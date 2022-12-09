WWF России признал «Татнефть» лидером экологического рейтинга

Подведены итоги IX ежегодного рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых предприятий России

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) в партнерстве с группой «Креон» и при участии Национального рейтингового агентства в 9-й раз повели итоги ежегодного рейтинга открытости экологической информации. «Татнефть» стала безусловным лидером рейтинга, опередив 20 других нефтегазовых компаний России. Подробности — в материале.

Второй год подряд

«Татнефть» — не только один из лидеров отечественной нефтегазодобычи, а также переработки углеводородов, но и компания, которая на постоянной основе уже не первое десятилетие уделяет огромное внимание соответствию всех реализуемых технологических процессов самым строгим мировым практикам в сфере охраны окружающей среды.



Готовность «Татнефти» к участию в рейтингах, подобных тому, что проводит WWF России, — лишнее подтверждение готовности компании к диалогу с широкой общественностью.

«Татнефть» на постоянной основе уделяет огромное внимание соответствию реализуемых технологических процессов самым строгим мировым природоохранным практикам. Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Аналитики WWF России, группы «Креон» и Национального рейтингового агентства тщательнейшим образом оценивали как уровень воздействия производств компаний-участниц рейтинга, так и их открытость в части доступности экологически значимой информации, того, насколько качественен на производствах экологический менеджмент и высока эффективность использования добываемых полезных ископаемых. Кроме того, анализировалась динамика среднеотраслевых показателей, среди которых удельное потребление воды, загрязнение земель, доля утилизированных и обезвреженных отходов, коэффициенты утилизации попутного нефтяного газа, удельные выбросы парниковых газов и ряд других параметров. «Татнефть» с честью прошла все этапы и уже второй раз подряд была признана лидером рейтинга.



— Эту победу «Татнефти» можно считать признанием делового сообщества высокого уровня компании в области корпоративного управления, раскрытия информации и эффективного взаимодействия со стейкхолдерами, — уверен начальник управления охраны окружающей среды и экологии ПАО «Татнефть» Александр Алчинов.



Такие проекты — необходимы

Рейтинг является надежным инструментом оценки экологической открытости предприятий и позволяет продемонстрировать лидерство и свои достижения в сфере устойчивого развития и стандартов ESG.



— Проект, участником которого наравне с другими предприятиями ТЭК России стала и наша компания, позволяет получить объективную информацию об уровне экологической открытости того или иного участника рейтинга и масштабе воздействий его деятельности на окружающую среду, — подчеркивает начальник управления охраны окружающей среды и экологии ПАО «Татнефть». И добавляет: — Рейтинг призван способствовать повышению качества управления экологическими рисками при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья.

Рейтинг WWF является надежным инструментом оценки экологической открытости предприятий. Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

В рейтинге по итогам минувшего года вместе с «Татнефтью» принимала участие 21 нефтегазовая компания страны. По мнению аналитиков, проводивших оценку, российские нефтегазовые компании демонстрируют достаточно высокий уровень информационной открытости в вопросах, связанных с экологической ответственностью.



Что касается победы «Татнефти», уже становящейся традицией, то никаких секретов здесь нет, подчеркивает Александр Алчинов. Все открыто и прозрачно и каждый реализуемый компанией экологический проект (а их действительно много), не только активно освещаются в СМИ, но и находит отклик у населения.

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Интернет-газета «Реальное время»