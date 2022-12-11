Народная любовь, золотые хиты и связь поколений: в Казани вручили X национальную премию «Болгар Радиосы»

10 декабря в Казани в концертном зале «Пирамида» прошло долгожданное событие года — вручение Х национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». В юбилейный вечер статуэткой «Алтын йолдыз» были награждены популярные артисты татарской эстрады. Всего объявлены победители в 30 номинациях. Кто стал обладателем заветной золотой звезды — в материале «Реального времени».



Самое ценное — любовь народа

10 декабря в концертном зале «Пирамида» было многолюдно. Увидеть своими глазами одно из главных музыкальных событий года — вручение Х Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» собрались зрители со всех уголков Татарстана и соседних регионов. Гостей вечера не остановила даже сильная метель. К слову, по словам организаторов, билеты на торжество были раскуплены за первый месяц. Все для того, чтобы увидеть весь свет татарской эстрады воочию.



Принцип выбора победителей предельно прозрачный. В первую очередь премии удостаиваются исполнители, которых выбрали слушатели «Болгар Радиосы» и зрители ТНВ. И в этом уникальность награды. В течение года транслируется хит-парад «Кайнар хит» («Горячий хит»), где татары со всего мира отдают голоса за любимого исполнителя или песню. Певцы, которые занимали верхние строчки хит-парада, становятся обладателями статуэтки.

Как отметила народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева, каждый исполнитель мечтает получить эту премию, она по-настоящему народная. В этом году Венера Ахатовна была номинирована вместе с авторами песни Резедой Ахияровой и Разилем Валиевым. Их дружбе уже больше 30 лет, призналась певица.

— Номинироваться в этом проекте очень почетно. Для каждого исполнителя это честь, каждый из нас мечтает участвовать в национальной премии «Болгар Радиосы». Для этого мы в течение года готовим свои проекты, новые песни, ротируемся на радио. Но это еще не значит, что ты победишь, ведь никто до последнего не знает, кого выберет народ. Считаю, что это самая справедливая премия, потому что основной выбор делает наш слушатель, — сказала Венера Ганиева.

Особенностью национальной премии «Болгар Радиосы» с самого начала было чествование не только исполнителей, но и авторов песен. Они вместе выходят на сцену. Такого больше нет ни на одной церемонии. Одним из обладателей премии в качестве автора стал писатель Разиль Валиев:

У нас очень много самых разных песенных конкурсов, но премия «Болгар Радиосы» отличается от всех остальных. Во-первых, победителей выбирает сам народ. Во-вторых — вместе с певцами премию получают авторы. И что интересно — самые разные авторы. Это меня всегда удивляло и восхищало. Иногда наблюдаешь за конкурсами и видишь, что в них представлены одни и те же знаменитые композиторы и поэты. А здесь совсем не так, здесь можно увидеть авторов, которых ты и не знал до этого вовсе. Это значит, что наше дело продолжается, появляются новые таланты. И с этой точки зрения, трудно переоценить значение премии «Болгар Радиосы» — она открывает новых композиторов и новых поэтов.

Известная молодая исполнительница, финалистка проекта «Голос» Саида Мухаметзянова получила премию «Болгар Радиосы» в первый раз. Артистка не скрывала своего волнения:

Моя песня выиграла в хит-параде. Слушатели и зрители проголосовали именно за нее, и это для меня большая честь. Она получила более 20 тысяч голосов. Это очень ценно. Все эти голоса — настоящие, для меня это большая радость и в то же время большая ответственность. Чаще я исполняю народные и классические произведения, но стараюсь не останавливаться и пробовать себя в разных жанрах. Например, сейчас выходит моя песня в джазовом стиле. Надеюсь, слушатели ее тоже воспримут с любовью. Говорят, для татар джаз чуждое направление, но я хочу сломать эти стереотипы. Такие премии как раз и помогают увидеть все разнообразие татарской музыки.

Самым юным артистом, вышедшим на сцену, стал победитель песенного конкурса «Сэйлэн», который проходил на детском канале «Шаян ТВ», Рустам Хасаинов из Казани. Он учится в гимназии №180, отлично говорит по-татарски и мечтает стать певцом:

Я исполнил песню «Ашхабад». Она одна из моих любимых. Сейчас в татарской музыке много разных стилей, и каждый может выбрать себе по душе. Но я сам не особенно люблю рок или рэп, предпочитаю классические песни. А мои любимые исполнители — Ришат Тухватуллин, Филюс Кагиров.

Каждый год в рамках национальной премии «Болгар Радиосы» вручается награда в номинации «Легенда татарской эстрады». В этом году ее удостоился заслуженный артист России, народный артист Татарстана Эмиль Залялетдинов. В этом году ему исполнилось 89 лет. Совсем скоро он отпразднует свой 90-летний юбилей. Несмотря на свой возраст, он блистательно исполнил песню, и не один раз, а на бис. Зритель с восторгом и овациями встретил легендарного певца и долго не отпускал его со сцены.

