Дискотека 90-х: белая рубашка Габдельфата Сафина

Заслуженный строитель певческой карьеры

На прошлой неделе в рамках фестиваля «Текст» заместитель главного редактора «Реальное времени» прочитал лекцию о кассетной культуре 90-х. И одним из альбомов, которые там ставились, был сборник Габдельфата Сафина — певца с особым путем на эстраду. Ведь когда в 1993 году он, родившийся в селе Симетбаш Арского района, стал дипломантом конкурса «Татар җыры», ему был уже 31 год.

Шакиров берет Сафина на работу

Его отцу Габдрахману в марте исполнилось сто лет. Во время войны он попал в плен, в лагере их посещали Муса Джалиль и Абдулла Алиш. После долго сидел в Плетеневской тюрьме и в Кемерово, работая в деревоперерабатывающем цехе. Выйдя по амнистии, узнал, что жена, которая растила сына, нашла другого, женился повторно на соседской девушке, у них родились три парня и дочка. Один из них — Габдельфат.

В деревне считался первым баянистом. Но после окончания Кырлайской средней школы имени Тукая (в соседней деревне) поступил в КИСИ. Работал мастером, потом старшим мастером строительного цеха в обувном объединении «Спартак». Далее был побег на гастроли с фольклорным ансамблем «Сорнай», знакомство и свадьба с женой и соратником Рузилей. И только в 1992 году пришел в Татарскую филармонию, где был прослушан Ильгамом Шакировым и принят на работу — без профильного образования, чего раньше не было. Явно звоночек о новой эпохе. При этом уже в 1994-м у него своя студия «Моң» и творческий коллектив. В 2001-м — своя газета «Акчарлак», потом еще несколько печатных изданий и собственный издательский дом. Кроме того, он написал и опубликовал автобиографию.

В последние годы он запомнился несколькими громкими высказываниями, предлагая переименовать улицу, названную в честь хирурга Александра Вишневского, в улицу Ильгама Шакирова. В 2017-м он выдал клип на песню «Бөек татар», ставшую хитом в интернете. Учредил конкурс «Алтын тавышка — алтын Акчарлак» («Золотому голосу — золотой Акчарлак»). Выпускал передачу на ТНВ. У него в группе пела будущая победительница «Голоса» Дина Гарипова. Сафин сотрудничал с Евгением Борцом, уже тогда бывшим известным джазовым пианистом, а позже организовавшим проекты BoNaSo и трио Евгения Борца.

Почему так важны аранжировки

Первый хит Сафина «Ак күлмәгем» — песня, вообще-то, женская. Просто у Сафина «итәк» («подол») превратился в «яка» («воротник»). То есть была песня «Белое платье», стала «Белая рубашка», спасибо многозначному татарскому языку.

Слова написала Шамсия Зигангирова, в эти годы ставшая редактором, ведущим музыкальные радиопередачи на радио «Татарстан». К слову, в начале нулевых она уже главный редактор радио «Новый век».

Ильфат Давлетшин хотя и начал писать песни еще во время учебы в Елабужском культпросветучилище также закончил и консерваторию. Среди его известных произведений крупной формы — струнный квартет «Мосафир» и хоровой цикл «Хан кызы». А среди песен — «Туган көн», «Булсын тик сөенеч», «Көңләшмә». «Ак күлмәгем» — настолько крутая песня, что Давлетшин назвал так творческий коллектив в деревне Большие Уськи Мамадышского района. С Зигангировой у них есть еще одна популярная песня «Пар канатлар».

Пела ее изначально Зайнаб Фархетдинова. В интервью «Татар-информу» Сафин вспомнил, что аранжировку (то есть «минусовку») ему отдала жена композитора Ильфата Давлетшина. Также ее исполнила значительно позже Альфия Авзалова. Это точно указывает, насколько каждый исполнитель может поменять песню, хоть она играется в той же аранжировке.

«Моя белая рубашка, белая рубашка, воротник украшен волнами. Подобно сломанному крылу птицы, ломается и душа моя».

Если слушать песни Сафина и изучать его деятельность, он кажется человеком очень правильным и практичным. К примеру, он открыто признавался, что часто поет под фонограмму. Добавьте сюда характерный тембр голоса — рецепт популярности готов. Ах да, еще нужно терпение.

«Долго кипел, а потом — раз! — и пришел в филармонию, — вспоминал он в интервью 2003 года. — Я считаю, это более правильный путь. Не стоит тратить себя с 20 лет. Надо подготовить себя морально и духовно. Подождать свой хит, свою песню».

