«Мы приучаем людей»

Что поняли организаторы ижевского фестиваля этнокультуры «Тангыра»

Фото: Максим Егоров. Группа bobolenin

В начале декабря в Ижевске в четвертый прошел фестиваль современной молодежной этнокультуры «Тангыра», который в этом году пошел дальше музыкальной программы — добавились показы дизайнеров и кинофильмов. Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов оценил, как смотрится пение на поволжских языках со стороны, и узнал, какие проблемы испытывают организаторы.

Мода, кино и музыка

Фестиваль, который делает Дом дружбы народов и удмуртская молодежная организации «Шунды», проходил в разных форматах. Был и внезапный переезд с открытой площадки в клуб, и сентябрьский фестиваль, и концертный холл. Проводить его старались после того, как жители отвлекутся от огородов, а студенты вернутся с каникул.

В этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив фестиваль прошел зимой. Просто потому, что «Тангыра» лишилась государственного финансирования, а грант дали только в начали осени. И начался фестиваль в Доме дружбы народов с показа коллекций этнодизайнеров из Удмуртии и республики Марий Эл. Также несколько дней шли показы «современного этнического короткометражного кино». Среди них были фильмы «Осень» и «Бог Дьёсёгёй» якута Сергея Потапова, «Горький мед» башкира Айнура Аскарова, ингушское «Дерево» от Хавы Мухиевой и другие. За Казань отвечала картина «Представь» Ильшата Рахимбая (автор приехал и пообщался с публикой), клип группы Shanu «Tevet» Булата Минкина и «Солдатская шапка» Павла Москвина. К слову, с визуализацией удмуртского языка в Ижевске достаточно хорошая ситуация — это можно понять по интернет-каналу «Даур ТВ» с большим количеством контента, от стендапа до уроков.

Музыкальная часть «Тангыры» проходила в одном из баров. Ижевск — вероятно, единственный город в Поволжье, где проходят фестивали с музыкантами, поющими на разных языках. Также в Удмуртии проходит «Эктоника» — это танцевальное мероприятие, были этнографические вечеринки «Арган берган» и фестиваль «Кубыз-fest».

Кинопоказ

Панк, инди-поп и электрофолк

Тем интереснее сравнить его, к примеру, с казанским Tat Cult Fest. Если не учитывать клубный формат мероприятия, то отличий достаточно. К примеру, закрывала «Тангыру» русскоязычная фолк-метал-группа «Калевала», им 15 лет, у них множество альбомов и туры по Европе.

А перед ними играла ижевская группа bobolenin, которую рекомендуют как поклонников сиэтлского гранжа, хотя и влияние мелодичного панк-рока очевидно. Это похоже на нашу группу Gauga — в том смысле, что перед сценой собирается толпа поклонников, которые знают все слова. Вокалист Кирилл Кириллов в какой-то момент даже прыгает со сцены — достаточно удачно. В его песнях нет ничего «удмуртского», он просто поет на родном языке. Добавьте сюда жирный звук — месседж понятен.

Есть на фестивале и другие ижевские группы, две делают песни на русском («КузмиЧ» и Unrill), но есть GARUDA, которая делает этакий фолк-рок на удмуртском. Местная сцена всегда славилась при этом электронными музыкантами, начиная со «Стука бамбука в 11 часов» в конце 80-х, привозами иностранных проектов (на концерты которых приезжали из столиц). В Казани выступал, к примеру, post-dukes, который соединяет звучание кубыза (местной скрипки), женского вокала и электроники.

— На самом деле, в этом году мы планировали «Тангыру» делать полностью электронной, — говорит один из организаторов Богдан Анфиногенов (у него есть рэп-проект «Мурӝол Underground», еще он поет в панк-группе «Малыми»). — Я за это топил, но в итоге все ушло в рок, как обычно, уже по накатанной, что ли. Просто у публики уже есть восприятие «Тангыры» как рок-фестиваля, и у организаторов тоже. Но я, например, лично хотел бы сделать концерт электронный, возможно, получится в дальнейшем.

Две группы приехали из Коми. В республике есть сообщество команд, поющих на коми кыв. «Войвыв ру» — группа удорская, это Крайний Север. Здесь живет около 8 000 коми. Правда, интереснее звучит PopCorn. Это квинтет из четырех девочек и одного мальчика. Поет в ней Александра Ногиева, у которой есть и сольные песни. Ну а PopCorn играет гитарный поп где-то между Аврил Лавинь и «Лицеем».

PopCorn

Редкая чувашская группа, живущая в Чебоксарах, — это «ЯлАр». В том смысле, что еще один известный проект, работающий с джазом, находится в Казани — Shanu. А играющий своеобразный инди-рок на чувашском — в Таллине. Так что «ЯлАр» играют на всех фестивалях «Тангыра». Это бодрый рок, где-то рядом и с «Чайф», и с «Медвежьим углом». В Сети можно найти их записи, к примеру, с Дня строителя.

Наконец, группа Mordens приехала из Мордовии. В составе — гитарист, клавишница, две зычные вокалистки и электронный подклад. Гитарист — это основатель коллектива, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Юрий Буянкин. В августе он проводил творческий вечер, посвященный 25-летию музыкальной деятельности.



Делать этнофест тяжело

— За четыре года оказалось, что в принципе делать этнофест тяжело, — говорит организатор Алина Чернова. Она окончила национальную гимназию имени Кузебая Герда, которая считается главным оплотом школьного образования. — Мы приучаем людей к таким фестивалям. Городской житель неохотно идет на такое мероприятие. Удмурты ходят на исполнителей, которых знают. И когда ты работаешь с музыкой из других регионов, они предпочитают что-то другое. Два года так происходило. Люди то ли не готовы, то ли не хотят подобное слушать. Проблемы у нас постоянно и с площадками — их нет. Также мы для себя зафиксировали, что продавать билеты пока не надо. И хедлайнер обязателен. В 2021-м у нас был бесплатный концерт. Большинство людей пришло именно на «Тролль Гнет Ель», было 500 человек. В этом году мы поняли, что людям очень интересны этно и кино, посетителей было много, — отмечает Алина.

— В этом году у нас впервые фестиваль шел не один день и был не только музыкальным. Появились кинопоказы и показы этномоды, — говорит Богдан. — Хочется, чтобы и дальше он в этом плане развился, чтобы были разные площадки, например, блогерство на языках народов России, может, даже отдельные музыкальные сцены по жанрам (рок/рэп/электроника). Выводы у меня по этому фестивалю такие, что все-таки мало кто у нас готов поддержать рублем такую межнациональную этнодвижуху, поэтому было не так много народу на концерте, даже несмотря на наличие хедлайнера из Москвы.

При этом на фестивале очень радовала молодежь. Она поддерживала всех исполнителей. И общалась друг с другом на удмуртском.