Народная любовь, золотые хиты и связь поколений: в Казани вручили X национальную премию «Болгар Радиосы»
10 декабря в Казани в концертном зале «Пирамида» прошло долгожданное событие года — вручение Х национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». В юбилейный вечер статуэткой «Алтын йолдыз» были награждены популярные артисты татарской эстрады. Всего объявлены победители в 30 номинациях. Кто стал обладателем заветной золотой звезды — в материале «Реального времени».
Самое ценное — любовь народа
10 декабря в концертном зале «Пирамида» было многолюдно. Увидеть своими глазами одно из главных музыкальных событий года — вручение Х Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» собрались зрители со всех уголков Татарстана и соседних регионов. Гостей вечера не остановила даже сильная метель. К слову, по словам организаторов, билеты на торжество были раскуплены за первый месяц. Все для того, чтобы увидеть весь свет татарской эстрады воочию.
Принцип выбора победителей предельно прозрачный. В первую очередь премии удостаиваются исполнители, которых выбрали слушатели «Болгар Радиосы» и зрители ТНВ. И в этом уникальность награды. В течение года транслируется хит-парад «Кайнар хит» («Горячий хит»), где татары со всего мира отдают голоса за любимого исполнителя или песню. Певцы, которые занимали верхние строчки хит-парада, становятся обладателями статуэтки.
Как отметила народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева, каждый исполнитель мечтает получить эту премию, она по-настоящему народная. В этом году Венера Ахатовна была номинирована вместе с авторами песни Резедой Ахияровой и Разилем Валиевым. Их дружбе уже больше 30 лет, призналась певица.
Особенностью национальной премии «Болгар Радиосы» с самого начала было чествование не только исполнителей, но и авторов песен. Они вместе выходят на сцену. Такого больше нет ни на одной церемонии. Одним из обладателей премии в качестве автора стал писатель Разиль Валиев:
Известная молодая исполнительница, финалистка проекта «Голос» Саида Мухаметзянова получила премию «Болгар Радиосы» в первый раз. Артистка не скрывала своего волнения:
Самым юным артистом, вышедшим на сцену, стал победитель песенного конкурса «Сэйлэн», который проходил на детском канале «Шаян ТВ», Рустам Хасаинов из Казани. Он учится в гимназии №180, отлично говорит по-татарски и мечтает стать певцом:
Каждый год в рамках национальной премии «Болгар Радиосы» вручается награда в номинации «Легенда татарской эстрады». В этом году ее удостоился заслуженный артист России, народный артист Татарстана Эмиль Залялетдинов. В этом году ему исполнилось 89 лет. Совсем скоро он отпразднует свой 90-летний юбилей. Несмотря на свой возраст, он блистательно исполнил песню, и не один раз, а на бис. Зритель с восторгом и овациями встретил легендарного певца и долго не отпускал его со сцены.
«Радио золотого хита»
«Болгар Радиосы» позиционируется как радио золотого хита. В фонде собраны тысячи записей. Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор «Болгар Радиосы» АО «ТРК «Новый век» Наиля Хайдарова, важно сохранить музыкальное достояние и передать его потомкам:
— Готовясь к десятой премии, мы задались вопросом, что есть радио и откуда наши корни, и нашли самую первую запись, с которой начинается наш золотой фонд. Она датируется 1952 годом. Это запись песни «Чишмә янында» в исполнении Раисы Билаловой. Эту связующую нить мы и показали во время вручения национальной премии «Болгар Радиосы». Мнение худсовета радио таково, что существуют песни, которые популярны здесь и сейчас, и те, которые становятся востребованными много позже. Поэтому оценить насколько песня будет важна для наших потомков, мы не можем. Мы просто стараемся собрать золотой фонд, а насколько он действительно окажется золотым, сможет показать только время. Самое главное все номинанты выбраны нашими слушателями самых разных возрастов и социальных слоев. Это некий срез песен сегодняшнего дня.
Болгар — «Кара Пулат» — «Болгар Радиосы»
X Национальная премия «Болгар Радиосы» была неразрывно связана с оперой «Кара Пулат», премьера которой в этом году была посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Она красной нитью тянулась на протяжении всего торжества, рассказал нам главный режиссер церемонии Алмаз Акберов.
— Идея соединения церемонии с оперой «Кара пулат» появилась у нас во время премьеры в древнем Болгаре, когда ее ставили прямо под открытым небом. Кроме того, мы хотели отдать дань значимой для всех нас дате — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Мы постарались сохранить эту тематику и в содержании, и в дизайнерском оформлении сцены, использовали определенные цвета, символику и узоры в стиле гирих (исламского декоративного искусства).
От попсы к опере
Симбиоз разных течений в музыке можно назвать еще одной особенностью премии. Самая первая номинация «За сохранение и развитие татарской песни» вручена известному композитору, автору оперы «Кара пулат» Эльмиру Низамову. Именно с арии Наргизы в исполнении Илюсы Хузиной и началось торжество. К слову, именно эта оперная певица, имя которой организаторы скрывали до самого начала праздника, и стала ведущей церемонии вместе с главным редактором «Болгар Радиосы» Ильфаром Каримовым.
По словам Эльмира Низамова, такие премии позволяют обычному слушателю, привыкшему к поп-музыке, приобщиться к другим жанрам и может даже их полюбить:
«Салкын чәй» греет душу
Кульминацией праздника стало выступление легендарного артиста Салавата Фатхутдинова. Он под громкие овации исполнил свою песню и поздравил всех собравшихся с праздником, а зрители в зале говорили между собой, что его «Салкын чәй» они могут слушать каждый день в любом настроении — и когда хорошо, и когда плохо.
В списке лауреатов 30 исполнителей татарской эстрады. Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» — артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них Алсу и Азат Фазлыевы, Ильдар Ямалиев, Зинира и Ризат Рамазановы, Саида Мухамметзянова, Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов, Ильгиз Мухутдинов, Юлия Гарифуллина ,Гульназ и Ильсур Шарипзяновы, Рамиля и Рамиль Хайретдиновы, Зарина Хасаншина, Ильвина, Мурат Гайсин — в номинации «Выбор слушателя».
Кроме того, статуэткой «Алтын йолдыз» наградили и тех певцов, чьи песни нашли отклик в сердцах наших радиослушателей. Среди них:
- Салават Фатхутдинов — «За вклад в развитие татарской песни»
- Айдар Галимов — «Бессмертный хит»
- Ришат Тухватуллин — «Самый лиричный певец»
- Ильсия Бадретдинова — «Народная любовь»
- Гузель Уразова — «Песня проникшая в сердца»
- Филюс Кагиров — «Популярная песня года»
- Венера Ганиева — «Народная любовь»
- Марат Яруллин — «Самый романтичный певец»
- Эльмира Калимуллина — «Неповторимый голос»
- Раяз Фасихов — «Самый душевный певец»
- Рифат Зарипов — «Самый активный певец»
- Рафис Калимуллин — «Самый целеустремленный певец»
- Анастасия Макарова — «Самый креативный певец»
- Винарис Ильегет — «Самый оригинальный певец»
- Лейла и Рустам Галиевы — «Самый романтичный дуэт»
- Эльмир Низамов — «За сохранение и развитие татарской песни»
- Ильназ Бах — «Самый энергичный певец»
- Эмиль Залялетдинов — «Легенда татарской эстрады»
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