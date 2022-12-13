Андрей Маслов: «Поставки российской нефти в ЕС технически продолжатся»

Фото: Ринат Назметдинов

С введением ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель сорт Urals торговался даже дешевле — на уровне $43,73 за баррель. Впрочем, эксперты связывают это не только с ограничением стоимости черного золота, но и с потерей европейских покупателей. Между тем запрет на поставки нефти морем и установленный потолок цен могут оказаться новым шоком для российской экономики, считает ряд экспертов. Подробнее о последствиях этих инициатив для страны в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.



«Российская нефть найдет покупателей на Западе, но по скромной цене»

Потолок цен и эмбарго на российскую нефть уже долго были на повестке и находились в заголовках СМИ еще с лета. Впрочем, именно из-за долгого обсуждения и общей усталости инвесторов и аналитиков от обещаний G7 и ЕС потолок цен и эмбарго на нефть из России, поставляемую морем, не сумели привести к серьезному влиянию на нефтяной рынок. Важную роль тут сыграло решение ОПЕК+ сократить добычу черного золота, которое поддержало цены на нефть. Российская валюта все же оказалась под некоторым давлением после 5 декабря, однако падение было не таким серьезным.

Касаемо возможных последствий, пожалуй, стоит для начала отметить, что запрет на поставки нефти из России морским путем распространяется не на все страны. Болгария избежала эмбарго, и поставки российской нефти в эту страну продолжатся. А поскольку болгарский порт Варна находится по другую сторону Черного моря от Новороссийска (главного морского порта на юге России в том числе и для отправки нефти морем), можно считать, что поставки в ЕС технически продолжатся, так как большое обилие теневых схем, скорее всего, приведет к тому, что российская нефть найдет своих покупателей на Западе, только по более скромной цене.

Также напомним и то, что, хотя Россия и использует морские пути для доставки энергоносителей, все же трубопроводные поставки абсолютно доминируют над любыми другими способами доставки энергоресурсов (это касается и нефти, и газа). Поэтому большого урона российской экономике от эмбарго на поставляемую морем российскую нефть можно не ожидать — скорее это просто очередной фактор давления, который, безусловно, неприятен, но все же не критичен.

Даже если Россия создает «теневой флот» — бороться проблематично

Касаемо ценового потолка от стран «Большой семерки», Австралии и Норвегии, тут все сложнее. Страны договорились о довольно серьезных штрафах для тех, кто этот потолок нарушит. Это действительно может привести к тому, что страны, согласившиеся на потолок цен, будут соблюдать условия. Однако существует две основные проблемы, которые могут привести к значительному снижению эффективности данной меры. Первая — это теневые поставки российской нефти, которые продолжаются и наращиваются, так как отследить происхождение нефти в открытом море достаточно проблематично. Банально можно перекачивать черное золото с танкера на танкер в океане (затея, конечно, рискованная, но вполне реализуемая), отключать трекер, смешивать нефть с производителями из других стран и использовать другие уязвимости в системе морских поставок. Сейчас многие СМИ говорят о том, что Россия создает «теневой флот», однако даже если это так, то бороться с таким явлением крайне проблематично и затратно.

Второй и, пожалуй, на данный момент главный фактор — это сама цена. Она слишком высока для российской нефти и не имеет смысла, так как Urals торгуется у отметки, близкой к $55 за баррель, что и так ниже установленного потолка в $60 за баррель. Учитывая огромные скидки для покупателей российской нефти в 20-40%, в реальности черное золото из России продается за $40 за баррель. Хотя такая стоимость почти в 2 раза меньше рыночной цены того же Brent, WTI или Arab Light, она все еще выше себестоимости для многих компаний и продолжит приносить деньги и российским добывающим корпорациям, и российскому бюджету.

Фото piqsels.com

Если говорить о цифрах, то в федеральный бюджет на 2023 год заложены следующие предпосылки — цена нефти Urals около $70/барр, объемы добычи около 10 млн барр/сутки, среднегодовой курс доллара 68,3 руб. При этом нефтегазовые доходы бюджета должны составить 8,9 трлн руб., что на 23% ниже ожидаемых нефтегазовых доходов текущего года. Плановый дефицит бюджета в следующем году составляет 2,9 трлн руб. (около 2% ВВП). Снижение цены нефти с $70/барр до $60/барр при сохранении прежнего объема добычи может привести к сокращению нефтегазовых доходов бюджета примерно на 1 трлн руб. Расширение дефицита бюджета в этом случае может финансироваться увеличением заимствований и/или увеличением расходования ФНБ, это можно рассматривать как проинфляционный фактор, который будет негативно влиять на курс рубля.

В целом эффект от введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть мы сможем узнать скорее в II квартале 2023 года, когда станет ясно, насколько в цифрах упала добыча нефти в России и насколько меньше стана получила нефтедолларов. Все же есть некоторые производители нефти, для которых цена около $40 за баррель уже критичная, и с этого уровня могут начать консервироваться некоторые буровые установки, и не все из них можно будет вновь запустить.

Отметим тот факт, что текущей ситуацией могут воспользоваться (или уже воспользовались) и другие страны, продолжающие покупать российскую нефть, так как эмбарго и ценовой потолок дают рычаг давления на российских поставщиков. Недавно Турция заявила о том, что ожидает скидки на российскую нефть на 25%, и хотя из Индии и Китая никаких заявлений не последовало, скорее всего, эти страны также будут шантажировать Россию тем, что откажутся от поставок нефти из РФ без дополнительных скидок. В целом это может привести к серьезной «недостаче» нефтедолларов в российский бюджет в 2023 году, однако слишком многое сейчас зависит от дипломатии и решений конкретных лиц относительно геополитической ситуации.

Фото piqsels.com

Опасные контрмеры России

В заключение отдельно можно упомянуть о «контрмерах», которые могут принять в России и которые могут также ударить по экономике страны. Сейчас обсуждаются три возможных варианта:

Полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники. Этот вариант экономически не выгодный и маловероятный, но все же важный для «имиджевой» составляющей РФ. Определение максимального дисконта на Urals к эталонному сорту Brent. При попытке увеличить скидку продажа будет запрещена. Это тоже рабочий вариант построения торговли. К его плюсу можно отнести то, что покупатели из «дружественной» Азии не получат рычаг давления на Россию и не смогут требовать еще больших скидок. Однако все же, чтобы не давить уже на самих азиатских партнеров, этот вариант также менее вероятен. Запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем, тема весьма умеренная, поскольку в контрактах можно написать любые осторожные определения.

Андрей Маслов