Стюарт посадили в тюрьму и позднее казнили.

14 декабря 1911 года Руаль Амундсен и его экспедиция достигли Южного полюса. Амундсен впервые отправился в экспедицию на полюс в 1897 году, будучи помощником капитана. В 1903 году он с товарищами открыл Северо-Западный проход из Атлантического океана в Тихий. После, готовясь к путешествию к Северному полюсу, он узнал о подвиге Фредерика Кука и в августе 1910 года отправился в Антарктику, в качестве средства передвижения выбрав собачьи упряжки.

Фаниль Каримов
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