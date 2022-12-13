Андрей Маслов: «Поставки российской нефти в ЕС технически продолжатся»
С введением ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель сорт Urals торговался даже дешевле — на уровне $43,73 за баррель. Впрочем, эксперты связывают это не только с ограничением стоимости черного золота, но и с потерей европейских покупателей. Между тем запрет на поставки нефти морем и установленный потолок цен могут оказаться новым шоком для российской экономики, считает ряд экспертов. Подробнее о последствиях этих инициатив для страны в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
«Российская нефть найдет покупателей на Западе, но по скромной цене»
Потолок цен и эмбарго на российскую нефть уже долго были на повестке и находились в заголовках СМИ еще с лета. Впрочем, именно из-за долгого обсуждения и общей усталости инвесторов и аналитиков от обещаний G7 и ЕС потолок цен и эмбарго на нефть из России, поставляемую морем, не сумели привести к серьезному влиянию на нефтяной рынок. Важную роль тут сыграло решение ОПЕК+ сократить добычу черного золота, которое поддержало цены на нефть. Российская валюта все же оказалась под некоторым давлением после 5 декабря, однако падение было не таким серьезным.
Также напомним и то, что, хотя Россия и использует морские пути для доставки энергоносителей, все же трубопроводные поставки абсолютно доминируют над любыми другими способами доставки энергоресурсов (это касается и нефти, и газа). Поэтому большого урона российской экономике от эмбарго на поставляемую морем российскую нефть можно не ожидать — скорее это просто очередной фактор давления, который, безусловно, неприятен, но все же не критичен.
Даже если Россия создает «теневой флот» — бороться проблематично
Касаемо ценового потолка от стран «Большой семерки», Австралии и Норвегии, тут все сложнее. Страны договорились о довольно серьезных штрафах для тех, кто этот потолок нарушит. Это действительно может привести к тому, что страны, согласившиеся на потолок цен, будут соблюдать условия. Однако существует две основные проблемы, которые могут привести к значительному снижению эффективности данной меры. Первая — это теневые поставки российской нефти, которые продолжаются и наращиваются, так как отследить происхождение нефти в открытом море достаточно проблематично. Банально можно перекачивать черное золото с танкера на танкер в океане (затея, конечно, рискованная, но вполне реализуемая), отключать трекер, смешивать нефть с производителями из других стран и использовать другие уязвимости в системе морских поставок. Сейчас многие СМИ говорят о том, что Россия создает «теневой флот», однако даже если это так, то бороться с таким явлением крайне проблематично и затратно.
Второй и, пожалуй, на данный момент главный фактор — это сама цена. Она слишком высока для российской нефти и не имеет смысла, так как Urals торгуется у отметки, близкой к $55 за баррель, что и так ниже установленного потолка в $60 за баррель. Учитывая огромные скидки для покупателей российской нефти в 20-40%, в реальности черное золото из России продается за $40 за баррель. Хотя такая стоимость почти в 2 раза меньше рыночной цены того же Brent, WTI или Arab Light, она все еще выше себестоимости для многих компаний и продолжит приносить деньги и российским добывающим корпорациям, и российскому бюджету.
Если говорить о цифрах, то в федеральный бюджет на 2023 год заложены следующие предпосылки — цена нефти Urals около $70/барр, объемы добычи около 10 млн барр/сутки, среднегодовой курс доллара 68,3 руб. При этом нефтегазовые доходы бюджета должны составить 8,9 трлн руб., что на 23% ниже ожидаемых нефтегазовых доходов текущего года. Плановый дефицит бюджета в следующем году составляет 2,9 трлн руб. (около 2% ВВП). Снижение цены нефти с $70/барр до $60/барр при сохранении прежнего объема добычи может привести к сокращению нефтегазовых доходов бюджета примерно на 1 трлн руб. Расширение дефицита бюджета в этом случае может финансироваться увеличением заимствований и/или увеличением расходования ФНБ, это можно рассматривать как проинфляционный фактор, который будет негативно влиять на курс рубля.
В целом эффект от введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть мы сможем узнать скорее в II квартале 2023 года, когда станет ясно, насколько в цифрах упала добыча нефти в России и насколько меньше стана получила нефтедолларов. Все же есть некоторые производители нефти, для которых цена около $40 за баррель уже критичная, и с этого уровня могут начать консервироваться некоторые буровые установки, и не все из них можно будет вновь запустить.
Отметим тот факт, что текущей ситуацией могут воспользоваться (или уже воспользовались) и другие страны, продолжающие покупать российскую нефть, так как эмбарго и ценовой потолок дают рычаг давления на российских поставщиков. Недавно Турция заявила о том, что ожидает скидки на российскую нефть на 25%, и хотя из Индии и Китая никаких заявлений не последовало, скорее всего, эти страны также будут шантажировать Россию тем, что откажутся от поставок нефти из РФ без дополнительных скидок. В целом это может привести к серьезной «недостаче» нефтедолларов в российский бюджет в 2023 году, однако слишком многое сейчас зависит от дипломатии и решений конкретных лиц относительно геополитической ситуации.
Опасные контрмеры России
В заключение отдельно можно упомянуть о «контрмерах», которые могут принять в России и которые могут также ударить по экономике страны. Сейчас обсуждаются три возможных варианта:
- Полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники. Этот вариант экономически не выгодный и маловероятный, но все же важный для «имиджевой» составляющей РФ.
- Определение максимального дисконта на Urals к эталонному сорту Brent. При попытке увеличить скидку продажа будет запрещена. Это тоже рабочий вариант построения торговли. К его плюсу можно отнести то, что покупатели из «дружественной» Азии не получат рычаг давления на Россию и не смогут требовать еще больших скидок. Однако все же, чтобы не давить уже на самих азиатских партнеров, этот вариант также менее вероятен.
- Запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем, тема весьма умеренная, поскольку в контрактах можно написать любые осторожные определения.
Справка
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