Награды в номинации «Легенда татарской эстрады» удостоился заслуженный артист России, народный артист Татарстана Эмиль Залялетдинов. Фото: realnoevremya.ru

«Радио золотого хита»

«Болгар Радиосы» позиционируется как радио золотого хита. В фонде собраны тысячи записей. Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор «Болгар Радиосы» АО «ТРК «Новый век» Наиля Хайдарова, важно сохранить музыкальное достояние и передать его потомкам:

— Готовясь к десятой премии, мы задались вопросом, что есть радио и откуда наши корни, и нашли самую первую запись, с которой начинается наш золотой фонд. Она датируется 1952 годом. Это запись песни «Чишмә янында» в исполнении Раисы Билаловой. Эту связующую нить мы и показали во время вручения национальной премии «Болгар Радиосы». Мнение худсовета радио таково, что существуют песни, которые популярны здесь и сейчас, и те, которые становятся востребованными много позже. Поэтому оценить насколько песня будет важна для наших потомков, мы не можем. Мы просто стараемся собрать золотой фонд, а насколько он действительно окажется золотым, сможет показать только время. Самое главное все номинанты выбраны нашими слушателями самых разных возрастов и социальных слоев. Это некий срез песен сегодняшнего дня.

Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор «Болгар радиосы» АО «ТРК «Новый век» Наиля Хайдарова, важно сохранить музыкальное достояние и передать его потомкам. Фото: realnoevremya.ru

Болгар — «Кара Пулат» — «Болгар Радиосы»

X Национальная премия «Болгар Радиосы» была неразрывно связана с оперой «Кара Пулат», премьера которой в этом году была посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Она красной нитью тянулась на протяжении всего торжества, рассказал нам главный режиссер церемонии Алмаз Акберов.

— Идея соединения церемонии с оперой «Кара пулат» появилась у нас во время премьеры в древнем Болгаре, когда ее ставили прямо под открытым небом. Кроме того, мы хотели отдать дань значимой для всех нас дате — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Мы постарались сохранить эту тематику и в содержании, и в дизайнерском оформлении сцены, использовали определенные цвета, символику и узоры в стиле гирих (исламского декоративного искусства).

«Мы хотели отдать дань значимой для всех нас дате — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией», — рассказал Алмаз Акберов. Фото: realnoevremya.ru

От попсы к опере

Симбиоз разных течений в музыке можно назвать еще одной особенностью премии. Самая первая номинация «За сохранение и развитие татарской песни» вручена известному композитору, автору оперы «Кара пулат» Эльмиру Низамову. Именно с арии Наргизы в исполнении Илюсы Хузиной и началось торжество. К слову, именно эта оперная певица, имя которой организаторы скрывали до самого начала праздника, и стала ведущей церемонии вместе с главным редактором «Болгар Радиосы» Ильфаром Каримовым.

С арии Наргизы в исполнении Илюсы Хузиной и началось торжество. Фото: realnoevremya.ru

По словам Эльмира Низамова, такие премии позволяют обычному слушателю, привыкшему к поп-музыке, приобщиться к другим жанрам и может даже их полюбить:

Очень рад, что мои песни звучат на этом торжестве. Я на протяжении своего творческого пути совмещал совершенно разные стили. Для татарского народа песенный жанр — один из главных жанров, и я не могу остаться в стороне. Поэтому наряду с крупными симфоническими и театральными произведениями я всегда старался писать песни. Но одно дело их писать — а другое — то, что эти песни живут, они выходят в народ, их слушают, их любят, их знают. Я иногда себя ощущаю неким мостом. Потому что если люди заинтересуются моими песнями, есть вероятность, что им станет интересны и другие мои произведения. Я вижу свою миссию в том, чтобы быть проводником. И «Болгар Радиосы» выполняет такую же миссию. Оно становится площадкой для самых разных исполнителей.

«Салкын чәй» греет душу

Кульминацией праздника стало выступление легендарного артиста Салавата Фатхутдинова. Он под громкие овации исполнил свою песню и поздравил всех собравшихся с праздником, а зрители в зале говорили между собой, что его «Салкын чәй» они могут слушать каждый день в любом настроении — и когда хорошо, и когда плохо.

Кульминацией праздника стало выступление легендарного артиста Салавата Фатхутдинова. Фото: realnoevremya.ru

В списке лауреатов 30 исполнителей татарской эстрады. Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» — артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них Алсу и Азат Фазлыевы, Ильдар Ямалиев, Зинира и Ризат Рамазановы, Саида Мухамметзянова, Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов, Ильгиз Мухутдинов, Юлия Гарифуллина ,Гульназ и Ильсур Шарипзяновы, Рамиля и Рамиль Хайретдиновы, Зарина Хасаншина, Ильвина, Мурат Гайсин — в номинации «Выбор слушателя».

В списке лауреатов 30 исполнителей татарской эстрады. Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, статуэткой «Алтын йолдыз» наградили и тех певцов, чьи песни нашли отклик в сердцах наших радиослушателей. Среди них:

Салават Фатхутдинов — «За вклад в развитие татарской песни»

Айдар Галимов — «Бессмертный хит»

Ришат Тухватуллин — «Самый лиричный певец»

Ильсия Бадретдинова — «Народная любовь»

Гузель Уразова — «Песня проникшая в сердца»

Филюс Кагиров — «Популярная песня года»

Венера Ганиева — «Народная любовь»

Марат Яруллин — «Самый романтичный певец»

Эльмира Калимуллина — «Неповторимый голос»

Раяз Фасихов — «Самый душевный певец»

Рифат Зарипов — «Самый активный певец»

Рафис Калимуллин — «Самый целеустремленный певец»

Анастасия Макарова — «Самый креативный певец»

Винарис Ильегет — «Самый оригинальный певец»

Лейла и Рустам Галиевы — «Самый романтичный дуэт»

Эльмир Низамов — «За сохранение и развитие татарской песни»

Ильназ Бах — «Самый энергичный певец»

Эмиль Залялетдинов — «Легенда татарской эстрады»